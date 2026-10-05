قیمت خودرو در بازار امروز 13 مهر 1405

به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار در ادامه روند صعودی روزهای گذشته، همچنان در مسیر صعودی حرکت می‌کند؛ با این حال، کاهش قیمت در برخی مدل‌های داخلی باعث شد بازار امروز روندی یکدست نداشته باشد.

بررسی قیمت خودرو امروز نشان می‌دهد اگرچه جهت کلی بازار همچنان تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها قرار دارد، اما رفتار همه خودروها یکسان نیست و بخشی از مدل‌ها در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شده‌اند. این تفاوت در مسیر قیمت‌ها نشان می‌دهد بازار خودرو در شرایطی قرار گرفته که فاصله میان قیمت‌های پیشنهادی و توان خرید، همچنان مانع شکل‌گیری معاملات پرحجم شده است.

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برخی کارشناسان بازار خودرو معتقدند قیمت خودرو در برابر رشد نرخ دلار با نوعی عقب‌ماندگی مواجه شده است؛ به این معنا که بخشی از افزایش مورد انتظار قیمت‌ها هنوز در بازار خودرو منعکس نشده و در صورت تغییر شرایط، این فاصله می‌تواند در قالب جهش قیمتی جبران شود. با وجود این، در شرایط فعلی دلار مسیر صعودی خود را طی کرده و قیمت خودرو نیز بخشی از این حرکت را دنبال کرده است، اما خریداران و فروشندگان همچنان بر سر قیمت به توافق نمی‌رسند. به همین دلیل، با وجود رشد قیمت برخی مدل‌ها، بازار واقعی همچنان با رکود معاملاتی مواجه است.

قیمت خودروهای داخلی

بازار خودروهای داخلی امروز روندی ترکیبی داشت و در کنار افزایش قابل‌توجه قیمت برخی مدل‌ها، چند خودرو نیز کاهش قیمت را تجربه کردند. در میان خودروهای مورد بررسی، پژو ۲۰۷ اتوماتیک و ساینا S بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند، در حالی که تارا اتوماتیک، دنا پلاس ۶ دنده و کوییک S در مسیر کاهشی قرار گرفتند. این اختلاف رفتار قیمتی نشان می‌دهد روند امروز بازار داخلی‌ها یکدست نبوده است.

در بازار محصولات ایران خودرو، قیمت سمند سورن پلاس دوگانه‌سوز نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون تومان کاهش یافت و به دو میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت دنا پلاس ۶ دنده نیز با کاهش ۳۰ میلیون تومانی، دو میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان اعلام شد.

قیمت تارا اتوماتیک امروز ۵۰ میلیون تومان ارزان شد و سه میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. در مقابل، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با افزایش قابل‌توجه ۲۵۰ میلیون تومانی به سه میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

در بازار محصولات سایپا، قیمت ساینا S صفر نیز امروز با رشد ۱۰۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان ثبت شد و قیمت کوییک S هم نسبت به روز گذشته ۳۰ میلیون تومان کاهش داشت و در سطح یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان قرار گرفت.

قیمت خودروهای مونتاژی

بازار خودروهای مونتاژی امروز برخلاف داخلی‌ها عمدتاً افزایشی بود و مدل‌های مورد بررسی رشد قیمت قابل‌توجهی را تجربه کردند. در این میان، تیگو ۷ پرو مکس بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرد و پس از آن فیدلیتی الیت تیپ ۲ هفت‌نفره، هایما ۸S و جک J۴ قرار گرفتند. شدت افزایش قیمت در این بخش نشان می‌دهد بازار مونتاژی‌ها امروز نقش پررنگی در حفظ فشار صعودی بر قیمت خودرو داشته است.

قیمت هایما ۸S نسبت به روز گذشته ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و به هفت میلیارد تومان رسید. همچنین، قیمت فیدلیتی الیت تیپ ۲ هفت‌نفره امروز با رشد ۳۰۰ میلیون تومانی، هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام شد.

در ادامه روند افزایشی بازار خودرو، قیمت تیگو ۷ پرو مکس نیز ۵۰۰ میلیون تومان گران شد و هشت میلیارد تومان معامله می‌شود و قیمت جک J۴ طی سه روز گذشته ۲۵۰ میلیون تومان افزایش داشته و در سطح سه میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان قرار گرفته است.

منبع: تجارت نیوز