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تلاش پاکستان و چین برای از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا

منابع پاکستانی از بررسی مسیر آغاز مجدد مذاکرات میان ایران و آمریکا در چارچوب تلاش‌هایی که چین آغازگر آن بوده، خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۸۶۳۰۵
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5373 بازدید
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ایران و آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، سه منبع پاکستانی اعلام کردند که اسلام آباد در حال بررسی مسیری برای از سر گیری مذاکرات شکست خورده میان ایران و آمریکا در خصوص پایان دادن به جنگ کنونی در چارچوب تلاش هایی که چین آغازگر آن بوده، است.

این منابع اضافه کردند که مذاکراتی در این خصوص در جریان سفر وزیر کشور ایران به اسلام آباد طی روزهای گذشته صورت گرفته است.

آنها در عین حال تاکید کردند که موانع پیش روی هر گونه مذاکره ای با آمریکا همچنان بزرگ هستند.

این در حالی است که آمریکا و دولت ترامپ حین مذاکره نمایشی با ایران اقدام به تجاوز نظامی علیه کشورمان کرد و عملا نشان داد که قابل اعتماد نیست.

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پاکستان میانجیگری مذاکرات ایران و آمریکا تفاهم نامه اسلام آباد نقض آتش بس
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
2
پاسخ
پاکستان نه، چین بله. پاکستان ظرفیت های لازم را ندارد.
فریدون
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۷:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
0
0
پاسخ
پاکستانی که درخواست 10 میلیاردلاری از امریکا داره میانجی بشه؟خیلی خنده داره،یا قطری که نوچه و غلام حلقه به گوش آمریکاست، چین اکر امریکا دوباره نامرد بازیش گل نکنه میتونه.
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