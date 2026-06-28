قیمت خودرو در بازار امروز 7 تیرماه

قیمت خودرو امروز 7 تیر 1405 در شرایطی اعلام شد که بازار در تقاطع دو نیروی متضاد قرار گرفته است. از یک سو، افزایش تنش‌های محدود نظامی و رشد نرخ دلار، انتظارات تورمی را بار دیگر تقویت کرده و مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شده است. از سوی دیگر، رکود معاملات و ضعف تقاضای مصرفی اجازه نداده این انتظارات به رشد فراگیر قیمت خودرو تبدیل شود.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، در شرایط فعلی، فعالان بازار بیش از هر عامل دیگری تحولات سیاسی و روند نرخ ارز را دنبال می‌کنند. اگر دلار در کانال‌های بالاتر تثبیت شود، احتمال تقویت دوباره انتظارات تورمی و افزایش تدریجی قیمت خودروها وجود دارد، اما تا زمانی که جهت‌گیری متغیرهای سیاسی و ارزی مشخص نشود، بازار به‌احتمال زیاد در همین فضای کم‌عمق و رکودی باقی خواهد ماند و نوسانات قیمت نیز محدود و موردی است.

قیمت خودروهای داخلی

تارا اتوماتیک (توربو) نسبت به روز گذشته 55 میلیون تومان ارزان شد و روی شاخص 2 میلیارد و 840 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، رانا پلاس افزایش بهای 53 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ یک میلیارد و 625 میلیون تومان خرید و فروش شود.

شاهین G (سانروف) نسبت به روز معاملاتی پیشین 50 میلیون تومان گران شد و به نرخ معاملاتی 2 میلیارد تومان رسید. از طرف دیگر، کوییک GXR (رینگ فولادی) رشد بهای 48 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 225 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

قیمت خودروهای مونتاژی

اکستریم SX بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات مونتاژی را تجربه کرد و نسبت به روز گذشته 300 میلیون تومان ارزان شد تا در روز جاری با نرخ 6 میلیارد و 100 میلیون تومان مورد توجه فعالان بازار قرار گیرد. از طرف دیگر، تیگو 7 پرومکس AWD رشد بهای 130 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و با برچسب قیمتی 6 میلیارد و 500 میلیون تومان به بنگاه‌های معاملاتی رسید.

لاماری هیبرید نسبت به روز گذشته 180 میلیون تومان ارزان شد تا در روز جاری با بهای پنج میلیارد و 570 میلیون تومان در معاملات حاضر شود. از سوی دیگر، لاماری اکو کاهش بهای 40 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با بهای چهار میلیارد و 20 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو عرضه شود.

کی‌ام‌سی T9 افزایش بهای 170 میلیون تومانی را تجربه کرد تا در روز جاری با نرخ 6 میلیارد و 820 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود. از طرف دیگر، کی‌ام‌سی ایگل کاهش بهای 80 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و روی شاخص 2 میلیارد و 490 میلیون تومان ایستاد.