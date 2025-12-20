قیمت خودرو امروز 29 آذرماه

قیمت خودرو امروز 29 آذر 1404 در حالی اعلام شد که بررسی تحولات بازار خودرو در هفته گذشته نشان می‌دهد این بازار تحت تاثیر رشد نرخ ارز و افت تیراژ تولید و عرضه خودرو همچنان در مسیر افزایشی حرکت می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، کارشناسان معتقدند که روند افزایشی قیمت‌ها در هفته‌های اخیر نتیجه طبیعی انباشت تورم بالا، رشد نرخ ارز و عقب‌ماندگی مزمن قیمت خودرو از واقعیت‌های اقتصاد کلان است. از نگاه آنها، بازار خودرو طی یکی دو سال گذشته نتوانسته همگام با تورم و دلار تعدیل شود و همین موضوع باعث شده جهش‌های اخیر نه یک اتفاق مقطعی، بلکه بخشی از فرآیند جبران این فاصله باشد. کاهش عرضه، افت توان خرید مصرف‌کننده و نزدیک شدن تدریجی به فضای تقاضای شب عید نیز عواملی هستند که به تداوم این مسیر صعودی دامن می‌زنند.



قیمت خودروهای داخلی

ری‌را بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات داخلی را تجربه کرد. بر این اساس، این کراس‌اوور داخلی در هفته پیشین رشد 180 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا امروز با نرخ 2 میلیارد و 170 میلیون تومان معامله شود. از سوی دیگر، دنا پلاس اتوماتیک نسبت به هفته گذشته 150 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با بهای یک میلیارد و 680 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

شاهین GL نسبت به هفته گذشته 115 میلیون تومان گران شد و روی قله یک میلیارد و 300 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، اطلس G نسبت به هفته گذشته 100 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ 990 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

قیمت خودروهای مونتاژی

آریزو 6 نسبت به هفته گذشته 340 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ 2 میلیارد و 700 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، آریزو 8 در هفته گذشته 155 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ سه میلیارد و 900 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

هایما 8S نسبت به هفته گذشته 260 میلیون تومان گران شد و روی شاخص سه میلیارد و 230 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، چانگان CS35 نسبت به هفته گذشته 105 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با نرخ 2 میلیارد و 550 میلیون تومان معامله شود.

لوکانو L7 نسبت به هفته گذشته 212 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با نرخ سه میلیارد و 952 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرف دیگر، فردا 511 نسبت به هفته گذشته رشد بهای 85 میلیون تومانی را پشت سرگذاشت تا امروز با بهای یک میلیارد و 485 میلیون تومان در معاملات حاضر شود.

رسپکت 2 نسبت به هفته گذشته افزایش قیمت 205 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص 2 میلیارد و 360 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، کاپرا U اتوماتیک در هفت روز گذشته 200 میلیون تومان گران شد و به نرخ معاملاتی 2 میلیارد و 300 میلیون تومان رسید.