تفاهمنامه ایران و آمریکا

اگرچه روز جمعه زمان انتشار تفاهمنامه ۱۴ بندی بین ایالات متحده آمریکا وجمهوری اسلامی ایران اعلام شده است ولی آنچه تاکنون منتشر شده است شالوده اصلی را نشان می‌دهد در این باره موارد ذیل قابل توجه است‌.

۱-بدون ترديد کفه طرف ایران در برد سنگین تر از طرف مقابل است،هرچند شاید طرفین بخواهند قاعده برد - برد را مد نطر قرار دهند وتبلیغ کنند.

۲-چرخش مواضع طرف آمریکایی در حد یک دور برگردان است و بهمین جهت بعضی آن را فریب ومزورانه میدانند.

۳-اگرچه در نیات شوم طرف آمریکایی تردیدی نيست ولي از واقعیات نمیشود فرار کرد،آنچه در تفاهمنامه آمده نه به گفته ما بلکه به نقل از دشمنان‌ تسلیم آمریکا وپیروزی ایران است.

۴-این پیروزی مرهون فداکاری ملت ایران وشهداء،خاصه شهادت رهبر شهید و جهادرزمندگان است که در ساحات خیابان، میدان ودیپلماسی تجلی پیدا کرد و از مصادره آن بنام فرد یا گروهی خاصی باید اجتناب نمود.

۵-اظهار نطر در خصوص متون‌ تفاهمنامه حق طبیعی گروهها وصاحب نطران است و نباید جلوگیری شود لیکن هیچ شخص و گروهی تحلیل ونظر خود را به حساب ملت قبض صادر نکند بلکه با معرفی وزن خود و گروه مربوطه اطهارنطرنماید.

۶-تبیین متن برای فهم عموم لازم است خاصه اینکه تاکنون موجی از تشکیکات در این باره در فضای رسانه ای راه افتاده است‌،

۷-اگر چه امضاء تفاهمنامه آثاروپیامدهای خود را خواهد داشت ولی نتایج اصلی برابر متن منوط به امضاء توافق نهایی است که فاصله ۶۰ روزه برای آن پيش بيني شده است،

۸-راهبری دوره ۶۰ روزه فوق العاده مهم خو اهد بود،فراموش نکنیم در طرف مقابل رژیم صهیونی بشدت از تنظیم تفاهمنامه عصبانی است و بیکار نخواهد نشست ودر داخل هم اختلاف نظر ها به کشمکش‌های بی حاصل منجر نشود و گروههای سیاسی بدنبال فرصت افرینی برای‌ خود نباشند.

۹- دوره ۶۰ روزه برای بسامان رسیدن الزاماتی دارد که درجای خود باید به آن پرداخت وحتما باتجربه ای که نظام در مذاکرات ۴۷ ساله خود دارد تدابیر لازم را در این باره خواهد اندیشید.

۱۰-فراموش نکنیم طرف ما شیطان بزرگ است وخمینی کبیر ره فرمود اگر لحظه ای از آن غافل شوید شما را نابود خواهد کرد،لذا با بی اعتمادی به دشمن و اعتمادی که به مسئولان داریم بافراست و هوشمندی این مدت راهبری خواهند کرد،

۱۱-سخن آخر اینکه انقلاب اسلامی وجمهوری اسلامی یکبار دیگر استحکام وپایداری خود را در مقابل دشمنان اثبات کرد وجنگی که از یکسال پیش برای تغییرنظام،تجزیه کشور،تصاحب نفت ،نابودی تمدن‌ ایرانی وزدن زیرساخت‌ها شروع شد اگرچه ما را درغم رهبر سهید وسایر شهداء عزادار کرد ولی عزت وشرف ،هویت ایرانی-اسلامی وتمدنی مارا حفظ کرد.ودشمن را وادار کرد که بگوید"به تغییر حکومت اعتقاد ندارم چون هیچ وقت نتبجه نمی دهد."والسلام.