En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

قیمت خودرو در بازار امروز 6 مهر 1405

قیمت خودرو امروز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۳۴۰
| |
1321 بازدید
|
۱
قیمت خودرو

به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار خودرو در بیشتر مدل‌های داخلی با کاهش قیمت همراه شده، اما بررسی معاملات نشان می‌دهد این روند در تمام بخش‌های بازار یکدست نیست و در بازار خودروهای مونتاژی، برخی مدل‌ها افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند.

با وجود افت قیمت در بخشی از خودروهای داخلی، نمی‌توان کاهش امروز را به‌عنوان آغاز یک روند نزولی پایدار در بازار تلقی کرد؛ چرا که بازار خودرو همچنان به متغیرهای بیرونی، به‌ویژه نرخ ارز، حساس است.

به گفته یک کارشناس بازار خودرو، دلار در بازار در محدوده ۲۳۵ هزار تومان قرار دارد و از آنجا که بخشی از هزینه‌های تولید خودرو، قطعات، مواد اولیه و خودروهای وارداتی به نرخ ارز وابسته است، تغییرات بازار ارز می‌تواند انتظارات فروشندگان و خریداران را تحت تأثیر قرار دهد.

در چنین شرایطی، حتی با وجود ضعف تقاضای واقعی، افزایش انتظارات تورمی می‌تواند مانع کاهش جدی قیمت‌های پیشنهادی شود. از سوی دیگر، رفتار خریداران بیشتر به سمت صبر و رصد بازار متمایل شده است؛ چراکه مصرف‌کنندگان هم با قیمت‌های بالای خودرو مواجه‌اند و هم نمی‌توانند مطمئن باشند که انتظار چندماهه الزاماً به کاهش قیمت منجر می‌شود. در مقابل، فروشندگان نیز با توجه به نوسان نرخ ارز و هزینه جایگزینی خودرو، در بسیاری از موارد تمایلی به کاهش قابل‌توجه قیمت‌های پیشنهادی ندارند.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو در بازار امروز 6 مهر 1405

بررسی قیمت‌های امروز نشان می‌دهد بخش داخلی بازار در بیشتر مدل‌های مورد بررسی با کاهش قیمت مواجه شده است؛ با این حال، با توجه به حساسیت بازار به نرخ ارز و شرایط فعلی تقاضا، کاهش امروز را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه تغییر پایدار مسیر بازار دانست.

قیمت سورن XU۷P نسبت به روز گذشته ۱۵ میلیون تومان کاهش یافت و به یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رسید و قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز با افت ۳۰ میلیون تومانی، سه میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان اعلام شد.

قیمت پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما نیز در بازار آزاد ۲۷ میلیون تومان کاهش داشت و در سطح دو میلیارد و ۳۹۵ میلیون تومان قرار گرفت. از سوی دیگر، قیمت تارا دستی صفر امروز با کاهش ۲۵ میلیون تومانی، دو میلیارد و ۳۰۵ میلیون تومان در بازار معامله شد.

همچنین قیمت ساینا S صفر در بازار آزاد یک میلیارد و ۴۳۵ میلیون تومان بفروش می‌رسد و قیمت کوییک S امروز با افت سه میلیون تومانی به یک میلیارد و ۴۰۹ میلیون تومان رسیده است.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو در بازار امروز 6 مهر 1405

روند امروز بازار مونتاژی ترکیبی بود؛ به‌طوری که در کنار کاهش قیمت فونیکس FX برقی، فیدلیتی پرستیژ هفت‌نفره و تیگو ۷ هیبرید، قیمت آریزو ۵ و کی‌ام‌سی J۷ و برخی مدل‌های دیگر افزایش یافت. بنابراین نمی‌توان وضعیت امروز این بخش را صرفاً کاهشی یا افزایشی توصیف کرد

قیمت فونیکس FX برقی امروز ۳۰۰ میلیون تومان کاهش یافت و به شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت فیدلیتی پرستیژ هفت‌نفره نیز با کاهش ۷۰ میلیون تومانی، هفت میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان اعلام شد.

از سوی دیگر، قیمت تیگو ۷ هیبرید امروز ۱۰۵ میلیون تومان ارزان شد و در سطح شش میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان قرار گرفت.

در مقابل، قیمت آریزو ۵ امروز ۴۴۰ میلیون تومان افزایش یافت و به چهار میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان رسید. قیمت کی‌ام‌سی J۷ نیز با رشد ۱۴۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در بازار بفروش می‌رسد.
منبع: تجارت نیوز

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت خودرو خودرو بازار خودرو خودرو وارداتی خودرو خارجی واردات خودرو ایران خودرو سایپا
بازخوانی تاریخ/ سرنوشت عجیب نماینده سوپرانقلابی دهه شصت!
از نوفل‌لوشاتو تا پایگاه نوژه: مسیر پرفراز و نشیب پدر خودکفایی هوایی ایران
بازخوانی تاریخ/ایرانی ها چطور با تریاک آشنا شدند؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت خودرو در بازار امروز 17 تیر
قیمت خودرو در بازار امروز ۲۹ شهریور ۱۴۰۵
دور جدید خودروهای وارداتی آغاز شد
قیمت خودرو امروز 17 آذر + جدول
قیمت خودرو امروز 2 اردیبهشت ماه
قیمت خودرو امروز 12 مردادماه
قیمت خودرو در باراز امروز 13 بهمن ماه
قیمت انواع خودرو‌ امروز یکشنبه 17 اسفند
قیمت خودرو در بازار امروز 8 تیرماه
قیمت خودرو در بازار امروز 1 مهر 1405
آغاز عرضه ۵ خودرو خارجی+ قیمت
قیمت خودرو امروز 30 آذر
قیمت خودرو امروز یکم آذر ماه
قیمت خودرو امروز 23 آذر 1404
قیمت خودرو در بازار امروز 10 دیماه
قیمت خودرو امروز 29 آذرماه
قیمت خودرو امروز 23 مهر 1404
قیمت روز خودروهای وارداتی امروز یکشنبه 6 مهر
قیمت خودرو امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز 18 آبان + جدول
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
0
1
پاسخ
بازار بی صاحب
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
بیوگرافی بازیگر خجسته در بامداد خمار
عضو خبرگان: رهبر انقلاب در بمباران بیمارستان زخمی شدند
بازخوانی تاریخ/ایرانی ها چطور با تریاک آشنا شدند؟
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
لحظه دور زدن محدودیت هوایی آمریکا توسط هواپیمایی ایران
تصاویر تازه از جستجو و کشف پیکر سید حسن نصرالله
اولین زنی که دبیر کل سازمان ملل می‌شود/ دبیری که خواهان میانجیگری است
جزئیات دومین اقدام به ترور آیت الله مجتبی خامنه‌ای + زیرنویس
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند
بانوی اول چین،سرلشکر پنگ لی‌یوان/مادر پنگ، سلاح نرم چین در نبرد تصویرسازی
جنگ ایران و آمریکا به زودی پایان نمی‌یابد/ هدف آمریکا از مذاکره اخیر با ایران پایین آوردن قیمت نفت بود
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!
دادستانی تهران علیه عوامل یک تئاتر اعلام جرم کرد
عکس: در قلمرو مرال‌های ایران
حکم پرستو احمدی قطعی شد/ ماجرای کنسرتی که از کاروانسرا به دادگاه رسید
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۶ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۵ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۷۰ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۶ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۳ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۳ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۱ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۱ نظر)
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005rFc
tabnak.ir/005rFc