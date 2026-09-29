افزایش قیمت خودرو ترمز برید

به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار خودرو همگام با افزایش قیمت طلا و ارز، بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفته است. عبور قیمت طلا از مرز ۲۴ میلیون تومان و رسیدن نرخ ارز به ۲۴۴ هزار تومان، امروز بر انتظارات قیمتی بازار خودرو اثر گذاشت و قیمت بخش قابل‌توجهی از خودروهای داخلی و مونتاژی افزایش یافت.

بازار خودرو همچنان با رکود معاملاتی و کاهش حجم خرید و فروش مواجه است و قیمت‌های اعلامی فروشندگان لزوماً به معنای انجام معامله قطعی نیست. با این حال، رشد قیمت برخی خودروهای داخلی در مهرماه نشان می‌دهد بازار همچنان تحت تأثیر نوسانات متغیرهای اقتصادی و انتظارات فعالان قرار دارد.

قیمت خودرو در بازار آزاد معمولاً به چند متغیر اصلی واکنش نشان می‌دهد که نرخ ارز، حجم تحویل خودرو از سوی خودروسازان و انتظارات تورمی از مهم‌ترین آنها هستند. انتظارات تورمی به پیش‌بینی فعالان بازار از سطح قیمت‌ها در ماه‌های آینده اشاره دارد؛ به این معنا که هرچه احتمال افزایش قیمت‌ها بیشتر ارزیابی شود، تمایل به خرید دارایی‌های بادوامی مانند خودرو نیز می‌تواند افزایش پیدا کند. در شرایط فعلی، همزمانی رشد نرخ ارز و طلا با افزایش قیمت برخی خودروها، نشان می‌دهد بازار خودرو همچنان نسبت به تحولات اقتصادی حساس است.

قیمت خودروهای داخلی

در بازار خودروهای داخلی، روند قیمت‌ها امروز عمدتاً افزایشی بود و چند مدل رشد قابل‌توجهی را نسبت به روز گذشته تجربه کردند. در میان خودروهای مورد بررسی، تارا اتوماتیک بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرد و پس از آن سورن XU۷P و پژو ۲۰۷ اتوماتیک قرار گرفتند.

قیمت سورن XU۷P نسبت به روز گذشته ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز با رشد ۳۰ میلیون تومانی، دو میلیارد و ۹۶۵ میلیون تومان اعلام شد.

از سوی دیگر، قیمت دنا پلاس ۶ دنده امروز ۸ میلیون تومان افزایش یافت و دو میلیارد و ۴۴۳ میلیون تومان قرار به‌فروش می‌رسد و قیمت تارا اتوماتیک امروز با افزایش ۵۰ میلیون تومانی، در سطح سه میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان قرار گرفت.

در بازار محصولات سایپا نیز قیمت‌ها افزایشی بود. قیمت ساینا دوگانه‌سوز نسبت به روز گذشته ۲۷ میلیون تومان گران شد و به یک میلیارد و ۶۲۷ میلیون تومان رسید. قیمت کوییک S صفر نیز امروز با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۴۱۹ میلیون تومان معامله شد.

قیمت خودروهای مونتاژی

در بازار خودروهای مونتاژی نیز روند قیمت‌ها افزایشی بود و برخی مدل‌ها در روزهای اخیر رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند. در این میان، افزایش قیمت آریزو ۵ یکی از مهم‌ترین تغییرات قیمتی ثبت‌شده در میان خودروهای مورد بررسی است.

قیمت آریزو ۵ طی دو روز گذشته ۴۴۰ میلیون تومان افزایش یافته به چهار میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره نیز امروز با افزایش ۲۰ میلیون تومانی، هفت میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان اعلام شد.

از سوی دیگر، قیمت هایما S۷ پرو نسبت به روز گذشته ۸ میلیون تومان افزایش یافت و در سطح پنج میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان قرار گرفت و قیمت فونیکس FX نیز امروز ۵۰ میلیون تومان گران شد و شش میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان در بازار بفروش می‌رسد.. قیمت جک J۴ صفر نیز در بازار دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان معامله شد.

منبع: تجارت نیوز