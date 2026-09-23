قیمت خودرو در بازار امروز 1 مهر 1405

به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۱ مهرماه ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار خودرو با افزایش قیمت در بخش قابل‌توجهی از مدل‌های داخلی همراه بود؛ هرچند این رشد در تمام خودروها مشاهده نشد و برخی مدل‌ها نیز کاهش قیمت محدودی را تجربه کردند. در بازار خودروهای مونتاژی، شرایط متفاوت بود و بخش بیشتری از مدل‌های مورد بررسی در مسیر کاهشی قرار گرفتند.

هم‌زمان، افزایش قیمت طلا تا نزدیکی مرز ۲۴ میلیون تومان و عبور نرخ دلار از ۲۳۰ هزار تومان، بار دیگر انتظارات قیمتی در بازار خودرو را تحت تأثیر قرار داد. با این حال، شدت اثرگذاری این متغیرها بر قیمت خودرو همچنان محدود بوده و بازار برخلاف دوره افزایش شدید ماه گذشته، رشدهای فراگیر و سنگینی را تجربه نکرده است.

با توجه به وابستگی بالای انتظارات قیمتی خودرو به نرخ ارز، در صورت تداوم افزایش قیمت دلار، احتمال ادامه روند صعودی قیمت خودرو در مهرماه وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند در کنار شرایط عرضه و تقاضا، مسیر معاملات این بازار را در هفته‌های آینده تعیین کند.

قیمت خودروهای داخلی

در بازار خودروهای داخلی، روند کلی معاملات امروز افزایشی بود و چند محصول ایران‌خودرو و سایپا با رشد قیمت همراه شدند. در این میان، پژو ۲۰۷ دنده‌ای بیشترین افزایش قیمت را در میان مدل‌های مورد بررسی ثبت کرد، در حالی که اطلس G برخلاف جریان غالب بازار با کاهش قیمت معامله شد. این اختلاف جهت در قیمت‌ها نشان می‌دهد بازار خودرو همچنان از یک روند کاملاً یکدست پیروی نمی‌کند.

قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول بزرگ امروز نسبت به روز گذشته ۵ میلیون تومان افزایش یافت و به دو میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان رسید. همچنین قیمت پژو ۲۰۷ دنده‌ای امروز با رشد ۳۰ میلیون تومانی همراه شد و در بازار دو میلیارد و ۸۰ میلیون تومان بفروش می‌رسد.

در ادامه، قیمت تارا اتوماتیک V۴ امروز ۱۰ میلیون تومان گران شد و به سه میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان رسیده است.

قیمت رانا پلاس پلاس نیز ۲۰ میلیون تومان افزایش داشت و در سطح یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان قرار گرفت. در مقابل، قیمت اطلس G نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون تومان کاهش یافت و یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

در بازار خودروهای مونتاژی، برخلاف محصولات داخلی، جهت کلی قیمت‌ها بیشتر کاهشی بود؛ هرچند این بخش نیز از نوسان قیمت در امان نماند و فیدلیتی پرستیژ هفت‌نفره افزایش قابل‌توجهی را ثبت کرد.

قیمت فیدلیتی پرستیژ هفت‌نفره امروز ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و به هشت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید. در مقابل، قیمت تیگو ۸ پرو مکس نسبت به روز گذشته ۵۰ میلیون تومان کاهش یافت و در بازار نه میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان بفروش می‌رسد.

قیمت کی‌ام‌سی J۷ امروز نیز ۱۰۰ میلیون تومان ارزان شد و در سطح پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان قرار گرفت.

قیمت جک J۴ نسبت به روز گذشته تغییری نداشت و همچنان دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان معامله شد.

منبع: تجارت نیوز