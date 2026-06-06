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قیمت خودرو امروز ۱۶ خرداد ۱۴۰۵

قیمت خودرو امروز 16 خرداد 1405 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۰۴
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قیمت خودرو امروز ۱۶ خرداد ۱۴۰۵

قیمت خودرو امروز 16 خرداد 1405 در حالی اعلام شد که بازار نسبت به 2 ماه گذشته وارد فاز متفاوتی شده و از فضای هیجانی ابتدای سال فاصله گرفته است. 

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، بررسی روند بازار از روزهای پایانی فروردین نشان می‌دهد قیمت خودرو پس از بازگشایی بازارها با موجی از انتظارات تورمی، رشد نرخ ارز و فشار تقاضای سرمایه‌ای مواجه شد و این عوامل باعث شدند بسیاری از مدل‌ها وارد مسیر صعودی شوند و در برخی موارد سقف‌های قیمتی تازه‌ای ثبت کنند.

در آن مقطع، بازار خودرو نه‌تنها به رشد نرخ ارز واکنش نشان داد، بلکه بخشی از افزایش‌های احتمالی آینده را نیز پیش‌خور کرد. به بیان دیگر، انتظارات تورمی چنان بر رفتار خریداران و فروشندگان غالب شد که قیمت‌ها از توان واقعی تقاضای مصرفی فاصله گرفتند و خودرو بار دیگر بیش از آن‌که کالای مصرفی باشد، در نقش دارایی سرمایه‌ای قیمت‌گذاری شد.

اما این روند در هفته‌های پایانی اردیبهشت تغییر کرد. با کاهش نسبی التهاب در بازارهای مالی و فروکش کردن بخشی از انتظارات افزایشی، بازار خودرو نیز وارد مسیر اصلاح شد. شکاف عمیق میان قیمت خودرو و قدرت خرید مصرف‌کنندگان، تقاضای واقعی را از بازار خارج کرد و همین موضوع باعث شد معاملات به حداقل برسد. در نتیجه فروشندگان برای تبدیل دارایی به نقدینگی ناچار شدند انعطاف بیشتری در قیمت‌های پیشنهادی نشان دهند.

اکنون بازار خودرو در نقطه‌ای ایستاده که نه توان بازگشت پرقدرت به موج صعودی فروردین را دارد و نه در غیاب سیگنال‌های قطعی آماده ریزش سنگین است. قیمت‌ها در تلاش‌اند به سطوح تعادلی جدید برسند و سطوح جدید از یک‌سو با نرخ ارز و انتظارات تورمی پیوند دارد و از سوی دیگر با محدودیت جدی قدرت خرید مصرف‌کنندگان مهار می‌شود.

بنابراین می‌توان گفت مسیر 2 ماه گذشته بازار خودرو از سقف‌شکنی و پیش‌خور کردن دلار آغاز شد و به اصلاح قیمتی و رکود معاملاتی رسید. در شرایط فعلی جهت بعدی بازار بیش از هر چیز به نرخ دلار، اخبار سیاسی و سیاست‌های کلان در حوزه تولید، واردات و قیمت‌گذاری وابسته است. هر تغییر معنادار در این متغیرها می‌تواند تعادل شکننده فعلی را برهم بزند و بازار را دوباره وارد فاز افزایشی یا اصلاحی تازه‌ای کند.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو امروز ۱۶ خرداد ۱۴۰۵

ری‌را بیشترین تغییرات قیمتی میان خودروهای داخلی را تجربه کرد. بر این اساس، این کراس‌اوور داخلی در 2 ماه اخیر 830 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با نرخ سه میلیارد و 400 میلیون تومان معامله شود. از سوی دیگر، تارا اتوماتیک V4 نسبت به فروردین 485 میلیون تومان گران شد تا امروز با بهای 2 میلیارد و 395 میلیون تومان خرید و فروش شود.

شاهین اتوماتیک G  در مقایسه با 2 ماه گذشته 655 میلیون تومان گران شد تا امروز با ارزش 2 میلیارد و 400 میلیون تومان در معاملات حاضر شود. از سوی دیگر،  زامیاد اکستند EX دوگانه‌سوز در بازه زمانی 60 روز گذشته 480 میلیون تومان گران شد و امروز روی شاخص یک میلیارد و 500 میلیون تومان ایستاد.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز ۱۶ خرداد ۱۴۰۵

چانگان CS55 در 2 ماه گذشته یک میلیارد و 530 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با ارزش پنج میلیارد و 370 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرف دیگر، لوکانو L7 نسبت به فروردین‌ماه افزایش بهای یک میلیارد و 470 میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی 6 میلیارد و 650 میلیون تومان رسید.

X55 پرو نسبت به 2 ماه گذشته یک میلیارد و 110 میلیون تومان گران شد تا امروز با قیمت چهار میلیارد و 20 میلیون تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، X33 (کراس اتوماتیک) در 2 ماه اخیر رشد 910 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا در روز جاری با ارزش سه میلیارد و 160 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

دیگنیتی پرایم که در فروردین‌ماه با نرخ سه میلیارد و 560 میلیون تومان معامله می‌شد، در 60 روز گذشته رشد یک میلیارد و 40 میلیون تومانی را تجربه کرد و به شاخص معاملاتی چهار میلیارد و 600 میلیون تومان رسید. از سوی دیگر، رسپکت (نیو) نسبت به فروردین رشد بهای 910 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و با نرخ سه میلیارد و 660 میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید.

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
11
پاسخ
همه چی آرزو شده
حتی خریدن یه ماشین لگن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
همه چی آرزو شده»
«حتی خریدن یه ماشین لگن
عزیزم وارد مرحله راز بقا!شده ایم
سالار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
1
پاسخ
حتماً الان خودروساز داخلی میگه:
بدو بدو که حراجه
آتیش زدم به مالم
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