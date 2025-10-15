En
قیمت خودرو امروز 23 مهر 1404

قیمت خودرو امروز 23 مهر 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
قیمت خودرو امروز 23 مهر 1404

قیمت خودرو امروز 23 مهر 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو نوسانات محدود و کنترل‌شده‌ای را در اغلب مدل‌ها تجربه کرد. پس از چند هفته رشد هیجانی قیمت‌ها، نشانه‌هایی از آرامش نسبی و بازگشت ثبات روانی در بازار دیده می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، بخشی از افزایش‌های اخیر که تحت‌تاثیر انتظارات تورمی و شایعات مربوط به کاهش عرضه شکل گرفته بود، اکنون با خبردرمانی در حوزه واردات، افزایش عرضه خودروسازان و کنترل نسبی نرخ ارز رو به تعدیل گذاشته است.

با این حال، وضعیت بازار به‌طور کامل یکنواخت نیست. برخی مدل‌ها به‌ویژه خودروهای کم‌تیراژ یا محبوبی که عرضه محدودی دارند، خلاف جریان کلی بازار حرکت کرده و رشد قیمتی ملایمی را تجربه می‌کنند. این امر نشان می‌دهد که هرچند تمایل عمومی بازار به ثبات است، اما توزیع نامتوازن عرضه در بین مدل‌ها می‌تواند زمینه‌ساز نوسانات مقطعی و جزئی در بخش‌هایی از بازار شود.

در این میان، نگاه بازیگران بازار همچنان به متغیرهای بیرونی دوخته شده است. نرخ ارز، تصمیمات دولت در زمینه واردات خودرو و عرضه خودرو در بورس کالا سه عامل کلیدی هستند که می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان، مسیر بازار را تغییر دهند. همچنین، اگر نرخ ارز در محدوده فعلی تثبیت نشود یا عرضه خودرو به هر دلیل کاهش یابد، احتمال بازگشت نوسانات دوباره قیمت‌ها وجود دارد.

در مجموع، بازار خودرو در مقطع کنونی در وضعیت تعادل نسبی اما ناپایدار قرار دارد. کنترل‌های ارزی و سیاست‌های مقطعی توانسته‌اند رشد قیمت‌ها را به صورت موقت مهار کنند، اما ریشه‌های ناپایداری همچنان فعال‌اند. کارشناسان تاکید دارند تا زمانی که اصلاحات ساختاری در حوزه تولید، واردات و نظام قیمت‌گذاری انجام نشود، بازار خودرو در معرض شوک‌های پی‌درپی باقی می‌ماند و ثبات فعلی بیش از آن‌که نتیجه تعادل اقتصادی باشد، حاصل سکون انتظارات و رکود معاملاتی است.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو امروز 23 مهر 1404

شاهین اتوماتیک G بیشترین تغییرات قیمتی روز جاری را تجربه کرد. بر این اساس، این سدان داخلی 13 میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ یک میلیارد و 190 میلیون تومان معامله شود. از سوی دیگر، وانت آریسان در رتبه دوم تغییرات قیمتی ایستاد و 11 میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ 663 میلیون تومان خرید و فروش شود.

برخی محصولات داخلی خلاف جریان بازار حرکت کردند و روندی صعودی را در پیش گرفتند. بر همین مبنا، ری‌را، سهند S و ساینا GX نسبت به روز گذشته پنج میلیون تومان گران شدند. قیمت این محصولات در جدول زیر قابل مشاهده است.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز 23 مهر 1404

فردا T5 سردمدار تغییرات قیمتی میان محصولات مونتاژی بود. بر همین مبنا، این کراس‌اوور مونتاژی نسبت به روز گذشته 70 میلیون تومان ارزان شد و روی شاخص یک میلیارد و 930 میلیون تومان ایستاد.

میان محصولات مدیران‌خودرو، آریزو 8 کاهش قیمت 46 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با قیمت سه میلیارد و 560 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. از طرف دیگر، X55 پرو دستی 10 میلیون تومان ارزان شد و به نرخ معاملاتی دو میلیارد و 70 میلیون تومان رسید.

جک J4 نسبت به روز گذشته 10 میلیون تومان گران شد و روی قله یک میلیارد و 250 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، کی‌ام‌سی ایگل که ساختاری مشابه J4 دارد، افت قیمت 45 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی یک میلیارد و 350 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود.

رسپکت 2 که در سایت بهمن موتور مونتاژ می‌شود، نسبت به روز گذشته 40 میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ یک میلیارد و 830 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود. همچنین، کاپرا U نسبت به روز گذشته 10 میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و 970 میلیون تومان ایستاد.

 

