الجزیره: دسترسی ایران به داراییهایش هنوز فعال نشده
الجزیره اعلام کرد: خط اعتباری دسترسی ایران به داراییهای مسدودشده هنوز فعال نشده است.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۰۸| |
758 بازدید
به گزارش تابناک، نورالدین الدغیر، خبرنگار الجزیره در تهران، به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد: تا این لحظه، خط اعتباری که به تهران اجازه میدهد طبق مفاد تفاهمنامه به داراییهای مسدودشده خود دسترسی پیدا کند، فعال نشده است.
وی افزود: ایران تأکید میکند که ورود به دوره ۶۰ روزه مذاکرات، مستلزم اجرای بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ تفاهمنامه است.
به گفته وی، تتحرکات دیپلماتیک از طریق واسطهها همچنان ادامه دارد.
گزارش خطا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...