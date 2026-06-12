پیشنهاد سوئیس برای میزبانی از امضای توافق احتمالی آمریکا و ایران

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری فرانسه،‌ این وزارتخانه روز جمعه در پیامی کوتاه که به خبرگزاری فرانسه ارسال شده است، افزود: سوئیس کاملاً درگیر است. ما با آمریکا و ایران در تماس نزدیک هستیم.

وزارت خارجه سوئیس توضیح داد که نقش فعالی «برای حمایت از تلاش‌ها جهت دستیابی به تفاهمنامه‌ای با هدف تحکیم آتش‌بس و هموار کردن راه برای کاهش تنش در چارچوب درگیری بین ایران و آمریکا» ایفا می‌کند.

علاوه بر این، این وزارتخانه اعلام کرد که «سوئیس را به عنوان محل امضای احتمالی پیشنهاد کرده است. این پیشنهاد باید به موافقت طرفین برسد.»

گفتنی است، دونالد ‏ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در شبکه تروث سوشال مدعی شد: مفادی که ایران در اختیار «رسانه‌های جعلی» قرار داده، هیچ ارتباطی با مفادی که به صورت مکتوب بر سر آن توافق شده ندارد.

وی ادعا کرد: آنچه آنها گفته‌اند، از جمله بیانیه ضعیف و رقت‌انگیزشان درباره توافق، هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد. با آنها چیزی به نام مذاکره با حسن نیت وجود ندارد.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز روز جمعه (۲۲ خرداد) در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هیچگاه تا این حد به نهایی شدن نزدیک نبوده است. تا زمان تکمیل و نهایی شدن آن، رسانه‌ها باید از گمانه‌زنی درباره محتوای آن خودداری کنند.»

عراقچی تاکید کرد: «در راستای رویکرد مسئولانه و شفاف ما، تمامی جزئیات در زمان مقتضی با عموم مردم به اشتراک گذاشته خواهد شد.»

پس از آن، ترامپ پیام عراقچی را در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود بازنشر کرد.