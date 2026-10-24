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پیام دوباره پاکستان به تهران و واشنگتن

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تأکید کرد که دستیابی به صلح و ثبات تنها از طریق توافق بر سر مذاکرات امکان‌پذیر است و اجرای مفاد تفاهم‌نامه اسلام‌آباد می‌تواند به کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات منطقه‌ای کمک کند.
کد خبر: ۱۴۰۰۰۷۱
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2203 بازدید
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پیام پاکستان به تهران و واشنگتن

به گزارش تابناک؛ پاکستان یکبار دیگر خواستار حل‌ بحران ایران و آمریکا شد.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت: ایران و آمریکا باید برای حل مسائل خود وارد مذاکره شوند و پاکستان همواره از این مسیر حمایت کرده است.

وی افزود: صلح و ثبات تنها بر پایه توافق مذاکره‌ای امکان‌پذیر است و اجرای مفاد تفاهم‌نامه اسلام‌آباد می‌تواند به کاهش تنش‌ها و برقراری ثبات در منطقه کمک کند.
منبع: جماران

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برچسب ها
توافق ایران پاکستان مذاکره میانجیگری تفاهم نامه اسلام آباد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
4
3
پاسخ
مارموز عوضی به انتخابات امریکا زمانی نمونده داره سعی می کنه اخرین خوش خدمتی هاش را انجام بده برای ملت ایران این 4 روز خیلی مهمه برای اینده کشورمون انشالله خیر و برکت برای ایران و ایرانی بشود
علی
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
1
3
پاسخ
کسی که مرز می‌بنده و اقدام خصمانه می‌کنه، صلاحیت میانجیگری نداره .
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