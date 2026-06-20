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الجزیره: دسترسی ایران به دارایی‌هایش هنوز فعال نشده

الجزیره اعلام کرد: خط اعتباری دسترسی ایران به دارایی‌های مسدودشده هنوز فعال نشده است.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۰۸
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الجزیره: دسترسی ایران به دارایی‌هایش هنوز فعال نشده

به گزارش تابناک، نورالدین الدغیر، خبرنگار الجزیره در تهران، به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد: تا این لحظه، خط اعتباری که به تهران اجازه می‌دهد طبق مفاد تفاهم‌نامه به دارایی‌های مسدودشده خود دسترسی پیدا کند، فعال نشده است.

وی افزود: ایران تأکید می‌کند که ورود به دوره ۶۰ روزه مذاکرات، مستلزم اجرای بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ تفاهم‌نامه است.

به گفته وی، تتحرکات دیپلماتیک از طریق واسطه‌ها همچنان ادامه دارد.

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