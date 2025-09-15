قیمت انواع خودرو در بازار امروز 24 شهریور

به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ قیمت خودرو‌ها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده‌اند.

بهای فروش شامل هزینه‌های مالیات و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث و حق گارانتی است.

قیمت‌های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می‌باشد و ممکن است معاملات با قیمت‌های متفاوتی انجام شود.

ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر وانت آریسان ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ سورن پلاس (XU7P) ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ سورن پلاس (رینگ فولادی) ناموجود توقف فروش ( ۰.۰۰% ) ۰ سورن پلاس (فول) ناموجود توقف فروش ( ۰.۰۰% ) ۰ سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ ( ‎-۰.۳۳%‏ ) ‎ -۳,۰۰۰,۰۰۰ ‏ سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ ( ‎-۰.۳۳%‏ ) ‎ -۳,۰۰۰,۰۰۰ ‏ دنا پلاس بورسی ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ ( ‎-۰.۲۱%‏ ) ‎ -۲,۰۰۰,۰۰۰ ‏ دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ ( ‎-۰.۳۹%‏ ) ‎ -۴,۰۰۰,۰۰۰ ‏ دنا پلاس MT6 ۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ ( ‎-۰.۳۸%‏ ) ‎ -۴,۰۰۰,۰۰۰ ‏ دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) ۱,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ ( ‎-۰.۲۴%‏ ) ‎ -۳,۰۰۰,۰۰۰ ‏ پژو 207 موتور TU3 ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ ( ‎-۰.۳۸%‏ ) ‎ -۳,۰۰۰,۰۰۰ ‏ پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ ( ‎۰.۱۱%‏ ) ‎ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ‏ پژو 207 دنده‌ای پانوراما (رینگ فولادی) ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ ( ‎-۰.۲۱%‏ ) ‎ -۲,۰۰۰,۰۰۰ ‏ پژو 207 دنده‌ای پانوراما ۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ ( ‎۰.۱۰%‏ ) ‎ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ‏ پژو 207 اتوماتیک ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ پژو 207 اتوماتیک پانوراما ۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ ( ‎-۰.۶۰%‏ ) ‎ -۷,۰۰۰,۰۰۰ ‏ رانا پلاس ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ ( ‎-۰.۱۳%‏ ) ‎ -۱,۰۰۰,۰۰۰ ‏ تارا دستی V1 ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ ( ‎-۰.۵۰%‏ ) ‎ -۵,۰۰۰,۰۰۰ ‏ تارا اتوماتیک V4 ۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ ( ‎-۰.۴۰%‏ ) ‎ -۵,۰۰۰,۰۰۰ ‏ هایما اس 5 ( S5 ) ناموجود توقف فروش ( ۰.۰۰% ) ۰ هایما اس 5 ( S5 ) پرو ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎-۰.۵۷%‏ ) ‎ -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ هایما اس 7 ( S7 ) پرو ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ هایما 8 اس ( 8S ) ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی ( ‎-۰.۷۳%‏ ) ‎ -۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ‏ هایما 7X ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ پیکاپ فوتون (اتوماتیک) ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ شاین مکس ۱,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش ( ۰.۰۰% ) ۰ شاین مکس (هیبرید) ۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش ( ۰.۰۰% ) ۰ ری را ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ ( ‎-۰.۷۰%‏ ) ‎ -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ‏ لونا برقی GRE ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ فاو بستیون NAT ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ دانگ فنگ E70 به زودی ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ سایپا نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر سهند S ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ سهند E اتوماتیک ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ اطلس GL ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ ( ‎۰.۴۷%‏ ) ‎ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ‏ اطلس G ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ ( ‎۰.۴۵%‏ ) ‎ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ‏ اطلس اتوماتیک به زودی ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ ساینا GLX ناموجود ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ ساینا S ۵۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ ( ‎-۰.۲۷%‏ ) ‎ -۱,۵۰۰,۰۰۰ ‏ ساینا GX دوگانه سوز ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ ساینا اتوماتیک ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ کوییک اتوماتیک ناموجود توقف فروش ( ۰.۰۰% ) ۰ کوییک RS ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ کوییک S ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ کوییک GX ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ کوییک GXR (رینگ فولادی) ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ کوییک GXR ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ شاهین GL ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ ( ‎۰.۵۷%‏ ) ‎ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ‏ شاهین G (سانروف) ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ ( ‎۰.۳۰%‏ ) ‎ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ‏ شاهین اتوماتیک G ۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ ( ‎۰.۱۰%‏ ) ‎ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ‏ شاهین اتوماتیک پلاس ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ سایپا 151 ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش ( ‎۰.۴۴%‏ ) ‎ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ‏ سایپا 151 (لاینر) ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ ( ‎۰.۴۳%‏ ) ‎ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ‏ سایپا 151 (ارتقاء یافته) --- ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ وانت زامیاد ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ وانت زامیاد (رادیال) ۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ وانت زامیاد گازسوز ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ وانت زامیاد اکستند (EX) به زودی ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ کارون ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ چانگان CS35 ناموجود توقف فروش ( ۰.