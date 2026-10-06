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قیمت خودرو در بازار امروز 14 مهرماه 1405

قیمت خودرو امروز سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۹۷۵۲۹
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قیمت خودرو

به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار خودرو در ادامه روند صعودی روزهای گذشته، بار دیگر افزایشی شد و همزمانی این رشد با افزایش قیمت طلا و ارز، توجه فعالان بازار را به چشم‌انداز قیمت‌ها جلب کرده است.

بررسی قیمت خودرو امروز نشان می‌دهد بازار در شرایطی با افزایش قیمت در مدل‌های داخلی و مونتاژی همراه شده که رکود معاملاتی همچنان پابرجاست و حجم خرید و فروش در بازار پایین است. عبور قیمت طلا از مرز ۲۶ میلیون تومان و رسیدن نرخ ارز به ۲۶۸ هزار تومان، در کنار سایر عوامل اقتصادی، بر انتظارات فعالان بازار خودرو اثر گذاشته است. با این حال، قیمت‌های اعلامی فروشندگان لزوماً به معنای انجام معامله قطعی نیست و فاصله میان قیمت پیشنهادی و معاملات واقعی همچنان اهمیت زیادی دارد.

در میان فعالان بازار، دو نگاه متفاوت درباره این شرایط شکل گرفته است. گروهی معتقدند شدت رکود و افت قدرت خرید به اندازه‌ای است که خودرو فعلا توان همراهی کامل با رشد نرخ ارز را ندارد؛ بنابراین حتی با افزایش قیمت دلار، بازار کشش انتقال کامل این رشد به قیمت خودرو را نخواهد داشت و تا زمانی که تقاضای مؤثر بازنگردد، قیمت‌ها نمی‌توانند هم‌پای ارز حرکت کنند. در مقابل، گروه دیگری بر این باورند که بازار خودرو نسبت به نرخ ارز دچار عقب‌ماندگی قیمتی شده و این فاصله نمی‌تواند برای همیشه ادامه پیدا کند. از این دیدگاه، در صورت تغییر شرایط بازار و فعال شدن تقاضا، بخشی از این عقب‌ماندگی می‌تواند در قالب یک جهش قیمتی جبران شود.

از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز از مسیر قطعات وارداتی، مواد اولیه و هزینه جایگزینی موجودی بر بازار خودرو اثر می‌گذارد. بخشی از فروشندگان نیز قیمت پیشنهادی خود را صرفاً بر مبنای ارزش فعلی خودرو تعیین نمی‌کنند و هزینه احتمالی جایگزینی خودرو در هفته‌های آینده را نیز در نظر می‌گیرند. به همین دلیل، جهش قیمت خودرو در مهرماه بیش از آنکه نشانه رونق معاملات باشد، بازتاب افزایش نگرانی نسبت به آینده عرضه است. در نهایت، تداوم این روند به مسیر نرخ ارز، وضعیت تولید و حجم واقعی خرید و فروش در روزهای آینده وابسته خواهد بود.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو در بازار امروز 14 مهرماه 1405

بازار خودروهای داخلی امروز روندی افزایشی داشت و چند مدل از خودروهای ایران‌خودرو و سایپا با رشد قابل‌توجه قیمت مواجه شدند. در میان خودروهای مورد بررسی، علاوه بر افزایش‌های روزانه، برخی مدل‌ها طی هفته یا از ابتدای مهرماه رشد بیشتری را تجربه کرده‌اند که نشان‌دهنده فشار صعودی بر قیمت‌های پیشنهادی بازار است.

در بازار محصولات ایران خودرو، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۵۰ میلیون تومان گران شد و به سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت دنا پلاس ۶ دنده امروز ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت و در سطح دو میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان قرار گرفت.

از سوی دیگر، قیمت رانا پلاس در بازار آزاد نیز امروز ۲۰ میلیون تومان افزایش داشت و دو میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد و سمند سورن پلاس دوگانه‌سوز از ابتدای مهرماه تاکنون ۳۷۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و به دو میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان رسیده است.

در بازار محصولات سایپا، قیمت ساینا S صفر امروز ۴۰ میلیون تومان رشد کرد و یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود. قیمت کوییک S صفر نیز در بازار آزاد طی یک هفته گذشته ۲۲۰ میلیون تومان گران شده و اکنون یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان است.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو در بازار امروز 14 مهرماه 1405

در بازار خودروهای مونتاژی نیز روند قیمت‌ها افزایشی بود و چند مدل با رشد روزانه و هفتگی قیمت مواجه شدند. در این بخش، تیگو ۸ پرو مکس و جک J۴ در بازه زمانی ابتدای مهرماه و یک هفته گذشته افزایش قابل‌توجهی را ثبت کرده‌اند.

قیمت فیدلیتی الیت تیپ ۲ هفت‌نفره نسبت به روز گذشته ۵۰ میلیون تومان افزایش داشت و به هفت میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان رسید. همچنین، تیگو ۸ پرو مکس از ابتدای مهرماه تاکنون ۷۵۰ میلیون تومان گران شده و در حال حاضر ۱۰ میلیارد تومان قیمت دارد.

در ادامه روند افزایشی بازار خودرو، قیمت ام‌وی‌ام X۵۵ PRO نیز نسبت به روز گذشته ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و سه میلیارد و ۸۸۸ میلیون تومان معامله شد و قیمت جک J۴ صفر در بازار طی یک هفته گذشته ۲۵۰ میلیون تومان رشد کرده و به سه میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است.

منبع: تجارت نیوز

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