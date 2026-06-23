واکنش شهباز شریف به استانداردهای دوگانه علیه ایران

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، شهباز شریف نخست‌ وزیر پاکستان امروز سه‌شنبه در سخنانی در دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اعلام کرد: آرزو داریم تا دستیابی به صلح پایدار، به نقش خود ادامه دهیم. جنگ در منطقه می‌توانست همه چیز را نابود کند؛ ما از حمایت سران کشورهای قطر، عربستان، ترکیه و مصر در دستیابی به صلح قدردانی می‌کنیم.

نخست‌ وزیر پاکستان ادامه داد: پیام من را به رهبر معظم انقلاب برسانید: ایران در برقراری آتش‌ بس و تفاهم‌نامه همراه با حفظ کرامت خود، موفق عمل کرده است. مردم ایران شجاع هستند و کشورشان منابع لازم را برای تبدیل شدن به یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد دارد.

شهباز شریف سپس افزود: این تفاهم‌نامه به برنامه موشک‌های بالستیک ایران نمی‌پردازد. افرادی هستند که به دنبال تخریب تفاهم‌نامه بین ایالات متحده و ایران هستند. استانداردهای دوگانه غیرقابل قبول است؛ داشتن موشک‌های بالستیک توسط برخی در حالی که ایران از داشتن آن منع شده است، غیرمنطقی است. این تفاهم‌نامه به موضوع موشک‌های بالستیک ایران نپرداخته است.

وی سپس اضافه کرد: ما به طلوع عصر جدیدی از صلح و ثبات در سراسر منطقه امیدواریم. مردم ایران در طول این بحران وحدت خود را نشان دادند و در مواجهه با چالش‌ ها شجاعت نشان دادند. ما با مردم ایران اعلام همبستگی می‌کنیم؛ موفقیت ایران، موفقیت ماست و شکست آن، شکست ماست. ما از رهبری ایران به خاطر اعتماد به اسلام‌آباد برای میانجیگری در طول بحران سپاسگزاریم.

این مقام پاکستانی گفت: صلح بدون حمایت کشورهای دوست محقق نمی‌ شد. ما از امیر قطر و سران عربستان سعودی، ترکیه و مصر سپاسگزاریم. من مذاکرات بسیار سازنده‌ای با رئیس جمهور ایران داشتم و تمام تلاش خود را برای تقویت روابط بین دو کشور به سطحی بی‌سابقه انجام خواهیم داد. من هفته آینده برای تسلیت درگذشت رهبر فقید ایران (شهید آیت الله سید علی خامنه ای) و تأکید مجدد بر همبستگی ام با مردم ایران به تهران سفر خواهم کرد.