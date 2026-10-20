قیمت خودرو در بازار امروز 28 مهر ماه

به گزارش تابناک، قیمت خودرو امروز سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار در دو بخش داخلی و مونتاژی مسیرهای متفاوتی را تجربه کرد؛ به‌طوری‌که قیمت خودروهای داخلی افزایش یافت، اما بیشتر خودروهای مونتاژی با کاهش قیمت مواجه شدند.

بررسی قیمت خودرو نشان می‌دهد، افزایش نرخ ارز و رشد قیمت در بازارهای موازی، به افزایش یکدست قیمت خودروها منجر نشده است. نرخ ارز در محدوده ۲۶۳ هزار تومان قرار دارد و قیمت طلا نیز از مرز ۲۶ میلیون تومان عبور کرده است؛ با این حال، تغییرات بازار خودرو از الگوی واحدی پیروی نمی‌کند. این وضعیت نشان می‌دهد علاوه بر نرخ ارز، شرایط عرضه، سطح تقاضا و قدرت چانه‌زنی خریداران و فروشندگان نیز در تعیین قیمت‌ها نقش دارند.

تفاوت رفتار خریداران در دو بخش بازار نیز از همین عوامل تأثیر می‌پذیرد؛ در خودروهای ارزان‌تر، نگرانی از افزایش قیمت می‌تواند خریداران را برای حفظ ارزش پول به خرید خودرو ترغیب کند و تعداد مشتریان این بخش از بازار را افزایش دهد، اما در بازار خودروهای مونتاژی، قیمت بالاتر و محدودتر بودن تعداد خریداران باعث می‌شود فروشنده برای انجام معامله به مشتری مشخصی نیاز داشته باشد. در چنین شرایطی، قدرت چانه‌زنی می‌تواند بیشتر به سمت خریدار متمایل شود و زمینه کاهش قیمت پیشنهادی برخی مدل‌ها را فراهم کند.

با توجه به این شرایط، نمی‌توان برای روزهای آینده مسیر قطعی و یکسانی برای قیمت خودرو پیش‌بینی کرد، اما اگر نرخ ارز در محدوده فعلی باقی بماند، عرضه و تقاضا تغییر محسوسی نداشته باشد و خبر مهمی منتشر نشود، احتمال دارد قیمت بخش قابل‌توجهی از خودروها با نوسان محدود همراه شود.

در مقابل، تداوم ضعف تقاضای واقعی و کاهش قیمت‌های پیشنهادی از سوی فروشندگان می‌تواند به افت قیمت برخی خودروهای داخلی و مونتاژی منجر شود. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز یا انتشار اخبار تازه درباره محدودیت عرضه ممکن است قیمت پیشنهادی برخی مدل‌ها را بالا ببرد. با این حال، هیچ‌یک از این سناریوها قطعی نیست و مسیر نهایی بازار به رفتار خریداران و فروشندگان و تحولات اقتصادی و سیاسی بستگی دارد.



قیمت خودروهای داخلی

بازار خودروهای داخلی امروز عمدتاً افزایشی بود، در میان خودروهای مورد بررسی، شاهین اتوماتیک پلاس و دنا پلاس ۶ دنده بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند.

قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز با کپسول بزرگ امروز ۳ میلیون تومان افزایش یافت و به دو میلیارد و ۷۹۳ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت دنا پلاس ۶ دنده نیز با رشد ۲۲ میلیون تومانی در سطح دو میلیارد و ۹۵۷ میلیون تومان قرار گرفت.

در ادامه روند افزایشی بازار، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۲۰ میلیون تومان بالا رفت و سه میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

در میان محصولات سایپا، قیمت ساینا S نیز با افزایش ۴ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۷۱۱ میلیون تومان رسید و قیمت کوییک S صفر در بازار یک میلیارد و ۶۴۹ میلیون تومان اعلام شد.

همچنین قیمت شاهین اتوماتیک پلاس امروز با افزایش ۱۰۰ میلیون تومان در بازار آزاد سه میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان بفروش می‌رسد.

قیمت خودروهای مونتاژی

بازار خودروهای مونتاژی برخلاف بخش داخلی، در بیشتر مدل‌های مورد بررسی کاهشی بود. هایما S۷ پرو، فونیکس FX و فیدلیتی الیت هفت‌نفره افت قیمت را تجربه کردند، اما لاماری اکو در مسیر مخالف حرکت کرد و با افزایش قیمت همراه شد.

قیمت هایما S۷ پرو امروز با کاهش ۸۰ میلیون تومانی به شش میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت فونیکس FX نیز ۱۱۰ میلیون تومان افت کرد و در سطح هفت میلیارد و ۷۰ میلیون تومان قرار گرفت.

از سوی دیگر، فیدلیتی الیت هفت‌نفره هم نسبت به روز گذشته ۱۱۰ میلیون تومان ارزان شد و هفت میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان بفروش می‌رسد. در مقابل، قیمت لاماری اکو امروز ۲۲۰ میلیون تومان افزایش یافت و پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعلام شد.

منبع: تجارت نیوز