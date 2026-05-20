وزیران کشور پاکستان و جمهوری اسلامی ایران در دیداری ضمن بررسی مسائل دو جانبه آخرین وضعیت منطقه‌ را مورد گفت‌وگو قرار دادند.

به گزارش تابناک به نقلا ز ایسنا، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که برای دومین بار به تهران سفر کرده صبح روز چهارشنبه با استقبال علی‌اکبر پورجمشیدیان معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور وارد تهران شد.

وی درخصوص روابط پاکستان و ایران و افزایش همکاری‌های دوجانبه با معاون وزیر کشور ایران رایزنی و گفت‌وگو کرد.

همچنین این مقام پاکستانی که مورد استقبال اسکندر مومنی همتای ایرانی خود قرار گرفت، درخصوص مسائل مورد اهتمام طرفین و وضعیت امنیتی بحث و گفت‌وگو کردند.

همچنین وزرای دو کشور در مورد مدیریت مرزها و مسائل امنیتی داخلی تبادل‌نظر داشتند.

در جلسه‌ای که برگزار شد طرفین آخرین وضعیت منطقه‌ای را مورد بررسی قرار دادند.

گفتنی است وزیر کشور پاکستان شنبه هفته جاری نیز در سفری دو روزه به تهران سفر کرد و در جریان این سفر پیشنهادات اصلاحی طرف آمریکایی در رابطه با مذاکرات خاتمه جنگ را به طرف ایرانی ارائه داد. این پیشنهاد مورد بررسی ایران قرار گرفت و به طرف آمریکایی ارائه شد. به نظر می‌آید پیشنهاد طرف آمریکایی در سفر دوم وزیر کشور پاکستان به ایران مورد بررسی مقامات کشورمان قرار گرفته و به زودی برای اعلام نظر به طرف آمریکایی ارائه خواهد شد.

شایان ذکر است، مذاکرات ایران و آمریکا بعد از شکست مذاکرات در دوم اول با حضور محمدباقر قالیباف و جی دی ونس به طور تبادل پیام و متن در حال انجام است.