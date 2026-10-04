En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

قیمت خودرو در بازار امروز 12 مهرماه

بازار خودروهای داخلی امروز با افزایش قابل‌توجه قیمت در چندین مدل همراه شد و شدت رشد در برخی خودروها به‌ویژه در بخش اقتصادی، قابل توجه بود. در میان محصولات مورد بررسی، پژو ۲۰۷ اتوماتیک بیشترین رشد قیمت را ثبت کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۲۱۶
| |
2 بازدید
قیمت خودرو

به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار خودرو همگام با افزایش قیمت طلا و نرخ ارز وارد مسیر صعودی شده است. عبور قیمت طلا از ۲۶ میلیون تومان و رسیدن نرخ ارز به ۲۶۷ هزار تومان، فشار صعودی قابل‌توجهی بر بازار خودرو وارد کرده و حتی خودروهای اقتصادی را نیز از این موج افزایش قیمت در امان نگذاشته است؛ به‌طوری که برخی مدل‌های اقتصادی در یک روز تا ۲۵۰ میلیون تومان گران شده‌اند.

در چنین شرایطی، نوسان نرخ ارز، انتظارات تورمی، میزان عرضه خودرو و حجم معاملات از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر قیمت‌ها هستند و ادامه‌دار شدن روند صعودی نرخ ارز در کنار ابهام در شرایط سیاسی کشور می‌تواند زمینه تداوم افزایش قیمت خودرو در بازار را فراهم کند.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو در بازار امروز 12 مهرماه

بازار خودروهای داخلی امروز با افزایش قابل‌توجه قیمت در چندین مدل همراه شد و شدت رشد در برخی خودروها به‌ویژه در بخش اقتصادی، قابل توجه بود. در میان محصولات مورد بررسی، پژو ۲۰۷ اتوماتیک بیشترین رشد قیمت را ثبت کرده است.

در بازار محصولات ایران خودرو، قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول بزرگ نسبت به روز گذشته ۲۳۰ میلیون تومان گران شد و به دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت دنا پلاس ۶ دنده نیز امروز با افزایش ۲۳۰ میلیون تومانی، دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعلام شد.

از سوی دیگر، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۴۰۰ میلیون تومان افزایش داشته و به سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است.

در بازار محصولات سایپا، قیمت کوییک S نیز نسبت به روز گذشته ۲۵۰ میلیون تومان گران شد و در بازار یک میلیارد و 225 میلیون تومان به فروش می‌رسد. در ادامه روند افزایشی بازار خودرو، قیمت ساینا S امروز با افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان رسید.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو در بازار امروز 12 مهرماه

بازار خودروهای مونتاژی نیز امروز در ادامه روند صعودی با افزایش قیمت همراه شد. در این میان، فیدلیتی الیت تیپ ۲ هفت‌نفره بیشترین افزایش قیمت روزانه را در میان خودروهای مورد بررسی ثبت کرد.

قیمت فیدلیتی الیت تیپ ۲ هفت‌نفره نسبت به روز گذشته یک میلیارد تومان افزایش یافت و به هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت جک J۴ صفر نیز امروز ۲۵۰ میلیون تومان گران شد و در بازار سه میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

در ادامه روند افزایشی بازار، قیمت تیگو ۸ پرو مکس نسبت به روز گذشته ۵۰۰ میلیون تومان افزایش داشت و در محدوده ده میلیارد تومان قرار گرفت.
منبع: تجارت نیوز

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت خودرو خودرو بازار خودرو ایران خودرو سایپا خودرو وارداتی خودرو لوکس واردات خودرو خرید و فروش خودرو
هنر ایران چند شورا می‌خواهد؟/ از شورای فرهنگ و هنر تا شورای عالی هنر و ادبیات
«نجلا بودن» و «فاطمه المنصوری»؛ دو زن عربی که نخست‌وزیر شدند
بازخوانی تاریخ/ زندگی و زمانه آخرین ملکه قاجار
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۸ مهر
قیمت خودرو در بازار امروز ۷ مردادماه
قیمت خودرو در بازار امروز 1 مهر 1405
قیمت خودرو در بازار امروز 21 شهریورماه
قیمت خودرو در بازار امروز ۲۹ شهریور ۱۴۰۵
قیمت انواع خودرو‌ امروز یکشنبه 17 اسفند
قیمت خودرو در بازار امروز 5 خرداد ماه
افزایش قیمت خودرو ترمز برید
قیمت خودرو امروز 29 آذرماه
قیمت خودرو در بازار امروز 6 مهر 1405
قیمت خودرو امروز 17 آذر + جدول
قیمت خودرو امروز ۱۶ شهریور ۱۴۰۴
از بازار خودرو چه خبر؟
قیمت خودرو امروز 23 مهر 1404
قیمت خودرو امروز 30 آذر
قیمت خودرو امروز یکم آذر ماه
بازار خودرو ترمز برید
قیمت خودرو امروز 23 آذر 1404
قیمت خودرو در بازار امروز 14 اردیبهشت ماه
قیمت خودرو در بازار امروز 12 خرداد
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!
تصاویر تازه از بمباران ایران؛ اطراف بیت رهبری است؟
دختران موسوی و رسایی؛ دو روایت متفاوت از قانون / ایستادگی در برابر حکم از دو مسیر
فواید خوردن انگور ناشتا
بازخوانی تاریخ/ زندگی و زمانه آخرین ملکه قاجار
عده‌ای منتظر سقوط دولت هستند/ خاتمی با رهبر شهید زاویه داشت اما حمایت ‎‌شد/ رسانه ملی با وضعیت کنونی قابل ادامه نیست/برخی دنبال سلبریتی‌زدایی از صداوسیما بودند!
طرز تهیه کله پاچه برای صبحانه جمعه
بدرالسادات عراقچی، خواهر وزیر امور خارجه درگذشت
لحظات تمسخر کودک ایرانی در تلویزیون ترکیه
ویدیوی جنجالی از صداوسیما در رسانه‌های اسرائیل
لحظات ازدواج دختر 9 ساله با مرد 50 ساله
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف
سرعت عجیب حذف ورزشکار ایرانی در بازیهای آسیایی
فعالیت پدافند در آسمان قشم/پرنده متخاصم رهگیری شد
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۴۸ نظر)
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۰۳ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۷ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۶ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۴ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۶۹ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۶ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۶۳ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند  (۶۱ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۶۰ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
قیمت دلار امروز چهارشنبه ۸ مهرماه/ تصمیم مهم بانک مرکزی؛ آغاز فروش یک میلیارد دلار از امروز  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005rTk
tabnak.ir/005rTk