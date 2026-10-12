قیمت خودرو در بازار امروز 20 مهرماه

به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار خودرو همچنان در مسیر افزایشی قرار دارد، اما شدت رشد قیمت‌ها نسبت به روزهای گذشته محدودتر شده است.

بررسی قیمت خودرو امروز نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز، بالا رفتن هزینه جایگزینی خودرو و تقویت انتظارات تورمی، همچنان می‌تواند بر قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان اثر بگذارد. زمانی که فروشندگان انتظار دارند برای خرید خودروی مشابه در هفته‌های آینده هزینه بیشتری بپردازند، تمایل کمتری به فروش با قیمت پایین دارند. با این حال، افزایش قیمت‌ها لزوماً به معنای خروج بازار خودرو از رکود نیست؛ زیرا در شرایطی که توان خرید مصرف‌کنندگان محدود است، بالا رفتن قیمت‌های پیشنهادی الزاماً به افزایش متناسب تعداد معاملات منجر نمی‌شود.

از سوی دیگر، برخی فعالان بازار معتقدند تحریم‌های جدید آمریکا علیه خودروسازان نیز با افزایش نگرانی‌ها درباره تأمین قطعات، مبادلات خارجی و دسترسی به منابع بین‌المللی، در تقویت انتظارات تورمی بی‌تاثیر نبوده است. در مجموع، تداوم رشد قیمت‌ها در کنار ضعف تقاضا نشان می‌دهد بازار خودرو همچنان با فاصله میان انتظارات فروشندگان و قدرت خرید متقاضیان مواجه است.

قیمت خودروهای داخلی

بازار خودروهای داخلی امروز با افزایش قیمت همراه بود. دامنه رشد قیمت‌ها در این بخش از یک تا ۴۰ میلیون تومان متغیر است و پژو ۲۰۷ دنده‌ای با فرمان برقی بیشترین افزایش روزانه را به ثبت رساند.

در بازار محصولات ایران خودرو، قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول بزرگ امروز با افزایش ۵ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به دو میلیارد و ۷۶۵ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت پژو ۲۰۷ دنده‌ای با فرمان برقی نیز ۴۰ میلیون تومان بالا رفت و در سطح دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان قرار گرفت.

در ادامه روند افزایشی بازار خودرو، قیمت دنا پلاس ۶ دنده نسبت به روز گذشته با رشد ۱۵ میلیون تومانی حالا در بازار دو میلیارد و ۸۱۵ میلیون تومان بفروش می‌رسد و قیمت تارا دنده‌ای صفر نیز ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت و دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان اعلام شد.

در بازار محصولات سایپا، قیمت کوییک S صفر با افزایش ۳ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۶۲۳ میلیون تومان رسید و قیمت ساینا S نیز پس از رشد ۱۱ میلیون تومانی، در بازار یک میلیارد و ۶۹۶ میلیون تومان ثبت شد. قیمت شاهین G سانروف‌دار صفر امروز ۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و دو میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

بازار خودروهای مونتاژی نیز امروز افزایشی بود و در میان مدل‌های اعلام‌شده، هایما ۸S بیشترین رشد روزانه را تجربه کرد. در کنار افزایش قیمت این خودرو، بررسی تغییرات هفتگی و دو روز گذشته نشان می‌دهد برخی محصولات مونتاژی در بازه‌ای کوتاه رشد قابل‌توجهی داشته‌اند.

قیمت هایما ۸S صفر امروز با افزایش ۸۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به هفت میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت تیگو ۸ پرومکس امروز در بازار ۱۰ میلیارد تومان اعلام شد.

قیمت فیدلیتی الیت ۷ نفره صفر طی یک هفته گذشته ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و هفت میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود. از سوی دیگر، قیمت جک J۴ صفر طی دو روز گذشته ۴۸۰ میلیون تومان رشد کرد و اکنون در بازار سه میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان بفروش می‌رسد.

منبع: تجارت نیوز