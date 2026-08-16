قیمت خودرو امروز 25 مرداد 1405 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو معاملات خود را با گرایش صعودی آغاز کرد. بخش قابل توجهی از خودروها امروز افزایش قیمت داشتند، اما محدود بودن دامنه این رشدها نشان می‌دهد بازار همچنان از شکل‌گیری یک روند صعودی قدرتمند فاصله دارد. این رفتار را می‌توان ادامه نوسانات رفت‌وبرگشتی هفته‌های اخیر ارزیابی کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، با وجود رشد امروز، ضعف تقاضا همچنان مانع اصلی حرکت بازار به سمت یک روند پایدار است. از سوی دیگر، دوگانگی چشم‌انداز سیاسی باعث شده فعالان بازار نتوانند جهت مشخصی برای آینده قیمت‌ها متصور باشند. در صورت کاهش تنش‌ها، انتظار برای کاهش قیمت و ورود خودروهای جدید می‌تواند فشار کاهشی ایجاد کند و در مقابل، تشدید ریسک‌های سیاسی می‌تواند انتظارات افزایشی را فعال کند. بنابراین، رشد امروز بیشتر یک حرکت کوتاه‌مدت در بازاری نوسانی به نظر می‌رسد و برای تشخیص تغییر روند، باید رفتار بازار در روزهای آینده و واکنش تقاضا را زیر نظر گرفت.

قیمت خودروهای داخلی

ری‌را نسبت به روز گذشته 180 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ سه میلیارد و 718 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود. از سوی دیگر، سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) رشد بهای 66 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا امروز با نرخ یک میلیارد و 950 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.



ساینا دوگانه‌سوز نسبت به روز گذشته 33 میلیون تومان گران شد و با برچسب قیمتی یک میلیارد و 350 میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید. از طرف دیگر، کوییک S نسبت به روز گذشته 14 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ یک میلیارد و 195 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

سیتروئن C3-XR افزایش بهای 190 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و روی شاخص سه میلیارد و 500 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، هایما 8S رشد بهای 125 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ چهار میلیارد و 950 میلیون تومان معامله شود.

تیگو 8 پرومکس رشد بهای 140 میلیون تومانی را تجربه کرد تا در روز جاری با نرخ هشت میلیارد و 40 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود. از سوی دیگر، آریزو 6GT افت 140 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با بهای چهار میلیارد و 910 میلیون تومان در معاملات روز جاری حاضر شود.

شوال H6 نسبت به روز گذشته 110 میلیون تومان گران شد و به نرخ معاملاتی پنج میلیارد و 820 میلیون تومان رسید. از طرف دیگر، فیدلیتی الیت (7 نفره) رشد بهای 60 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ پنچ میلیارد و 150 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو عرضه شود.