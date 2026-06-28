صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت خودرو در بازار امروز 7 تیرماه

قیمت خودرو امروز 7 تیر 1405 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۸۱۹۳۳
| |
4295 بازدید

قیمت خودرو در بازار امروز 7 تیرماه

قیمت خودرو امروز 7 تیر 1405 در شرایطی اعلام شد که بازار در تقاطع دو نیروی متضاد قرار گرفته است. از یک سو، افزایش تنش‌های محدود نظامی و رشد نرخ دلار، انتظارات تورمی را بار دیگر تقویت کرده و مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شده است. از سوی دیگر، رکود معاملات و ضعف تقاضای مصرفی اجازه نداده این انتظارات به رشد فراگیر قیمت خودرو تبدیل شود.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، در شرایط فعلی، فعالان بازار بیش از هر عامل دیگری تحولات سیاسی و روند نرخ ارز را دنبال می‌کنند. اگر دلار در کانال‌های بالاتر تثبیت شود، احتمال تقویت دوباره انتظارات تورمی و افزایش تدریجی قیمت خودروها وجود دارد، اما تا زمانی که جهت‌گیری متغیرهای سیاسی و ارزی مشخص نشود، بازار به‌احتمال زیاد در همین فضای کم‌عمق و رکودی باقی خواهد ماند و نوسانات قیمت نیز محدود و موردی است.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو در بازار امروز 7 تیرماه

تارا اتوماتیک (توربو) نسبت به روز گذشته 55 میلیون تومان ارزان شد و روی شاخص 2 میلیارد و 840 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، رانا پلاس افزایش بهای 53 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ یک میلیارد و 625 میلیون تومان خرید و فروش شود.

شاهین G (سانروف) نسبت به روز معاملاتی پیشین 50 میلیون تومان گران شد و به نرخ معاملاتی 2 میلیارد تومان رسید. از طرف دیگر، کوییک GXR (رینگ فولادی) رشد بهای 48 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 225 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو در بازار امروز 7 تیرماه

اکستریم SX بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات مونتاژی را تجربه کرد و نسبت به روز گذشته 300 میلیون تومان ارزان شد تا در روز جاری با نرخ 6 میلیارد و 100 میلیون تومان مورد توجه فعالان بازار قرار گیرد. از طرف دیگر، تیگو 7 پرومکس AWD رشد بهای 130 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و با برچسب قیمتی 6 میلیارد و 500 میلیون تومان به بنگاه‌های معاملاتی رسید.

لاماری هیبرید نسبت به روز گذشته 180 میلیون تومان ارزان شد تا در روز جاری با بهای پنج میلیارد و 570 میلیون تومان در معاملات حاضر شود. از سوی دیگر، لاماری اکو کاهش بهای 40 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با بهای چهار میلیارد و 20 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو عرضه شود.

کی‌ام‌سی T9 افزایش بهای 170 میلیون تومانی را تجربه کرد تا در روز جاری با نرخ 6 میلیارد و 820 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود. از طرف دیگر، کی‌ام‌سی ایگل کاهش بهای 80 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و روی شاخص 2 میلیارد و 490 میلیون تومان ایستاد.

 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت خودرو بازار خودرو خودرو ایران خودرو سایپا چانگان
وال استریت: مذاکرات ایران و آمریکا لغو شد/ نیویورک تایمز: مذاکرات لغو نشده است
احقاق حقوق تضعیف‌شده ملت ایران باید پیگیری شود/ مردم باید آثار تحوّل قضائی را در زندگی روزمره‌ی خود مشاهده کنند
آلمان در مسیر تبدیل شدن به قدرت اول نظامی اروپا
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت خودرو در بازار امروز ۱۴ دی
قیمت خودرو امروز ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
قیمت خودرو در بازار امروز 25 آذر ماه
قیمت خودرو در بازار امروز؛ 28 آذرماه
قیمت خودرو امروز 29 آبان ماه
قیمت خودرو امروز 29 آذرماه
قیمت خودرو در بازار امروز 16 دی ماه
قیمت خودرو در بازار امروز 26 آذرماه
قیمت خودرو در بازار امروز 5 دی ماه
قیمت خودرو امروز 11 آذر +جدول
قیمت خودرو امروز 29 مهرماه
قیمت خودرو در بازار امروز سه شنبه 7 بهمن
قیمت خودرو در بازار امروز 2 دی ماه
قیمت خودرو در باراز امروز 13 آذر ماه
قیمت خودرو در بازار؛ امروز 14 آذرماه
قیمت خودرو امروز 4 آبان ماه
قیمت روز خودرو امروز 10 آذر ماه
قیمت خودرو در بازار امروز 12 دی ماه
قیمت خودرو در بازار امروز 18 دی ماه
قیمت خودرو در بازار امروز 27 آذرماه
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
زمان گرانی نان نبود/ سازمان برنامه نمی‌تواند یارانه نان را تأمین کند / فشار نباید از جیب مردم جبران شود  (۳۱۲ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۲۵۳ نظر)
دهک‌های بالا به نفع دهک‌های پایین حذف شوند  (۱۸۹ نظر)
سناریوها جور نشد؛ حذف پرحسرت ایران/ وداع شاگردان قلعه‌نویی با جام جهانی  (۱۷۲ نظر)
ساعت بازی ایران و مصر به وقت تهران  (۱۵۳ نظر)
گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟  (۱۴۹ نظر)
پایان کابوس تخلیه اجباری/ تمدید خودکار اجاره با مهر تأیید سران قوا  (۱۱۵ نظر)
از مداح تا کارگردان؛ چرا هتاکی به رئیس‌جمهور عادی‌سازی شده است؟  (۱۱۴ نظر)
پیام پرویز پرستویی به مزدک میرزایی  (۹۶ نظر)
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است  (۸۸ نظر)
اختلال بانکی، گرفتاری مردم و یک پرسش جدی/ آیا پای نفوذ در میان است؟  (۸۵ نظر)
تساوی ایران و مصر در گام آخر؛ صعود به اما و اگر کشید/ پنالتی از دست رفته و گل مردود علیه آرزوهای ایرانی + فیلم  (۸۳ نظر)
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس  (۷۰ نظر)
تحصن برای بازگشایی صحن؛ مگر قرار نبود قانون فصل‌الخطاب باشد؟  (۶۶ نظر)
نرخ‌های جدید نانوایی‌ها اعلام شد/ فرار نانوایان به سمت آرد آزاد !  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005nVF
tabnak.ir/005nVF