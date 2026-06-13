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امضای توافق ایران و آمریکا آنلاین خواهد بود/ علت چیست؟

آکسیوس علت برگزاری مراسم یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا به صورت مجازی را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۹۴۵
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4697 بازدید
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۵
امضای توافق ایران و آمریکا آنلاین خواهد بود/ علت چیست؟

به گزارش تابناک، اکسیوس مدعی شد: مقامات آمریکایی و منابعی در کشورهای میانجیگر تأیید کرده‌اند که امضای توافق به صورت مجازی انجام خواهد شد و گفته‌اند که این اتفاق عمدتاً به دلایل لجستیکی است.

به گفته این منابع، یکی از دلایل اصلی این است که جی.دی. ونس، که رهبری تیم مذاکره‌کننده آمریکا را بر عهده دارد، نمی‌توانسته پیش از آنکه ترامپ صبح دوشنبه برای شرکت در نشست گروه ۷ به فرانسه سفر کند، به ایالات متحده بازگردد.

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ایران آمریکا ترامپ مذاکره توافق تفاهم نامه اسلام آباد امضای توافق
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
2
پاسخ
خوب چه عجله ای است چهار روز دیگه امضاء کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
3
4
پاسخ
توافق خسارت بار
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
3
پاسخ
امروز عراقچی بابت مقاومت چی گفته ؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
0
1
پاسخ
اون توافقی که امضا زنده داشت را پاره کرد این که امضا دیجیتالیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
0
1
پاسخ
چون آمریکا این قرار داد را برای سر کار گذاشتن نیاز داره و بنابراین امضای اون مهه نیست چون در اولین فرصت قراره پاره بشه
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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