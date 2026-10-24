پیام دوباره پاکستان به تهران و واشنگتن

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تأکید کرد که دستیابی به صلح و ثبات تنها از طریق توافق بر سر مذاکرات امکان‌پذیر است و اجرای مفاد تفاهم‌نامه اسلام‌آباد می‌تواند به کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات منطقه‌ای کمک کند.