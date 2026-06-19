تنگه هرمز و اقتدار منطقهای ایران نباید تضعیف شود
به گزارش تابناک، سرلشکر محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگوی ویژه خبری امروز (جمعه ۲۹ خرداد) اظهار کرد: اولین محرمی است که ما رهبر عزیزمان را نداریم. یاد ایشان را گرامی میداریم. ایشان مراسمهای عزاداری برگزار میکردند و مردم نیز در این مراسمها شرکت میکردند، اما امسال از وجود پرفیض و با معنویت ایشان محروم شدهایم. امیدواریم در جایگاه عالی و در محضر اهلبیت(ع) باشند.
وی افزود: به همه آزادیخواهان جهان نیز تسلیت عرض میکنیم. تا امروز حضرت اباعبدالله الحسین(ع) بشریت را از یک قهقرای قطعی نجات داده است. در طول تاریخ، آزادیخواهان بسیاری، چه مسلمانان، چه رهبران سرزمین هند و چه مسیحیان لبنان، درباره امیرالمؤمنین(ع) و حضرت اباعبدالله الحسین(ع) مطلب و کتاب نوشتهاند. این نشان میدهد که خون حضرت اباعبدالله(ع) در طول تاریخ جاری شده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: آن لبیکی که به ندای الهی داده شد، مصداق این آیه است که خداوند فرمود: «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ». خداوند میفرماید چون شما به دین من کمک کردید، من ناصر شما هستم. این نصرت الهی بوده که این هیجان، شور، آگاهی و بیداری را در روح تاریخ با خون حضرت اباعبدالله(ع) دمیده و جریان داده است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره پیام رهبر معظم انقلاب مبنی بر تجویز امضای یادداشت تفاهم، اظهار کرد: این چند روز میخواستم توییتهایی منتشر کنم و صحبتهایی داشتم، اما چون سخنان من همراه با انتقاداتی بود، صبر کردم تا ابتدا رهبر انقلاب صحبت کنند و ما پشت سر ایشان حرکت کنیم.
وی افزود: ما مسئول هستیم و تکیهمان بعد از خدای متعال به رهبری و ملت است؛ لذا تا زمانی که نظر ایشان اعلام نشده بود، جرات نکردم صحبتی داشته باشم که ممکن بود تبعاتی به همراه داشته باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: پیام ایشان انصافاً بسیار خلاصه اما جمله به جمله دارای پیامهای مهمی است که به آنها اشاره خواهم کرد.
رضایی تصریح کرد: بزرگترین حادثه سیاسی و نظامی در ابتدای رهبری ایشان اتفاق افتاده است. در ۴۷ سال گذشته هیچ حادثهای به بزرگی آنچه اکنون در حال وقوع است، چه از نظر نظامی و چه از نظر سیاسی، نداشتهایم.
وی خاطرنشان کرد: الحمدلله ایشان در این مدت دو سه ماهه بسیار خوب توانستهاند فرمان را به دست بگیرند و این موضوع جای شکرگزاری در پیشگاه پروردگار متعال دارد که از جمله نشانههای آن همین پیامی است که ایشان صادر کردند.
وی ادامه داد: ایشان الحمدلله از یک آزمون بزرگ در شأن و منزلت رهبری بسیار خوب بیرون آمدهاند و کشور را اداره و هدایت میکنند. البته درسهایی که امام شهید ما به ایشان دادهاند، روح بلند امام راحل در این ۴۷ سال و آموزههای بهجا مانده از ایشان، همه در این مسیر بیتأثیر نبوده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: با این حال، اینکه در ابتدای رهبری حادثهای به این بزرگی رخ دهد و ایشان بتوانند آن را اداره کنند، آزمونی بسیار مهم است و به نظرم باید شکر آن را به جا آورد.
رضایی تصریح کرد: در پیام مقام معظم رهبری چند مسئله وجود دارد. ایشان فرمودند با وجود اینکه نظر دیگری داشتهاند، اجازه میدهند امضا صورت بگیرد. همین موضوع بیانگر آن است که در همان مرام امام راحل و امام شهید، همواره کمک به دولتها برای اداره جامعه مورد توجه بوده است.
وی ادامه داد: سنگینی بار اداره کشور بر دوش دولت، مجلس و قوه قضائیه است و همراهی و کمک رهبری به این قوا همواره یک سنت بوده است. ایشان نیز کاملاً این سنت را رعایت کردهاند و با وجود اینکه نظر دیگری داشتهاند، همراهی و کمک کردهاند.
