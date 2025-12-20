میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت خودرو امروز 29 آذرماه

قیمت خودرو امروز 29 آذر 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۴۶۸۲۶
| |
1728 بازدید

قیمت خودرو امروز 29 آذرماه

قیمت خودرو امروز 29 آذر 1404 در حالی اعلام شد که بررسی تحولات بازار خودرو در هفته گذشته نشان می‌دهد این بازار تحت تاثیر رشد نرخ ارز و افت تیراژ تولید و عرضه خودرو همچنان در مسیر افزایشی حرکت می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، کارشناسان معتقدند که روند افزایشی قیمت‌ها در هفته‌های اخیر نتیجه طبیعی انباشت تورم بالا، رشد نرخ ارز و عقب‌ماندگی مزمن قیمت خودرو از واقعیت‌های اقتصاد کلان است. از نگاه آنها، بازار خودرو طی یکی دو سال گذشته نتوانسته همگام با تورم و دلار تعدیل شود و همین موضوع باعث شده جهش‌های اخیر نه یک اتفاق مقطعی، بلکه بخشی از فرآیند جبران این فاصله باشد. کاهش عرضه، افت توان خرید مصرف‌کننده و نزدیک شدن تدریجی به فضای تقاضای شب عید نیز عواملی هستند که به تداوم این مسیر صعودی دامن می‌زنند.


قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو امروز 29 آذرماه

ری‌را بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات داخلی را تجربه کرد. بر این اساس، این کراس‌اوور داخلی در هفته پیشین رشد 180 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا امروز با نرخ 2 میلیارد و 170 میلیون تومان معامله شود. از سوی دیگر، دنا پلاس اتوماتیک نسبت به هفته گذشته 150 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با بهای یک میلیارد و 680 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

شاهین GL نسبت به هفته گذشته 115 میلیون تومان گران شد و روی قله یک میلیارد و 300 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، اطلس G نسبت به هفته گذشته 100 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ 990 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز 29 آذرماه

آریزو 6 نسبت به هفته گذشته 340 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ 2 میلیارد و 700 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، آریزو 8 در هفته گذشته 155 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ سه میلیارد و 900 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

هایما 8S نسبت به هفته گذشته 260 میلیون تومان گران شد و روی شاخص سه میلیارد و 230 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، چانگان CS35 نسبت به هفته گذشته 105 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با نرخ 2 میلیارد و 550 میلیون تومان معامله شود.

لوکانو L7 نسبت به هفته گذشته 212 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با نرخ سه میلیارد و 952 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرف دیگر، فردا 511 نسبت به هفته گذشته رشد بهای 85 میلیون تومانی را پشت سرگذاشت تا امروز با بهای یک میلیارد و 485 میلیون تومان در معاملات حاضر شود.

رسپکت 2 نسبت به هفته گذشته افزایش قیمت 205 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص 2 میلیارد و 360 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، کاپرا U اتوماتیک در هفت روز گذشته 200 میلیون تومان گران شد و به نرخ معاملاتی 2 میلیارد و 300 میلیون تومان رسید.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
خودرو قیمت خودرو بازار خودرو ایران خودرو سایپا چانگان خودرو وارداتی خودرو خارجی
بازخوانی تاریخ: رجزخوانی طنزآلود رزمندگان ایرانی علیه صدام!
واضع «دکترین اختاپوس» علیه ایران در دام «اختاپوس»؛ چرا هک تلفن نخست وزیر اسبق اسرائیل مهم است؟
بازگشت آرام ایران به گرجستان؛ چرا تفلیس در حال گسترش روابط با ایران و اسرائیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت روز خودرو امروز 10 آذر ماه
قیمت خودرو امروز ۴ آذر ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار امروز 5 دی ماه
قیمت خودرو امروز 8 مهر 1404
قیمت خودرو امروز 18 آبان + جدول
قیمت خودرو در بازار امروز 12 دی ماه
قیمت خودرو امروز 23 مهر 1404
قیمت خودرو امروز یکشنبه 13 مهر 1404
قیمت خودرو در بازار امروز 2 دی ماه
قیمت خودرو امروز 23 آذر 1404
قیمت خودرو امروز ۱۴ مهر ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز 19 آذر ماه
قیمت خودرو امروز 3 آبان 1404
قیمت انواع خودرو در بازار امروز 24 شهریور
قیمت خودرو امروز 17 آذر + جدول
قیمت خودرو در بازار امروز 16 دی ماه
قیمت خودرو امروز 11 آذر +جدول
دور جدید خودروهای وارداتی آغاز شد
قیمت خودرو در بازار امروز 18 دی ماه
قیمت خودرو امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۴
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان
آمریکا نتایج حملات به مراکز اتمی ایران را منتشر کرد
سخنان خبرساز رئیس گروه اقتصادی بیت رهبری
همسر عراقچی در مراسم جایزه جهانی امام خمینی
شکدم عنصر نفوذی ایران در اسرائیل است
در سودان با روسیه می‌جنگیم! / روسیه هم نمی‌خواهد ایران بمب اتم داشته باشد
طالبان به پیام رئیس‌جمهور ایران پاسخ مثبت داد
ویدیوی ادعایی توهین به رئیسی در حضور پزشکیان
دوباره جنگ می‌شود؟ پاسخ سخنگوی عملیات وعده صادق 3
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد
ترکیه: ایران تلفات سنگینی به پژاک وارد کرد
اظهارات وزیرخارجه لبنان علیه ایران برآمده از خواسته‌های اسرائیل است/ لبنان پشتیبانی از ایران را فدای روابط با اروپا می‌کند
فیلم مهمانی جنسی جفری اپستین برای دونالد ترامپ
مدارس کدام استانها فردا شنبه ۲۹ آذر تعطیل شد؟
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۵ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۰ نظر)
کارشناس صداوسیما: به جای برنج جو بخورید!  (۱۲۲ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۲ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۱۹ نظر)
ورود مجدد اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشور  (۱۱۳ نظر)
ابر رانت برنج با امضای معاون وزیر / صاحبان سهمیه‌های طلایی برنج چه کسانی هستند؟  (۱۰۵ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
اگر دوباره انتخابات برگزار شود پزشکیان رای می‌آورد؟!  (۶۴ نظر)
اگر ایران درگیر جنگی تازه شود، روسیه کنار ایران خواهد ایستاد؟ پاسخ معنادار لاوروف  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005eN0
tabnak.ir/005eN0