En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

افزایش قیمت خودرو ترمز برید

قیمت خودرو امروز سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد و باید گفت بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۱۰
| |
3258 بازدید
|
۳
قیمت خودرو

به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار خودرو همگام با افزایش قیمت طلا و ارز، بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفته است. عبور قیمت طلا از مرز ۲۴ میلیون تومان و رسیدن نرخ ارز به ۲۴۴ هزار تومان، امروز بر انتظارات قیمتی بازار خودرو اثر گذاشت و قیمت بخش قابل‌توجهی از خودروهای داخلی و مونتاژی افزایش یافت.

بازار خودرو همچنان با رکود معاملاتی و کاهش حجم خرید و فروش مواجه است و قیمت‌های اعلامی فروشندگان لزوماً به معنای انجام معامله قطعی نیست. با این حال، رشد قیمت برخی خودروهای داخلی در مهرماه نشان می‌دهد بازار همچنان تحت تأثیر نوسانات متغیرهای اقتصادی و انتظارات فعالان قرار دارد.

قیمت خودرو در بازار آزاد معمولاً به چند متغیر اصلی واکنش نشان می‌دهد که نرخ ارز، حجم تحویل خودرو از سوی خودروسازان و انتظارات تورمی از مهم‌ترین آنها هستند. انتظارات تورمی به پیش‌بینی فعالان بازار از سطح قیمت‌ها در ماه‌های آینده اشاره دارد؛ به این معنا که هرچه احتمال افزایش قیمت‌ها بیشتر ارزیابی شود، تمایل به خرید دارایی‌های بادوامی مانند خودرو نیز می‌تواند افزایش پیدا کند. در شرایط فعلی، همزمانی رشد نرخ ارز و طلا با افزایش قیمت برخی خودروها، نشان می‌دهد بازار خودرو همچنان نسبت به تحولات اقتصادی حساس است.

قیمت خودروهای داخلی

افزایش قیمت خودرو ترمز برید

در بازار خودروهای داخلی، روند قیمت‌ها امروز عمدتاً افزایشی بود و چند مدل رشد قابل‌توجهی را نسبت به روز گذشته تجربه کردند. در میان خودروهای مورد بررسی، تارا اتوماتیک بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرد و پس از آن سورن XU۷P و پژو ۲۰۷ اتوماتیک قرار گرفتند.

قیمت سورن XU۷P نسبت به روز گذشته ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز با رشد ۳۰ میلیون تومانی، دو میلیارد و ۹۶۵ میلیون تومان اعلام شد.

از سوی دیگر، قیمت دنا پلاس ۶ دنده امروز ۸ میلیون تومان افزایش یافت و دو میلیارد و ۴۴۳ میلیون تومان قرار به‌فروش می‌رسد و قیمت تارا اتوماتیک امروز با افزایش ۵۰ میلیون تومانی، در سطح سه میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان قرار گرفت.

در بازار محصولات سایپا نیز قیمت‌ها افزایشی بود. قیمت ساینا دوگانه‌سوز نسبت به روز گذشته ۲۷ میلیون تومان گران شد و به یک میلیارد و ۶۲۷ میلیون تومان رسید. قیمت کوییک S صفر نیز امروز با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۴۱۹ میلیون تومان معامله شد.

قیمت خودروهای مونتاژی

افزایش قیمت خودرو ترمز برید

در بازار خودروهای مونتاژی نیز روند قیمت‌ها افزایشی بود و برخی مدل‌ها در روزهای اخیر رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند. در این میان، افزایش قیمت آریزو ۵ یکی از مهم‌ترین تغییرات قیمتی ثبت‌شده در میان خودروهای مورد بررسی است.

قیمت آریزو ۵ طی دو روز گذشته ۴۴۰ میلیون تومان افزایش یافته به چهار میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره نیز امروز با افزایش ۲۰ میلیون تومانی، هفت میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان اعلام شد.

از سوی دیگر، قیمت هایما S۷ پرو نسبت به روز گذشته ۸ میلیون تومان افزایش یافت و در سطح پنج میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان قرار گرفت و قیمت فونیکس FX نیز امروز ۵۰ میلیون تومان گران شد و شش میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان در بازار بفروش می‌رسد.. قیمت جک J۴ صفر نیز در بازار دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان معامله شد.
منبع: تجارت نیوز

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت خودرو بازار خودرو خودرو واردات خودرو خودرو وارداتی خودرو خارجی ایران خودرو سایپا
بازخوانی تاریخ؛ از میز مثلثی ژنو تا حل مشکل همجواری با بنی اسرائیل با یک پرانتز!
بازگشت خواننده‌ها به وطن داغ شد!؟/ گمانه‌زنی درباره بازگشت بیژن مرتضوی پایان یافت+فیلم
بازخوانی تاریخ/ سرنوشت عجیب نماینده سوپرانقلابی دهه شصت!
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت خودرو امروز 23 مهر 1404
قیمت خودرو در بازار امروز 8 تیرماه
قیمت خودرو در بازار امروز 6 مهر 1405
قیمت خودرو در بازار امروز 17 تیر
قیمت خودرو امروز 30 آذر
قیمت خودرو در بازار امروز 1 مهر 1405
قیمت خودرو امروز یکم آذر ماه
قیمت خودرو امروز 23 آذر 1404
قیمت خودرو در باراز امروز 13 بهمن ماه
قیمت خودرو در بازار امروز 10 دیماه
قیمت خودرو در بازار امروز ۲۹ شهریور ۱۴۰۵
قیمت انواع خودرو‌ امروز یکشنبه 17 اسفند
دور جدید خودروهای وارداتی آغاز شد
قیمت خودرو امروز 29 آذرماه
قیمت خودرو امروز 2 اردیبهشت ماه
قیمت خودرو امروز 12 مردادماه
قیمت خودرو امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز 17 آذر + جدول
قیمت خودرو امروز 18 آبان + جدول
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
0
20
پاسخ
کی اینقدر پول می ده بابت این آشغال ها؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
0
16
پاسخ
خودتون بخرید این آشغالها رو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
0
15
پاسخ
وقتی کسی نتونه بخر برای کی گرون مینن فکر کردن اینایی که خودرو چینی میخریدن و داشتن چند درصد جامعه هستن
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۷ نظر)
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۸۶ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۷ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۷ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۵۸ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۶ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۵۴ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۳ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۲ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005rIM
tabnak.ir/005rIM