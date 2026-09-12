قیمت خودرو در بازار امروز 21 شهریورماه
به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز شنبه ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۵ و در ادامه موج افزایشی هفتههای اخیر، همچنان با رشد قیمت در بخش قابل توجهی از مدلها مواجه است.
بررسی ها حاکی است، بازار در یک ماه گذشته، یکی از سنگینترین دورههای افزایش قیمت خودرو در سال جاری را تجربه کرده و فاصله قیمتها با سطوح پیشین به شکل محسوسی افزایش یافته است.
همزمان با این روند، تحولات بازارهای موازی نیز بر معاملات خودرو سایه انداخته است. عبور قیمت طلا از مرز ۲۴ میلیون تومان و افزایش نرخ دلار به بیش از ۲۳۰ هزار تومان، انتظارات تورمی را تقویت کرده و فشار صعودی بر قیمت خودرو در بازار آزاد را افزایش داده است. بررسی تغییرات قیمتی در یک ماه اخیر نشان میدهد رشد قیمت برخی خودروهای داخلی از ۵۰۰ میلیون تومان نیز عبور کرده و در بخش مونتاژی، افزایش قیمت برخی مدلها به بیش از یک میلیارد تومان رسیده است.
در کنار نوسانات ارز و طلا، اخبار مربوط به کاهش سهمیه سوخت و افزایش نرخ سوم بنزین نیز بر رفتار بازار اثر گذاشته است. این موضوع بهویژه در مورد خودروهای دوگانهسوز، فشار تقاضا و انتظارات قیمتی را افزایش داده و به رشد بیشتر قیمت این محصولات منجر شده است.
در چنین شرایطی، تا زمانی که نوسانات بازارهای مالی ادامه داشته باشد و متغیرهای سیاسی تعیینتکلیف نشوند، نشانهای از بازگشت بازار خودرو به ثبات پایدار دیده نمیشود.
بازار خودروهای داخلی
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) از ابتدای شهریورماه تاکنون ۵۰۲ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و به دو میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، در سطح دو میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان قرار گرفت همچنین، تارا اتوماتیک طی هفته گذشته ۲۹۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و به سه میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت کوییک S صفر در بازار آزاد نیز طی دو روز گذشته ۳۴ میلیون تومان افزایش یافته و در محدوده یک میلیارد و ۴۲۹ میلیون تومان قرار دارد و قیمت ساینا دوگانهسوز از ابتدای شهریورماه تاکنون ۲۶۰ میلیون تومان گران شده و حالا یک میلیارد و ۶۱۸ میلیون به فروش میرسد.
بازار خودروهای مونتاژی
قیمت فیدلیتی پرستیژ هفتنفره از ابتدای شهریورماه تاکنون یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و در سطح هشت میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان قرار گرفت.
هایما S۷ پرو طی هفته گذشته ۴۵۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و قیمت آن به پنج میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان رسیده است، همچنین قیمت تیگو ۹ طی دو روز گذشته ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و یازده میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان در بازار معامله میشود.
جک J۴ امروز در بازار دو میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
منبع: تجارت نیوز