وی ادامه داد: اما در عین حال ایشان از اصول خود کنار نیامدند و فرمودند که آقای رئیسجمهور از طرف خود و شورای عالی امنیت ملی تعهد دادهاند که حقوق مردم در مذاکره رعایت شود و این یکی از دلایل تصمیمگیری من بوده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: بنابراین، درست است که ایشان نظر دیگری داشتند، اما تأکیدشان بر همان اهداف بوده و اکنون دولت نیز متعهد شده است که همان اهداف را از طریق دیگری دنبال کند.
رضایی تصریح کرد: ایشان تأکید کردند که آقای رئیسجمهور و شورای عالی امنیت ملی تعهد دادهاند که حقوق جبهه مقاومت رعایت شود. چرا که کوچکترین نقض عهد با متحدانی که ایستادگی کردهاند، میتواند آینده، منزلت و روابط بینالمللی ما را تحت تأثیر قرار دهد.
وی ادامه داد: عدهای آمدند و سینه خود را سپر کردند. البته نه تنها برای ایران؛ من مطمئنم اگر جبهه مقاومت نبود، حتی کشورهای دیگری نیز در معرض تهدید قرار میگرفتند. جبهه مقاومت تنها از ایران دفاع نکرده، بلکه از همه کشورهای اسلامی، بهویژه همسایگان فلسطین و کشورهایی که در مجاورت سرزمینهای اشغالی قرار دارند، دفاع کرده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: اگر مقاومت در برابر این تهدیدها وجود نداشت، امروز خبری از لبنان، سوریه و حتی بخشهای زیادی از اردن نبود. ما نیز از آنها دفاع کردهایم و آنها هم در دو جنگ ۱۲ روزه از ما دفاع کردند.
حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت باید تثبیت شود
فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله گفت: جبهه مقاومت از همه کشورهای منطقه دفاع میکند علی الخصوص کشورهای همسایه فلسطین و اگر جبهه مقاومت نبود این کشورها به اشغال رژیم صهیونی در میآمدند.
سرلشکر محسن رضایی بیان کرد: اوضاع نابسامان داخلی آمریکا، خستگی و نبود آمادگی در نظامیان آمریکایی، نداشتن راه حل نظامی برای تنگه هرمز، مانع تراشی کنگره، عدم همراهی متحدان آمریکا و فشارهای بینالمللی کشورها از جمله اسپانیا از مهمترین عوامل به بن بست رسیدن دشمن آمریکایی - صهیونی در جریان جنگ تحمیلی سوم بود.
وی گفت: دشمن آمریکایی - صهیونی از روز پانزدهم جنگ تحمیلی سوم متوجه شد کنترل اوضاع از دستش خارج شده است.
سرلشکر محسن رضایی افزود: دشمن آمریکایی - صهیونی از روز پانزدهم جنگ تحمیلی سوم متوجه شد کنترل اوضاع از دستش خارج شده است.آمریکا به عنوان مجرم مستأصل شکست خورده در این جنگ شناخته شد.
سرلشکر محسن رضایی گفت: نیروهای مسلح ایران به پیشرفتهترین فناوریهای آمریکا ضربه زدند.تنگه هرمز و اقتدار منطقهای ایران نباید تضعیف شود. در جنگ تحمیلی سوم منزلت و جایگاه بینالمللی ایران ارتقا یافت. حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت باید تثبیت شود.
حضور عظیم مردم در خیابانها پشت دشمن را لرزاند
وی ادامه داد: متنی که برای توافق تهیه میشود باید از نظر فنی و حقوقی کاملاً دقیق و متناسب با خواستههای ما باشد. در مورد رفع تحریمها، باید کلمات به دقت تنظیم شوند. همچنین، در مورد رفع محاصره نیز باید به طور مشخص بیان شود.
سرلشکر رضایی بیان کرد: مثلاً ما در این ۱۴ بند خواستهایم که نیروهای آمریکا ۳۰ روز پس از توافق نهایی از پیرامون ایران خارج شوند. اما ممکن است آنها بگویند که "پیرامون شما" شامل ۱۲ مایل ساحلی آبهای شماست که این برای ما قابل قبول نیست.
سرلشکر محسن رضایی ادامه داد: ما در نیروهای مسلح به خطای دشمن خیلی شدیدتر از آنچه بوده پاسخ میدهیم. حضور عظیم مردم در خیابانها پشت دشمن را لرزاند؛ دشمن متوجه شد نمیتواند موشک را از ایران بگیرد. جنگ باید به صورتی تمام شود که ایران تا پنجاه سال آینده بازدارندگی داشته باشد.