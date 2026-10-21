قیمت خودرو امروز 29 مهرماه 1405

به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار از روندی یکدست پیروی نکرد و برخی مدل‌های داخلی و مونتاژی افزایش قیمت داشتند، در حالی که قیمت تعدادی دیگر از خودروها کاهش یافت.

با تشدید تنش‌های سیاسی و انتشار گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال ازسرگیری درگیری نظامی میان تهران و واشنگتن، سطح نااطمینانی در فضای اقتصادی افزایش یافته است، در چنین شرایطی، انتظارات تورمی می‌تواند فروشندگان را به حفظ یا افزایش قیمت‌های پیشنهادی سوق دهد؛ با این حال، وضعیت عرضه، سطح تقاضا و تمایل مالکان به فروش نیز در تعیین قیمت نهایی نقش دارد.

کاهش برخی خودروها امروز در بازار نشان می‌دهد، افزایش نرخ ارز الزاماً به افزایش فوری قیمت تمام خودروها منجر نمی‌شود و حتی ممکن است در یک بازه زمانی، برخی مدل‌ها برخلاف جهت دلار حرکت کنند.

از سوی دیگر، تغییر قیمت‌های اعلامی به‌تنهایی نشانه رونق معاملات نیست؛ زیرا در شرایط رکودی، قیمت پیشنهادی فروشندگان الزاماً به معامله قطعی منجر نمی‌شود. بنابراین، تا زمانی که افزایش معناداری در حجم خریدوفروش مشاهده نشود، نمی‌توان نوسانات روزانه قیمت خودرو را نشانه خروج بازار از رکود دانست.

قیمت خودروهای داخلی

بازار خودروهای داخلی امروز روندی ترکیبی داشت و در کنار افزایش قیمت برخی مدل‌ها، چند خودرو نیز ارزان شدند. بیشترین افزایش قیمت در میان محصولات اعلام‌شده به سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول بزرگ اختصاص داشت؛ در مقابل، پژو ۲۰۷ اتوماتیک و ساینا S کاهش قیمت را تجربه کردند. این تفاوت نشان می‌دهد تغییرات امروز در بخش داخلی نیز یکپارچه نبوده است.

قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول بزرگ با افزایش ۱۲ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به دو میلیارد و ۸۰۵ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت دنا پلاس ۶ دنده نیز یک میلیون تومان افزایش یافت و در سطح دو میلیارد و ۹۵۸ میلیون تومان قرار گرفت.

در مقابل، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با افت ۲ میلیون تومانی به سه میلیارد و ۷۶۸ میلیون تومان رسید و قیمت تارا دنده‌ای امروز رشد ۵ میلیون تومانی را ثبت کرد و دو میلیارد و ۹۵۵ میلیون تومان بفروش می‌رسد.

در میان محصولات سایپا، قیمت کوییک S صفر امروز یک میلیون تومان گران شد و در بازار یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود، درحالی‌که قیمت ساینا S نسبت به روز گذشته ۳ میلیون تومان کاهش یافت و به یک میلیارد و ۷۰۸ میلیون تومان رسید.

قیمت خودروهای مونتاژی

بازار خودروهای مونتاژی امروز در مقایسه با بخش داخلی، افزایش قیمت بیشتری را در مدل‌های اعلام‌شده نشان داد، در میان خودروهای افزایشی، تیگو ۹ بیشترین رشد قیمت را ثبت کرد و پس از آن هایما ۸S و فیدلیتی پرستیژ هفت‌نفره قرار گرفتند.

قیمت هایما ۸S امروز با افزایش ۱۳۰ میلیون تومانی به هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت تیگو ۹ نیز ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و در سطح ۱۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قرار گرفت.

فیدلیتی پرستیژ هفت‌نفره با رشد ۱۷۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته در بازار 9 میلیارد تومان به فروش می‌رسد و قیمت جک J۴ صفر در بازار سه میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان اعلام شد.

منبع: تجارت نیوز