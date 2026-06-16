شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی مدعی امتناع آمریکا از در جریان گذاشتن این رژیم نسبت به مفاد تفاهم با ایران شد.

ادعای بی‌اطلاعی تل‌آویو از مفاد تفاهم‌نامه ایران و آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بارون آبراهام تحلیلگر امور سیاسی شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی در این باره گفت: تل آویو رسماً خواستار اطلاع از مفاد تفاهم‌نامه شد که کاخ سفید مخالفت کرد.

تحلیلگر امور سیاسی شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی مدعی است که این رژیم از مفاد تفاهمی که قرار است روز جمعه در سوئیس امضا شود اطلاع ندارد.