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مقام آمریکایی: آماده کاهش تحریم‌ها علیه ایران هستیم

یک مقام ارشد آمریکایی به سی‌ان‌ان گفت ایالات متحده آماده آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و لغو تحریم‌ها علیه ایران است.
کد خبر: ۱۳۷۹۴۰۱
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مقام آمریکایی: آماده کاهش تحریم‌ها علیه ایران هستیم

به گزارش تابناک، یک مقام ارشد آمریکا شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با تلویزیون خبری سی‌ان‌ان گفت: ایران و ایالات متحده در مراحل اولیه اعتمادسازی هستند، اما ایالات متحده آماده آزادسازی دارایی‌های مسدود شده است و ما همچنین آماده‌ایم تحریم‌ها را لغو کنیم.

این مقام آمریکایی در ادامه افزود: کشورهای خلیج فارس نسبت به توافق میان ایران و ایالات متحده برای آغاز مذاکرات فشرده در مورد برخی از مسائل مهم‌تر، بسیار حمایت‌کننده بوده‌اند.

او همچنین ادعا کرد: اگر ایران گام‌های کوچکی بردارد که نشان دهد مایل به انجام تعهدات خود هستند، ما در ابتدا اقدامات کوچکی در این زمینه انجام خواهیم داد.

این مقام ارشد آمریکایی از ارائه جزئیات در مورد اینکه آن «اقدامات کوچک» چه خواهد بود، خودداری کرد.

گفتنی است، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر در نشست هفتگی خود با اشاره به جزئیات رفع تحریم‌ها بر اساس یادداشت تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن اظهار کرد: بر اساس این یادداشت تفاهم، طرف آمریکایی به رفع همه تحریم‌ها اعم از ثانویه و اولیه و تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامه‌های مربوط به شورای حکام آژانس موظف می‌شود.

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