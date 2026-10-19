قیمت خودرو در بازار امروز 27 مهرماه

به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار خودرو همگام با کاهش قیمت در بازارهای موازی، روندی کاهشی را تجربه کرد؛ با این حال، افزایش قیمت برخی مدل‌ها مانع از شکل‌گیری روندی یکدست در بازار شد.

بررسی قیمت خودرو امروز نشان می‌دهد، کاهش نرخ ارز به ۲۶۶ هزار تومان و بازگشت قیمت طلا به کانال ۲۵ میلیون تومان، بر روند قیمت‌گذاری خودروها گذاشته است، اما میزان این اثرگذاری محدود بود و تغییرات امروز به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه‌ای قطعی از تداوم کاهش قیمت‌ها در روزهای آینده باشد.

تداوم افت نرخ ارز و تعدیل انتظارات تورمی می‌تواند به‌تدریج فشار کاهشی بیشتری بر بازار وارد کند؛ به‌ویژه اگر رکود معاملات و نیاز برخی فروشندگان به نقدینگی، زمینه تعدیل قیمت‌های پیشنهادی را فراهم کند.

در مقابل، اگر فعالان بازار کاهش فعلی دلار را موقتی ارزیابی کنند، واکنش قیمت خودرو همچنان محدود و متفاوت باقی خواهد ماند. به‌طوری‌که ممکن است قیمت برخی خودروها کاهش پیدا کند، گروهی در محدوده قبلی باقی بمانند و بعضی مدل‌ها نیز تحت تأثیر شرایط خاص خود افزایش قیمت را تجربه کنند.

تغییرات امروز، از کاهش قیمت سورن پلاس و دنا گرفته تا افزایش قیمت تارا، کوییک، فیدلیتی و جک J۴، همین رفتار چندگانه را نشان می‌دهد؛ رفتاری که بیانگر نقش هم‌زمان نرخ ارز، انتظارات فروشندگان و شرایط عرضه و تقاضا در تعیین قیمت خودرو است.

قیمت خودروهای داخلی

بازار خودروهای داخلی امروز عمدتاً کاهشی بود، اما افزایش قیمت تارا دستی و کوییک S نشان داد که افت قیمت‌ها به همه مدل‌ها سرایت نکرده است. در میان خودروهای بررسی‌شده، سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول بزرگ بیشترین کاهش قیمت را ثبت کرد.

قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول بزرگ امروز با کاهش ۵۵ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به دو میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت دنا پلاس اتوماتیک در بازار سه میلیارد و 850 میلیون تومان اعلام شد.

از سوی دیگر، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با کاهش ۳۰ میلیون تومانی در بازار سه میلیارد و 775 میلیون تومان معامله می‌شود و قیمت تارا دستی با افزایش ۵ میلیون تومانی در سطح دو میلیارد و ۹۵۳ میلیون تومان قرار گرفت.

در میان محصولات سایپا، قیمت کوییک S امروز ۲۲ میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان رسیده است. در مقابل، ساینا S با افت ۵ میلیون تومانی در بازار یک میلیارد و ۷۰۷ میلیون تومان قیمت خورد.

قیمت خودروهای مونتاژی

بازار خودروهای مونتاژی نیز امروز روندی ترکیبی داشت و کاهش قیمت در برخی مدل‌ها در کنار افزایش بهای خودروهای دیگر قرار گرفت. در میان محصولات بررسی‌شده، تیگو ۸ پرومکس بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرد.

قیمت هایما ۸S امروز با کاهش ۳۰ میلیون تومانی به هفت میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت تیگو ۸ پرومکس نیز ۲۰۰ میلیون تومان کاهش یافت و در بازار ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان معامله شد.

در سوی دیگر بازار، قیمت فیدلیتی الیت ۷ نفره با افزایش ۱۵۰ میلیون تومانی اکنون هفت میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد و قیمت جک J۴ صفر نیز ۱۰ میلیون تومان بالا رفت و در سطح سه میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان قرار گرفت.

منبع: تجارت نیوز