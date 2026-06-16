ادعای بیاطلاعی تلآویو از مفاد تفاهمنامه ایران و آمریکا
شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی مدعی امتناع آمریکا از در جریان گذاشتن این رژیم نسبت به مفاد تفاهم با ایران شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۶۲۵| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بارون آبراهام تحلیلگر امور سیاسی شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی در این باره گفت: تل آویو رسماً خواستار اطلاع از مفاد تفاهمنامه شد که کاخ سفید مخالفت کرد.
تحلیلگر امور سیاسی شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی مدعی است که این رژیم از مفاد تفاهمی که قرار است روز جمعه در سوئیس امضا شود اطلاع ندارد.
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