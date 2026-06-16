ترامپ: متن تفاهمنامه را در نشست خبری میخوانم
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا درباره تفاهمنامه گفت: «نهتنها آن را منتشر میکنم، بلکه احتمالاً یک نشست خبری برگزار میکنم و آن را کلمهبهکلمه میخوانم تا رسانهها آن را بهدرستی پوشش دهند.»
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به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا گفت: «نهتنها آن را منتشر میکنم، بلکه احتمالاً یک نشست خبری برگزار میکنم و آن را کلمهبهکلمه میخوانم تا رسانهها آن را بهدرستی پوشش دهند.»
او افزود: «این یک سند بسیار مهم است.»
ترامپ درباره توافق خود با ایران گفت: این توافق فقط درباره یک موضوع است: ایران هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت. صادقانه بگویم، بقیه مسائل اهمیتی ندارند.
وی افزود: توافقنامه مذاکرات صلح و هستهای با ایران را برای بررسی به کنگره ارسال خواهم کرد.
رئیس جمهور امریکا درباره ایران گفت: روابط اکنون عادی شده است.
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