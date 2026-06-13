رئیس دستگاه دیپلماسی مصر و فرستاده آمریکا به غرب آسیا تلفنی درباره آخرین تحولات مرتبط با مذاکرات تهران و واشنگتن گفت‌وگو کردند.

به گزارش تابناک به نقل از وزارت خارجه مصر،، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر و استیو ویتکاف فرستاده آمریکا به غرب آسیا شامگاه شنبه تلفنی رایزنی کردند.

براساس بیانیه وزارت خارجه مصر، دو طرف به بررسی آخرین تحولات روند مذاکرات ایران و آمریکا و ارتباطات اخیر برای دستیابی به توافق مورد نظر میان طرفین در راستای کاهش تنش و پایان جنگ و آغاز مرحله جدیدی از امنیت و ثبات در منطقه پرداختند.

وزیر خارجه مصر مجددا از این توافق استقبال و اهتمام مصر به همه تلاش‌ها با همکاری با شرکای منطقه‌ای برای دستیابی به توافق نهایی که دغدغه همه طرف‌ها را در نظر بگیرد، اعلام کرد.

بدر عبدالعاطی بر لزوم بهره برداری از این فرصت برای پایان جنگ و حمایت از ثبات منطقه تاکید کرد.

از طرفی دیگر ویتکاف تلاش های گسترده طرف‌ها در منطقه از جمله مصر برای دستیابی به توافق را تحسین و ابراز امیدواری کردند که این توافق از امنیت و ثبات منطقه حمایت کند.