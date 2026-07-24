منابع پاکستانی از بررسی مسیر آغاز مجدد مذاکرات میان ایران و آمریکا در چارچوب تلاش‌هایی که چین آغازگر آن بوده، خبر دادند.

تلاش پاکستان و چین برای از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، سه منبع پاکستانی اعلام کردند که اسلام آباد در حال بررسی مسیری برای از سر گیری مذاکرات شکست خورده میان ایران و آمریکا در خصوص پایان دادن به جنگ کنونی در چارچوب تلاش هایی که چین آغازگر آن بوده، است.

این منابع اضافه کردند که مذاکراتی در این خصوص در جریان سفر وزیر کشور ایران به اسلام آباد طی روزهای گذشته صورت گرفته است.

آنها در عین حال تاکید کردند که موانع پیش روی هر گونه مذاکره ای با آمریکا همچنان بزرگ هستند.

این در حالی است که آمریکا و دولت ترامپ حین مذاکره نمایشی با ایران اقدام به تجاوز نظامی علیه کشورمان کرد و عملا نشان داد که قابل اعتماد نیست.