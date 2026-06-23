صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش شهباز شریف به استانداردهای دوگانه علیه ایران

نخست‌ وزیر پاکستان در سخنانی اعلام کرد: استانداردهای دوگانه درباره موشک‌های بالستیک قابل قبول نیست.
کد خبر: ۱۳۸۱۰۶۷
| |
2386 بازدید
واکنش شهباز شریف به استانداردهای دوگانه علیه ایران

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، شهباز شریف نخست‌ وزیر پاکستان امروز سه‌شنبه در سخنانی در دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اعلام کرد: آرزو داریم تا دستیابی به صلح پایدار، به نقش خود ادامه دهیم. جنگ در منطقه می‌توانست همه چیز را نابود کند؛ ما از حمایت سران کشورهای قطر، عربستان، ترکیه و مصر در دستیابی به صلح قدردانی می‌کنیم.

نخست‌ وزیر پاکستان ادامه داد: پیام من را به رهبر معظم انقلاب برسانید: ایران در برقراری آتش‌ بس و تفاهم‌نامه همراه با حفظ کرامت خود، موفق عمل کرده است. مردم ایران شجاع هستند و کشورشان منابع لازم را برای تبدیل شدن به یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد دارد.

شهباز شریف سپس افزود: این تفاهم‌نامه به برنامه موشک‌های بالستیک ایران نمی‌پردازد. افرادی هستند که به دنبال تخریب تفاهم‌نامه بین ایالات متحده و ایران هستند. استانداردهای دوگانه غیرقابل قبول است؛ داشتن موشک‌های بالستیک توسط برخی در حالی که ایران از داشتن آن منع شده است، غیرمنطقی است. این تفاهم‌نامه به موضوع موشک‌های بالستیک ایران نپرداخته است.

وی سپس اضافه کرد: ما به طلوع عصر جدیدی از صلح و ثبات در سراسر منطقه امیدواریم. مردم ایران در طول این بحران وحدت خود را نشان دادند و در مواجهه با چالش‌ ها شجاعت نشان دادند. ما با مردم ایران اعلام همبستگی می‌کنیم؛ موفقیت ایران، موفقیت ماست و شکست آن، شکست ماست. ما از رهبری ایران به خاطر اعتماد به اسلام‌آباد برای میانجیگری در طول بحران سپاسگزاریم.

این مقام پاکستانی گفت: صلح بدون حمایت کشورهای دوست محقق نمی‌ شد. ما از امیر قطر و سران عربستان سعودی، ترکیه و مصر سپاسگزاریم. من مذاکرات بسیار سازنده‌ای با رئیس جمهور ایران داشتم و تمام تلاش خود را برای تقویت روابط بین دو کشور به سطحی بی‌سابقه انجام خواهیم داد. من هفته آینده برای تسلیت درگذشت رهبر فقید ایران (شهید آیت الله سید علی خامنه ای) و تأکید مجدد بر همبستگی ام با مردم ایران به تهران سفر خواهم کرد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
پاکستان شهباز شریف نخست وزیر پاکستان مسعود پزشکیان مذاکره آمریکا توافق تفاهم نامه اسلام آباد
آنچه قانون درباره پرچم ایران می‌گوید
عربستان چه خیالی در خلیج فارس دارد؟
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعطای دکترای افتخاری جراحی قلب به پزشکیان + عکس
بیانیه پاکستان در پی سفر پزشکیان به این کشور
درباره موشک‌های بالستیک مذاکره‌ای صورت نخواهد گرفت
دیدار وزیر کشور پاکستان با پزشکیان
گفت‌وگوی تلفنی شهباز شریف و پزشکیان
شهباز شریف از نزدیک بودن توافق ایران و آمریکا خبر داد
نخست‌وزیر پاکستان: متن نهایی توافقنامه تهیه شده است
پزشکیان: توافق نهایی هنوز شکل نگرفته است
تفاهم‌نامه می‌تواند سندی افتخارآمیز برای کشور باشد
قدردانی پزشکیان از نقش اسلام آباد در توافق پایان جنگ
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
عکس: اولین شب عزاداری محرم در جوار محل عروج قائد شهید
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است
هیئت مذاکره‌کننده ایرانی محل مذاکره را ترک کرد
پایان وابستگی امارات به تنگه هرمز/ ابوظبی: تنگه باز هم شود «وابستگی صفر» مد نظر است
ترامپ تیم مذاکره‌کننده را تهدید به گروگان‌گیری کرد
لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف
اعلام جزئیات جدید از مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب/ تشییع در نجف و کربلا
لحظات شلیک از پشت صداوسیما به تیم مذاکره کننده ایران را ببینید
خلاصه بازی بلژیک 0 - ایران 0
بازی درخشان ایران مقابل بلژیک بی مزد ماند/ درخشش کورتوا، بیرانوند و طارمی + فیلم
نحوه رتبه‌بندی جدول گروهی و بهترین تیم‌های سوم در جام جهانی ۲۰۲۶/ از بازی رودررو تا رنکینگ فیفا!
اعتراف پ ک ک خطاب به سپاه: مرد میدان شمایید!/نقش موساد در آشوب‌های خیابانی ۸۸
گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۲۴۹ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۷۵ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۷۰ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۵۵ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۲ نظر)
گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟  (۱۴۱ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۸ نظر)
از مداح تا کارگردان؛ چرا هتاکی به رئیس‌جمهور عادی‌سازی شده است؟  (۱۱۱ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۳ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۹۶ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است  (۸۱ نظر)
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند  (۷۹ نظر)
tabnak.ir/005nHH
tabnak.ir/005nHH