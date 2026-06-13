وزیران خارجه پاکستان و عربستان تلفنی رایزنی و از پیشرفت مذاکرات میان ایران و آمریکا استقبال کردند.

به گزارش تابناک، وزارت خارجه پاکستان روز شنبه اعلام کرد که محمد اسحاق دار وزیر خارجه این کشور و فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان تلفنی گفت‌وگو کردند.

براساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، دو طرف از مذاکرات ایران و آمریکا که در مرحله نهایی خود قرار است فردا برگزار شود، استقبال کردند.

وزیران خارجه پاکستان و عربستان ابراز امیدواری کردند که این تحول مهم به صلح و ثبت پایدار در منطقه کمک کند.

وزیر خارجه عربستان از تلاش‌های مداوم و پیوسته پاکستان و میانجیگری میان تهران و واشنگتن قدردانی کرد.

اسحاق دار و بن فرحان درباره نشست آتی وزرای خارجه ۴ کشور (مصر، ترکیه، عربستان و پاکستان) که قرار است اواخر ماه جاری در مصر برگزار شود، گفت‌وگو کردند.