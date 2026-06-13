میزبان مراسم امضای توافق ایران و آمریکا تعیین شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز شنبه اعلام کرد که اسلام آباد فردا یکشنبه مراسم امضای توافق صلح ایران و آمریکا را از طریق ویدئو کنفرانس برگزار می‌کند.

این در حالی است که پیش از این اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته بود زمان امضای تفاهم میان ایران و آمریکا فردا نخواهد بود.

محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز تاکید کرده بود: ما بیش از هر زمان دیگری به یک توافق صلح نزدیک شده‌ایم. پاکستان با انتظار نهایی‌سازی احتمالی آن در ۲۴ ساعت آینده، خود را برای امضای الکترونیکی توافق صلح بلافاصله پس از آن آماده می‌کند و به دنبال آن مذاکرات در سطح کارشناسی هفته آینده برگزار خواهد شد.