امضای توافق ایران و آمریکا آنلاین خواهد بود/ علت چیست؟

آکسیوس علت برگزاری مراسم یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا به صورت مجازی را اعلام کرد.

به گزارش تابناک، اکسیوس مدعی شد: مقامات آمریکایی و منابعی در کشورهای میانجیگر تأیید کرده‌اند که امضای توافق به صورت مجازی انجام خواهد شد و گفته‌اند که این اتفاق عمدتاً به دلایل لجستیکی است.

به گفته این منابع، یکی از دلایل اصلی این است که جی.دی. ونس، که رهبری تیم مذاکره‌کننده آمریکا را بر عهده دارد، نمی‌توانسته پیش از آنکه ترامپ صبح دوشنبه برای شرکت در نشست گروه ۷ به فرانسه سفر کند، به ایالات متحده بازگردد.