۰۰% ) ۰ چانگان CS55 ۲,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش ( ‎-۰.۶۰%‏ ) ‎ -۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ‏ چانگان CS35 (مونتاژ) به زودی ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ چانگان CS55 (مونتاژ) به زودی ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ کرولا هیبرید ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ روئوه ERX5 ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ مدیران خودرو نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر X22 پرو دستی ۱,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ ( ‎-۰.۳۴%‏ ) ‎ -۴,۰۰۰,۰۰۰ ‏ X33 کراس (دستی) ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش ( ۰.۰۰% ) ۰ X33 کراس (اتوماتیک) ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ X55 پرو ۱,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ آریزو 5 ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ( ‎-۰.۱۲%‏ ) ‎ -۲,۰۰۰,۰۰۰ ‏ آریزو6 (Z6) ۲,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش ( ‎۰.۰۵%‏ ) ‎ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ‏ آریزو6 (Z6 GT) ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ آریزو 8 (Z8) ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۹۲۳,۶۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ تیگو7 (F7) پرمیوم ۲,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۰.۰۸%‏ ) ‎ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ‏ تیگو7 (F7) پرومکس ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ تیگو7 (F7) پرومکس AWD ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۹۰۴,۹۰۰,۰۰۰ ( ‎۰.۳۳%‏ ) ‎ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ تیگو7 (F7) هیبرید ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ فونیکس FX ۲,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰ ( ‎-۰.۱۵%‏ ) ‎ -۴,۰۰۰,۰۰۰ ‏ فونیکس FX AWD ناموجود ۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ فونیکس FX برقی به زودی ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ تیگو 8 (F8) هیبرید ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ تیگو 8 (F8) پرومکس ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ ( ‎-۰.۸۱%‏ ) ‎ -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ اکستریم SX ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ اکستریم TX ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ اکستریم QX ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ کرمان موتور نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر بک X3 ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ جک J4 ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ جک S3 ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ جک SR3 ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ جک EJ7 ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ جک EJ7+ ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ کی‌ام‌سی ایگل ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ کی‌ام‌سی J7 ۲,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۰.۱۴%‏ ) ‎ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ‏ کی‌ام‌سی A5 ۱,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ کی‌ام‌سی X5 ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ کی‌ام‌سی T8 ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ کی‌ام‌سی T9 ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۰.۹۵%‏ ) ‎ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ بهمن موتور نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر رسپکت 2 ۱,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۰.۱۷%‏ ) ‎ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ‏ فیدلیتی الیت (5 نفره) ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ فیدلیتی الیت (7 نفره) ۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ دیگنیتی پرایم ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ دیگنیتی پرستیژ ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ ون اینرودز ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ کاپرا U ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ پیکاپ G9 ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ بستیون T77 ناموجود ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ هونگچی H5 ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ هونگچی E-QM5 ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ هاوال H6 ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ ( ‎۳.۰۳%‏ ) ‎ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ کوراندو (تیپ 1) ناموجود ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ کوراندو (تیپ 2) ناموجود ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ بی‌وای‌دی سانگ ۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ اواتار 11 ۷,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ( ‎۱.۲۱%‏ ) ‎ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ‏ مزدا3 ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ سایر شرکت ها نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر لوکانو L7 ۳,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ لوکانو L8 ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ بایک X55 ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ پیکاپ مکسوس H ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ تیگارد X35+ ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ لاماری ایما ۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ لاماری هیبرید ۲,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) ناموجود ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) ۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ پیکاپ گرند_خان (SAHARA) به زودی ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ فردا SX5 ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ فردا T5 ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰ فردا 511 ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ( ۰.۰۰% ) ۰