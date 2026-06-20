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پاکستان: مذاکرات فنی فردا در سوئیس برگزار می‌شود

وزارت خارجه پاکستان از برگزاری دور جدید گفتگوهای فنی میان نمایندگان ایران و آمریکا فردا در «بورگن‌اشتوک» سوئیس خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۰۳۹۴
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پاکستان: مذاکرات فنی فردا در سوئیس برگزار می‌شود

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری شینهوا، وزارت امور خارجه پاکستان امروز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: مذاکرات فنی میان ایران و آمریکا فردا (یکشنبه) در «بورگن‌اشتوک» سوئیس برگزار خواهد شد.

این در حالی است که برن پیشتر اعلام کرد که دیپلمات‌های چندین کشور امروز شنبه در یک تفرجگاه سوئیسی در تلاش برای حفظ گفتگو در مورد تفاهم اولی میان آمریکا و ایران برای توقف جنگ در غرب آسیا، دیدار کردند.

وزارت امور خارجه سوئیس بدون ارائه جزئیات بیشتر اعلام کرد که دیپلمات‌ها در حال مذاکره در اقامتگاه کوهستانی بورگن‌اشتوک در نزدیکی لوسرن در مرکز سوئیس هستند.

یک منبع دیپلماتیک آگاه نیز به خبرگزاری فرانسه گفت که مذاکرات در حال انجام در روز شنبه ماهیتی مقدماتی داشته است.

مذاکرات سطح بالا در مجتمع هتل در ابتدا برای روز جمعه برنامه‌ریزی شده بود، اما با توجه به ادامه تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان همراه با نقض آتش بس، این روند لغو شد.

آر تی اس، ادعا کرد که هیئت‌های فنی از ایالات متحده و ایران، به علاوه از قطر و پاکستان به عنوان میانجی، در این مذاکرات حضور داشتند.

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