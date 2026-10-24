پیام دوباره پاکستان به تهران و واشنگتن
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تأکید کرد که دستیابی به صلح و ثبات تنها از طریق توافق بر سر مذاکرات امکانپذیر است و اجرای مفاد تفاهمنامه اسلامآباد میتواند به کاهش تنشها و تقویت ثبات منطقهای کمک کند.
کد خبر: ۱۴۰۰۰۷۱| |
2203 بازدید
به گزارش تابناک؛ پاکستان یکبار دیگر خواستار حل بحران ایران و آمریکا شد.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت: ایران و آمریکا باید برای حل مسائل خود وارد مذاکره شوند و پاکستان همواره از این مسیر حمایت کرده است.
وی افزود: صلح و ثبات تنها بر پایه توافق مذاکرهای امکانپذیر است و اجرای مفاد تفاهمنامه اسلامآباد میتواند به کاهش تنشها و برقراری ثبات در منطقه کمک کند.
منبع: جماران
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
مارموز عوضی به انتخابات امریکا زمانی نمونده داره سعی می کنه اخرین خوش خدمتی هاش را انجام بده برای ملت ایران این 4 روز خیلی مهمه برای اینده کشورمون انشالله خیر و برکت برای ایران و ایرانی بشود