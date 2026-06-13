خرسندی عمیق قطر از پیشرفت در مذاکرات ایران و آمریکا
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری رسمی قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر و محمد شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان روز شنبه در تماسی تلفنی گفتوگو کردند.
بنا بر این گزارش، دو طرف درباره همکاری فیمابین و راههای حمایت و تقویت آن رایزنی کردند.
نخستوزیران قطر و پاکستان به بررسی آخرین تحولات اوضاع در منطقه و تلاشهای پاکستان در راستای میانجیگری با هدف کاهش تنش و کمک به تحکیم امنیت و ثبات پرداختند.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، خرسندی عمیق قطر از پیشرفت در مذاکرات میان ایران و آمریکا و دستیابی به متن نهایی توافق صلح را اعلام و نسبت به امضای قریب الوقوع این توافق از سوی دو طرف ابراز امیدواری کرد.
نخستوزیر قطر مجددا بر حمایت کامل کشورش از میانجیگری پاکستان با هدف پایان مسالمت آمیز بحران تاکید کرد.
وی بر لزوم تعامل همه طرفها با این تلاشها برای کمک به آماده سازی شرایط تا دستیابی به توافق جامع که صلح پایدار در منطقه را محقق کند، تاکید کرد.