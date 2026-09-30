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قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۸ مهر

قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد. بازار خودرو امروز نشان می‌دهد، بازار خودرو تحت تأثیر مستقیم رکوردشکنی قیمت طلا و ارز قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۹۶۶۷۵
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قیمت خودرو

به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار خودرو شدیدترین افزایش قیمت خود از ابتدای مهرماه تاکنون را ثبت کرده است؛ جهش نرخ ارز و طلا در بازار، همزمان با افزایش ریسک‌های سیاسی و انتظارات تورمی، موج جدیدی از رشد قیمت‌ها را در بازار خودرو رقم زد.

بررسی بازار خودرو امروز نشان می‌دهد، بازار خودرو تحت تأثیر مستقیم رکوردشکنی قیمت طلا و ارز قرار گرفته است. عبور قیمت طلا از مرز ۲۵ میلیون تومان و رسیدن نرخ ارز به ۲۵۳ هزار تومان، انتظارات فعالان بازار را تحت تأثیر قرار داده و خود را در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و مونتاژی نشان داده است.

این شوک ارزی در شرایطی به بازار خودرو وارد شده که ریسک‌های سیاسی، انتظارات تورمی و نگرانی نسبت به هزینه جایگزینی خودرو نیز افزایش یافته است. از آنجا که نرخ ارز یکی از متغیرهای مهم اثرگذار بر هزینه تأمین قطعات، مواد اولیه است، تداوم رشد آن می‌تواند فشار صعودی بر قیمت خودرو در بازار آزاد را افزایش دهد. بر همین اساس، در صورت ادامه روند صعودی نرخ ارز، احتمال تداوم افزایش قیمت در بازار خودرو طی روزهای آینده نیز وجود خواهد داشت.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۸ مهر

بازار خودروهای داخلی امروز شاهد افزایش قیمت در تمام مدل‌های مورد بررسی بود. دامنه افزایش قیمت‌ها از ۹ میلیون تومان در کوییک S تا ۱۲۰ میلیون تومان در پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما متغیر بود..

قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول بزرگ امروز با افزایش ۹۰ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان رسید. همچنین قیمت دنا پلاس دنده ۶ نیز نسبت به روز گذشته ۱۰۲ میلیون تومان افزایش یافت و دو میلیارد و ۵۴۵ میلیون تومان در بازار بفروش می‌رسد.

از سوی دیگر، قیمت پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما امروز ۱۲۰ میلیون تومان گران شد و در بازار دو میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان معامله می‌شود و قیمت تارا دنده‌ای صفر نیز با رشد ۱۰۷ میلیون تومانی در سطح دو میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان قرار گرفت.

در بازار محصولات سایپا، قیمت ساینا دوگانه‌سوز امروز ۶۳ میلیون تومان افزایش داشت و به یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان رسید و قیمت کوییک S صفر نیز با افزایش ۹ میلیون تومانی در بازار آزاد، یک میلیارد و ۴۲۸ میلیون تومان اعلام شد.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۸ مهر

بازار خودروهای مونتاژی نیز امروز با افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها همراه بود و دامنه رشد قیمت در مدل‌های مورد بررسی بین ۱۰ تا ۳۷۰ میلیون تومان قرار گرفت. بیشترین افزایش قیمت در این بخش مربوط به لوکانو L۸ بود.

قیمت لوکانو L۸ صفر امروز نسبت به روز گذشته ۳۷۰ میلیون تومان افزایش یافت و به ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین قیمت فیدلیتی الیت ۷ نفره صفر نیز امروز ۲۰۰ میلیون تومان گران شد و در سطح شش میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قرار گرفت.

از سوی دیگر، قیمت کی‌ام‌سی J۷ نسبت به روز گذشته ۳۰۰ میلیون تومان افزایش داشت و  شش میلیارد تومان معامله شد و قیمت تیگو ۸ پرومکس امروز با رشد ۱۸۰ میلیون تومانی به نه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است.

قیمت هایما ۸S نیز ۱۶۵ میلیون تومان افزایش یافت و در سطح شش میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان قرار گرفت.
منبع: تجارت نیوز

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
0
2
پاسخ
من و اینهمه خوشبختی محاله محاله محاله
واقعیت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
0
2
پاسخ
هر کس خودرو به جای دلار خرید ضرر کرد ، خودرو سود دلار و طلا نداره ، ۲۰۷ سه میلیاردی ۱۲۰ گران شد ولی اگر دلار هفته پیش با این سه میلیارد خریده بودیم امروز ۴۰۰ میلیون سود داشتی
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