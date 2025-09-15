قیمت انواع خودرو در بازار امروز 24 شهریور

به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شدهاند.
بهای فروش شامل هزینههای مالیات و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث و حق گارانتی است.
قیمتهای درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان میباشد و ممکن است معاملات با قیمتهای متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو
|نام خودرو
|قیمت بازار (تومان)
|قیمت کارخانه (تومان)
|تغییر
|وانت آریسان
|۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰
|۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|سورن پلاس (XU7P)
|۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|سورن پلاس (رینگ فولادی)
|ناموجود
|توقف فروش
|(۰.۰۰%)۰
|سورن پلاس (فول)
|ناموجود
|توقف فروش
|(۰.۰۰%)۰
|سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک)
|۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰
|۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰
|(-۰.۳۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰
|سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ)
|۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰
|۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰
|(-۰.۳۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰
|دنا پلاس بورسی
|۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰
|۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰
|(-۰.۲۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰
|دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی)
|۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰
|(-۰.۳۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰
|دنا پلاس MT6
|۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰
|۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰
|(-۰.۳۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰
|دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال)
|۱,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰
|(-۰.۲۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰
|پژو 207 موتور TU3
|۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰
|۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰
|(-۰.۳۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰
|پژو 207 دندهای هیدرولیک
|۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰
|۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰
|(۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰
|پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی)
|۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰
|(-۰.۲۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰
|پژو 207 دندهای پانوراما
|۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰
|۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰
|(۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰
|پژو 207 اتوماتیک
|۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|پژو 207 اتوماتیک پانوراما
|۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
|۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰
|(-۰.۶۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰
|رانا پلاس
|۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰
|۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰
|(-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰
|تارا دستی V1
|۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰
|(-۰.۵۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰
|تارا اتوماتیک V4
|۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰
|(-۰.۴۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰
|هایما اس 5 ( S5 )
|ناموجود
|توقف فروش
|(۰.۰۰%)۰
|هایما اس 5 ( S5 ) پرو
|۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|(-۰.۵۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|هایما اس 7 ( S7 ) پرو
|۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|هایما 8 اس ( 8S )
|۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|به زودی
|(-۰.۷۳%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰
|هایما 7X
|۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|پیکاپ فوتون (اتوماتیک)
|۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|شاین مکس
|۱,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰
|توقف فروش
|(۰.۰۰%)۰
|شاین مکس (هیبرید)
|۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰
|توقف فروش
|(۰.۰۰%)۰
|ری را
|۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰
|(-۰.۷۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰
|لونا برقی GRE
|۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|فاو بستیون NAT
|۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|دانگ فنگ E70
|به زودی
|۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
سایپا
|نام خودرو
|قیمت بازار (تومان)
|قیمت کارخانه (تومان)
|تغییر
|سهند S
|۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|سهند E اتوماتیک
|۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰
|۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|اطلس GL
|۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰
|۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰
|(۰.۴۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰
|اطلس G
|۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰
|۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰
|(۰.۴۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰
|اطلس اتوماتیک
|به زودی
|۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|ساینا GLX
|ناموجود
|۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|ساینا S
|۵۵۳,۵۰۰,۰۰۰
|۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰
|(-۰.۲۷%)-۱,۵۰۰,۰۰۰
|ساینا GX دوگانه سوز
|۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰
|۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|ساینا اتوماتیک
|۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰
|۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|کوییک اتوماتیک
|ناموجود
|توقف فروش
|(۰.۰۰%)۰
|کوییک RS
|۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰
|۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|کوییک S
|۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰
|۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|کوییک GX
|۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰
|۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|کوییک GXR (رینگ فولادی)
|۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰
|۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|کوییک GXR
|۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰
|۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|شاهین GL
|۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
|۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰
|(۰.۵۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰
|شاهین G (سانروف)
|۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰
|۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰
|(۰.۳۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰
|شاهین اتوماتیک G
|۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰
|۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰
|(۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰
|شاهین اتوماتیک پلاس
|۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|سایپا 151
|۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|توقف فروش
|(۰.۴۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰
|سایپا 151 (لاینر)
|۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰
|۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰
|(۰.۴۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰
|سایپا 151 (ارتقاء یافته)
|---
|۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|وانت زامیاد
|۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰
|۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|وانت زامیاد (رادیال)
|۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰
|۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|وانت زامیاد گازسوز
|۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰
|۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|وانت زامیاد گازسوز (رادیال)
|۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰
|۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|وانت زامیاد اکستند (EX)
|به زودی
|۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|کارون
|۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|چانگان CS35
|ناموجود
|توقف فروش
|(۰.۰۰%)۰
|چانگان CS55
|۲,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰
|توقف فروش
|(-۰.۶۰%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰
|چانگان CS35 (مونتاژ)
|به زودی
|۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|چانگان CS55 (مونتاژ)
|به زودی
|۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|کرولا هیبرید
|۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|روئوه ERX5
|۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
مدیران خودرو
|نام خودرو
|قیمت بازار (تومان)
|قیمت کارخانه (تومان)
|تغییر
|X22 پرو دستی
|۱,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰
|(-۰.۳۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰
|X33 کراس (دستی)
|۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|توقف فروش
|(۰.۰۰%)۰
|X33 کراس (اتوماتیک)
|۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|X55 پرو
|۱,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|آریزو 5
|۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰
|(-۰.۱۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰
|آریزو6 (Z6)
|۲,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰
|توقف فروش
|(۰.۰۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰
|آریزو6 (Z6 GT)
|۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|آریزو 8 (Z8)
|۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۹۲۳,۶۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|تیگو7 (F7) پرمیوم
|۲,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰
|تیگو7 (F7) پرومکس
|۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|تیگو7 (F7) پرومکس AWD
|۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۹۰۴,۹۰۰,۰۰۰
|(۰.۳۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|تیگو7 (F7) هیبرید
|۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|فونیکس FX
|۲,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰
|(-۰.۱۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰
|فونیکس FX AWD
|ناموجود
|۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|فونیکس FX برقی
|به زودی
|۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|تیگو 8 (F8) هیبرید
|۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|تیگو 8 (F8) پرومکس
|۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰
|(-۰.۸۱%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|اکستریم SX
|۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|اکستریم TX
|۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|اکستریم QX
|۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
کرمان موتور
|نام خودرو
|قیمت بازار (تومان)
|قیمت کارخانه (تومان)
|تغییر
|بک X3
|۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|جک J4
|۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|جک S3
|۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|جک SR3
|۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|جک EJ7
|۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|جک EJ7+
|۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|کیامسی ایگل
|۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|کیامسی J7
|۲,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۱۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰
|کیامسی A5
|۱,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|کیامسی X5
|۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|کیامسی T8
|۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|کیامسی T9
|۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۹۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بهمن موتور
|نام خودرو
|قیمت بازار (تومان)
|قیمت کارخانه (تومان)
|تغییر
|رسپکت 2
|۱,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۱۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰
|فیدلیتی الیت (5 نفره)
|۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|فیدلیتی الیت (7 نفره)
|۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|فیدلیتی پرستیژ (5 نفره)
|۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|فیدلیتی پرستیژ (7 نفره)
|۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|دیگنیتی پرایم
|۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|دیگنیتی پرستیژ
|۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|ون اینرودز
|۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|کاپرا U
|۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|پیکاپ G9
|۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|بستیون T77
|ناموجود
|۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|هونگچی H5
|۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|هونگچی E-QM5
|۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|هاوال H6
|۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰
|(۳.۰۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|کوراندو (تیپ 1)
|ناموجود
|۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|کوراندو (تیپ 2)
|ناموجود
|۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|بیوایدی سانگ
|۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|اواتار 11
|۷,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
|(۱.۲۱%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|مزدا3
|۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
سایر شرکت ها
|نام خودرو
|قیمت بازار (تومان)
|قیمت کارخانه (تومان)
|تغییر
|لوکانو L7
|۳,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|لوکانو L8
|۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|بایک X55
|۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|پیکاپ مکسوس H
|۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|تیگارد X35+
|۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|لاماری ایما
|۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|لاماری هیبرید
|۲,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3)
|ناموجود
|۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE)
|۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|پیکاپ گرند_خان (SAHARA)
|به زودی
|۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|فردا SX5
|۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|فردا T5
|۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
|فردا 511
|۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|(۰.۰۰%)۰
