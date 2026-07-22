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قیمت خودرو در بازار امروز 31 تیرماه

قیمت خودرو امروز 31 تیر 1405 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۸۶۰۲۰
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7602 بازدید
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قیمت خودرو امروز 31 تیر 1405 در شرایطی اعلام شد که بازار در سایه رکود معاملاتی و نااطمینانی‌های سیاسی، روندی محتاطانه و عمدتاً نزولی را تجربه کرد. گرچه نرخ دلار در روز گذشته بار دیگر به کانال ۱۹۰ هزار تومان بازگشت، اما این افزایش نتوانست به‌طور کامل به بازار خودرو منتقل شود، چراکه بخش قابل توجهی از خریداران همچنان ترجیح می‌دهند تا روشن شدن چشم‌انداز تحولات سیاسی و کاهش ریسک‌های امنیتی، نقدینگی خود را حفظ کنند.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، در نتیجه، جهت کلی بازار امروز کاهشی بود، هرچند برخی خودروهای داخلی افزایش قیمت را ثبت کردند. فعالان بازار معتقدند تا زمانی که تکلیف مذاکرات و تحولات منطقه مشخص نشود، رکود سنگین معاملات همچنان اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر بازار خودرو را محدود خواهد کرد و قیمت‌ها به‌صورت نامتوازن تغییر خواهند کرد.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو در بازار امروز 31 تیرماه

رانا پلاس نسبت به روز گذشته 30 میلیون تومان ارزان شد و با برچسب قیمتی یک میلیارد و 660 میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید. از سوی دیگر، ری‌را در مقایسه با روز قبل 30 میلیون تومان گران شد و به نرخ معاملاتی سه میلیارد و 630 میلیون تومان رسید.

سهند S کاهش بهای 40 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 385 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرف دیگر، شاهین اتوماتیک پلاس افت بهای 40 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و روی شاخص 2 میلیارد و 690 میلیون تومان ایستاد.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو در بازار امروز 31 تیرماه

چانگان CS55 کاهش بهای 120 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا امروز با نرخ پنج میلیارد و 270 میلیون تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، هایما 8S کاهش بهای 50 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ چهار میلیارد و 850 میلیون تومان معامله شود.

لوکانو L8 نسبت به روز گذشته 110 میلیون تومان ارزان شد و به نرخ معاملاتی 9 میلیارد و 200 میلیون تومان رسید. از طرف دیگر، لوکانو L7 کاهش بهای 70 میلیون تومانی را تجربه کرد تا امروز با نرخ 6 میلیارد و 610 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو عرضه شود.

کی‌ام‌سی T9 کاهش بهای 100 میلیون تومانی را تجربه کرد تا در روز جاری با نرخ 6 میلیارد و 750 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود. از سوی دیگر، کی‌ام‌سی ایگل افت بهای 60 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با بهای 2 میلیارد و 460 میلیون تومان در معاملات روز جاری حاضر شود.

 

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برچسب ها
خودرو قیمت خودرو بازار خودرو ایران خودرو سایپا چانگان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
1
0
پاسخ
خدا بده برکت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
0
0
پاسخ
یه ساینا یک سیصد!
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