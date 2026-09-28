قیمت خودرو در بازار امروز 6 مهر 1405
به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار خودرو در بیشتر مدلهای داخلی با کاهش قیمت همراه شده، اما بررسی معاملات نشان میدهد این روند در تمام بخشهای بازار یکدست نیست و در بازار خودروهای مونتاژی، برخی مدلها افزایش قابلتوجهی را تجربه کردهاند.
با وجود افت قیمت در بخشی از خودروهای داخلی، نمیتوان کاهش امروز را بهعنوان آغاز یک روند نزولی پایدار در بازار تلقی کرد؛ چرا که بازار خودرو همچنان به متغیرهای بیرونی، بهویژه نرخ ارز، حساس است.
به گفته یک کارشناس بازار خودرو، دلار در بازار در محدوده ۲۳۵ هزار تومان قرار دارد و از آنجا که بخشی از هزینههای تولید خودرو، قطعات، مواد اولیه و خودروهای وارداتی به نرخ ارز وابسته است، تغییرات بازار ارز میتواند انتظارات فروشندگان و خریداران را تحت تأثیر قرار دهد.
در چنین شرایطی، حتی با وجود ضعف تقاضای واقعی، افزایش انتظارات تورمی میتواند مانع کاهش جدی قیمتهای پیشنهادی شود. از سوی دیگر، رفتار خریداران بیشتر به سمت صبر و رصد بازار متمایل شده است؛ چراکه مصرفکنندگان هم با قیمتهای بالای خودرو مواجهاند و هم نمیتوانند مطمئن باشند که انتظار چندماهه الزاماً به کاهش قیمت منجر میشود. در مقابل، فروشندگان نیز با توجه به نوسان نرخ ارز و هزینه جایگزینی خودرو، در بسیاری از موارد تمایلی به کاهش قابلتوجه قیمتهای پیشنهادی ندارند.
قیمت خودروهای داخلی
بررسی قیمتهای امروز نشان میدهد بخش داخلی بازار در بیشتر مدلهای مورد بررسی با کاهش قیمت مواجه شده است؛ با این حال، با توجه به حساسیت بازار به نرخ ارز و شرایط فعلی تقاضا، کاهش امروز را نمیتوان بهتنهایی نشانه تغییر پایدار مسیر بازار دانست.
قیمت سورن XU۷P نسبت به روز گذشته ۱۵ میلیون تومان کاهش یافت و به یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رسید و قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز با افت ۳۰ میلیون تومانی، سه میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان اعلام شد.
قیمت پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما نیز در بازار آزاد ۲۷ میلیون تومان کاهش داشت و در سطح دو میلیارد و ۳۹۵ میلیون تومان قرار گرفت. از سوی دیگر، قیمت تارا دستی صفر امروز با کاهش ۲۵ میلیون تومانی، دو میلیارد و ۳۰۵ میلیون تومان در بازار معامله شد.
همچنین قیمت ساینا S صفر در بازار آزاد یک میلیارد و ۴۳۵ میلیون تومان بفروش میرسد و قیمت کوییک S امروز با افت سه میلیون تومانی به یک میلیارد و ۴۰۹ میلیون تومان رسیده است.
قیمت خودروهای مونتاژی
روند امروز بازار مونتاژی ترکیبی بود؛ بهطوری که در کنار کاهش قیمت فونیکس FX برقی، فیدلیتی پرستیژ هفتنفره و تیگو ۷ هیبرید، قیمت آریزو ۵ و کیامسی J۷ و برخی مدلهای دیگر افزایش یافت. بنابراین نمیتوان وضعیت امروز این بخش را صرفاً کاهشی یا افزایشی توصیف کرد
قیمت فونیکس FX برقی امروز ۳۰۰ میلیون تومان کاهش یافت و به شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت فیدلیتی پرستیژ هفتنفره نیز با کاهش ۷۰ میلیون تومانی، هفت میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان اعلام شد.
از سوی دیگر، قیمت تیگو ۷ هیبرید امروز ۱۰۵ میلیون تومان ارزان شد و در سطح شش میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان قرار گرفت.
در مقابل، قیمت آریزو ۵ امروز ۴۴۰ میلیون تومان افزایش یافت و به چهار میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان رسید. قیمت کیامسی J۷ نیز با رشد ۱۴۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در بازار بفروش میرسد.
منبع: تجارت نیوز