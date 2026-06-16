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ترامپ: متن تفاهم‌نامه را در نشست خبری می‌خوانم

دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا درباره تفاهم‌نامه گفت: «نه‌تنها آن را منتشر می‌کنم، بلکه احتمالاً یک نشست خبری برگزار می‌کنم و آن را کلمه‌به‌کلمه می‌خوانم تا رسانه‌ها آن را به‌درستی پوشش دهند.»
کد خبر: ۱۳۷۹۶۰۱
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1141 بازدید
ترامپ: متن تفاهم‌نامه را در نشست خبری می‌خوانم

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا گفت: «نه‌تنها آن را منتشر می‌کنم، بلکه احتمالاً یک نشست خبری برگزار می‌کنم و آن را کلمه‌به‌کلمه می‌خوانم تا رسانه‌ها آن را به‌درستی پوشش دهند.»

او افزود: «این یک سند بسیار مهم است.»

ترامپ درباره توافق خود با ایران گفت: این توافق فقط درباره یک موضوع است: ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. صادقانه بگویم، بقیه مسائل اهمیتی ندارند.

وی افزود:  توافقنامه مذاکرات صلح و هسته‌ای با ایران را برای بررسی به کنگره ارسال خواهم کرد.

رئیس جمهور امریکا درباره ایران گفت: روابط اکنون عادی شده است.

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آمریکا ترامپ ایران مذاکره توافق تفاهم نامه اسلام آباد
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
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