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قیمت خودرو امروز 12 مردادماه

قیمت خودرو امروز ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۶۲
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خرید خودرو

قیمت خودرو امروز 12 مرداد 1405 در شرایطی اعلام شد که بازار با کاهش محدود و پراکنده قیمت‌ها همراه بود، اما نشانه‌های رکود بیش از گذشته در رفتار خریداران و فروشندگان دیده شد. افت نسبی قیمت دلار و کاهش انتظارات تورمی، فشار افزایشی را از بازار خودرو کم کرد، با این حال ضعف تقاضای مصرفی و تردید خریداران برای ورود به بازار باعث شد حتی کاهش قیمت‌ها نیز به افزایش معاملات منجر نشود.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، در شرایط فعلی، خریداران با انتظار افت بیشتر قیمت‌ها دست نگه داشته‌اند و فروشندگان نیز تنها در برخی مدل‌ها حاضر به تعدیل نرخ‌های پیشنهادی شده‌اند. از سوی دیگر، ابهام‌های سیاسی همچنان اجازه شکل‌گیری یک روند پایدار را نمی‌دهد. اگر فضای سیاسی به سمت کاهش تنش‌ها حرکت کند، اصلاح تدریجی قیمت‌ها می‌تواند ادامه پیدا کند، اما در صورت بازگشت ریسک‌های سیاسی و رشد دوباره دلار، احتمال توقف روند نزولی وجود دارد.

بازار خودرو داخلی

قیمت خودرو امروز 12 مردادماه

پژو 207 اتوماتیک پانوراما نسبت به روز گذشته 32 میلیون تومان ارزان شد تا امروز با نرخ 2 میلیارد و 680 میلیون تومان معامله شود. از سوی دیگر، تارا دستی V1 در روز گذشته کاهش بهای 24 میلیون تومانی را تجربه کرد تا در روز جاری با نرخ یک میلیارد و 925 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.

شاهین اتوماتیک G نسبت به روز گذشته 32 میلیون تومان گران شد و با نرخ 2 میلیارد و 300 میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید. از طرف دیگر، ساینا دوگانه‌سوز در روز گذشته رشد 6 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا امروز با نرخ یک میلیارد و 346 میلیون تومان خرید و فروش شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز 12 مردادماه

لوکانو L8 نسبت به روز گذشته 110 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ 9 میلیارد و 270 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرف دیگر، تیگو 8 پرومکس کاهش بهای 80 میلیون تومانی را تجربه کرد تا در روز جاری با برچسب قیمتی هفت میلیارد و 980 میلیون تومان در معاملات حاضر شود.

چانگان CS55 نسبت به روز معاملاتی گذشته 60 میلیون تومان ارزان شد و روی شاخص پنج میلیارد و 170 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، رسپکت پرایم تیپ 2 نسبت به روز گذشته افت بهای 50 میلیون تومانی را تجربه کرد و با برچسب قیمتی سه میلیارد و 800 میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید.

فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) نسبت به روز گذشته 50 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ 6 میلیارد و 400 میلیون تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، لاماری اکو رشد 40 میلیون تومانی را تجربه کرد تا در روز جاری با نرخ سه میلیارد و 990 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی حاضر شود.
 

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برچسب ها
خودرو بازار خودرو ایران خودرو سایپا واردات خودرو خودرو خارجی چانگان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
0
9
پاسخ
مبارکتون باشه، نگه دارید ترشی بندازید، ما که پول مفت نداریم برای اطلس اندازه ی لکسوس پول بدیم
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