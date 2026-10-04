قیمت خودرو در بازار امروز 12 مهرماه

بازار خودروهای داخلی امروز با افزایش قابل‌توجه قیمت در چندین مدل همراه شد و شدت رشد در برخی خودروها به‌ویژه در بخش اقتصادی، قابل توجه بود. در میان محصولات مورد بررسی، پژو ۲۰۷ اتوماتیک بیشترین رشد قیمت را ثبت کرده است.

به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار خودرو همگام با افزایش قیمت طلا و نرخ ارز وارد مسیر صعودی شده است. عبور قیمت طلا از ۲۶ میلیون تومان و رسیدن نرخ ارز به ۲۶۷ هزار تومان، فشار صعودی قابل‌توجهی بر بازار خودرو وارد کرده و حتی خودروهای اقتصادی را نیز از این موج افزایش قیمت در امان نگذاشته است؛ به‌طوری که برخی مدل‌های اقتصادی در یک روز تا ۲۵۰ میلیون تومان گران شده‌اند.

در چنین شرایطی، نوسان نرخ ارز، انتظارات تورمی، میزان عرضه خودرو و حجم معاملات از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر قیمت‌ها هستند و ادامه‌دار شدن روند صعودی نرخ ارز در کنار ابهام در شرایط سیاسی کشور می‌تواند زمینه تداوم افزایش قیمت خودرو در بازار را فراهم کند.

قیمت خودروهای داخلی

بازار خودروهای داخلی امروز با افزایش قابل‌توجه قیمت در چندین مدل همراه شد و شدت رشد در برخی خودروها به‌ویژه در بخش اقتصادی، قابل توجه بود. در میان محصولات مورد بررسی، پژو ۲۰۷ اتوماتیک بیشترین رشد قیمت را ثبت کرده است.

در بازار محصولات ایران خودرو، قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول بزرگ نسبت به روز گذشته ۲۳۰ میلیون تومان گران شد و به دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت دنا پلاس ۶ دنده نیز امروز با افزایش ۲۳۰ میلیون تومانی، دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعلام شد.

از سوی دیگر، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۴۰۰ میلیون تومان افزایش داشته و به سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است.

در بازار محصولات سایپا، قیمت کوییک S نیز نسبت به روز گذشته ۲۵۰ میلیون تومان گران شد و در بازار یک میلیارد و 225 میلیون تومان به فروش می‌رسد. در ادامه روند افزایشی بازار خودرو، قیمت ساینا S امروز با افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان رسید.

قیمت خودروهای مونتاژی

بازار خودروهای مونتاژی نیز امروز در ادامه روند صعودی با افزایش قیمت همراه شد. در این میان، فیدلیتی الیت تیپ ۲ هفت‌نفره بیشترین افزایش قیمت روزانه را در میان خودروهای مورد بررسی ثبت کرد.

قیمت فیدلیتی الیت تیپ ۲ هفت‌نفره نسبت به روز گذشته یک میلیارد تومان افزایش یافت و به هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت جک J۴ صفر نیز امروز ۲۵۰ میلیون تومان گران شد و در بازار سه میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

در ادامه روند افزایشی بازار، قیمت تیگو ۸ پرو مکس نسبت به روز گذشته ۵۰۰ میلیون تومان افزایش داشت و در محدوده ده میلیارد تومان قرار گرفت.

منبع: تجارت نیوز