صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت خودرو در بازار امروز 7 خرداد

قیمت خودرو امروز 7 خرداد 1405 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۷۵۴۶۵
| |
4406 بازدید
|
۴

قیمت خودرو در بازار امروز 7 خرداد

به گزارش تجارت نیوز، قیمت خودرو امروز 7 خرداد 1405 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو همچنان در مسیر نزولی حرکت می‌کند و نشانه‌ای از بازگشت تقاضای موثر در معاملات دیده نمی‌شود. تداوم سیگنال‌های مثبت سیاسی و کاهش انتظارات تورمی در کنار افزایش عرضه از سوی فروشندگان، مهم‌ترین عواملی هستند که بازار را در فاز اصلاحی نگه داشته‌اند. در چنین شرایطی، خریداران با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند و فروشندگان نیز بیش از گذشته به نقدشوندگی دارایی خود می‌اندیشند.

بررسی روند دادوستدها نشان می‌دهد دامنه کاهش قیمت‌ها در بدنه بازار ادامه یافته و نوسانات نقطه‌ای در برخی خودروها پررنگ‌تر از روزهای قبل شده است. در چنین شرایطی، افت روزانه قیمت در برخی خودروهای داخلی تا ۳ درصد و در مدل‌های مونتاژی تا ۸ درصد ثبت شده است. این تفاوت معنادار نشان می‌دهد بخش مونتاژی به دلیل رشد شدیدتر قیمت‌ها در هفته‌های گذشته، اکنون با فشار اصلاحی بیشتری مواجه شده و فروشندگان این گروه برای جذب مشتری ناچار به انعطاف بیشتری در قیمت‌گذاری شده‌اند.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو امروز 7 خرداد 1405 / تداوم عقب‌نشینی قیمت‌ها در بازار خودرو + جدول

اطلس اتوماتیک نسبت به روز گذشته 60 میلیون تومان ارزان شد تا امروز با نرخ یک میلیارد و 820 میلیون تومان مورد توجه فعالان بازار قرار گیرد. از سوی دیگر، شاهین اتوماتیک G کاهش بهای 35 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا در روز جاری با نرخ 2 میلیارد و 435 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود.

ری‌را افت بهای 60 میلیون تومانی را تجربه کرد و در روز جاری روی شاخص سه میلیارد و 420 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، تارا دستی V1 نسبت به روز گذشته 22 میلیون تومان ارزان شد تا امروز با نرخ یک میلیارد و 983 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز 7 خرداد 1405 / تداوم عقب‌نشینی قیمت‌ها در بازار خودرو + جدول


  ام‌وی‌ام X77 (الیت) نسبت به روز معاملاتی گذشته 420 میلیون تومان ارزان شد تا در روز جاری با نرخ پنج میلیارد و 50 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود. از سوی دیگر، آریزو 8 افت بهای 300 میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی 6 میلیارد و 490 میلیون تومان سقوط کرد.

لاماری اکو افت بهای 210 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و به نرخ معاملاتی چهار میلیارد و 270 میلیون تومان رسید. از طرف دیگر، لاماری ایما نسبت به روز گذشته 70 میلیون تومان ارزان شد تا امروز با بهای پنج میلیارد و 560 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

میان محصولات مونتاژی سایر شرکت‌ها، پیکاپ فوتون (اتوماتیک) نسبت به روز گذشته 150 میلیون تومان ارزان شد و با نرخ 6 میلیارد و 200 میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید. از سوی دیگر، کی‌ام‌سی T8 نسبت به روز معاملاتی پیشین 140 میلیون تومان عقب‌نشینی کرد تا در روز جاری با نرخ چهار میلیارد و 640 میلیون تومان معامله شود.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
خودرو خودرو داخلی بازار خودرو خودرو وارداتی ایران خودرو سایپا چانگان
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت خودرو امروز یکشنبه 13 مهر 1404
قیمت انواع خودرو‌ امروز یکشنبه 17 اسفند
قیمت خودرو در بازار امروز ۱۴ دی
قیمت خودرو در بازار امروز 2 اسفندماه
قیمت انواع خودرو در بازار
قیمت خودرو در بازار آزاد امروز ۲۶ اسفند
قیمت خودرو در بازار امروز 30 اردیبهشت
قیمت خودرو امروز 18 آبان + جدول
قیمت انواع خودرو در بازار امروز 24 شهریور
قیمت خودرو امروز 2 اردیبهشت ماه
قیمت خودرو در بازار امروز 12 بهمن
قیمت خودرو در باراز امروز 13 بهمن ماه
قیمت خودرو در بازار امروز 10 دیماه
قیمت خودرو امروز 3 آبان 1404
قیمت خودرو امروز 11 آذر +جدول
قیمت خودرو امروز 9 آذر 1404
قیمت خودرو امروز 29 آذرماه
قیمت خودرو امروز 17 آذر + جدول
قیمت خودرو در بازار امروز 21 بهمن ماه
قیمت خودرو امروز 8 مهر 1404
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
0
3
پاسخ
ام‌وی‌ام X77 (الیت) نسبت به روز معاملاتی گذشته 420 میلیون تومان ارزان شد به همین راحتی !!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
0
3
پاسخ
بازار پر رونق و خوبیه این روزا با این قیمتا.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
0
5
پاسخ
چی می کنه این دولت با قدرت خرید ریال ‌‌.......
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
0
5
پاسخ
واقعا متاسفم برای
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۴ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۷۹ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۷۱ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lov
tabnak.ir/005lov