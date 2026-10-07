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کالابرگ این گروه‌ها شارژ شد

سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۰، ۱ و ۲، خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیروهای مسلح می‌توانند با توجه به شارژ اعتبار کالابرگ، از امروز (یکشنبه) برای خرید اقلام اساسی و مایحتاج مورد نیاز خود به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اینترنتی طرف قرارداد با کالابرگ مراجعه کنند.
کد خبر: ۱۳۹۷۶۴۳
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طرح کالابرگ

به گزارش تابناک؛ با شارژ اعتبار نخستین گروه از مرحله چهاردهم اجرای طرح کالابرگ از امروز، سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها ۰، ۱ و ۲ است، می‌توانند خرید کالابرگی داشته باشند.

خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) و همچنین نیروهای مسلح بدون درنظر گرفتن رقم انتهای کدملی می‌توانند از تمام فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌های طرف قرارداد با سامانه کالابرگ خرید کنند.

در حال حاضر زمان‌بندی جدید شارژ کالابرگ به جای روزهای ۱۵، ۲۰ و ۲۵ هر ماه به ۱۵، ۲۵ و پنجم هر ماه تغییر کرده و خریدها نیز در بازه‌های ۱۰ روزه توزیع می‌شود.

این زمان‌بندی به منظور جلوگیری از ازدحام و مدیریت مراجعات در نظر گرفته شده تا به نوعی موجب توزیع متوازن مراجعات و کاهش تراکم در زمان استفاده از کالابرگ شود.

اقلام مشمول طرح کالابرگ شامل ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات، ماکارونی و محصولات کشاورزی، میوه و تره‌بار است و محدودیتی در میزان خرید یا انتخاب نشان تجاری وجود ندارد.

همچنین امکان خرید آبزیان از قبیل ماهی و میگو و محصولات پروتئینی نظیر بوقلمون در تعدادی از شهرها فراهم و این اقلام به سبد کالابرگ اضافه شده‌ است.

در راستای افزایش اعتبار کالابرگ، برنامه دولت چهاردهم این است که از نیمه دوم امسال برای اقشاری از مردم این افزایش منظور شود.

پیش از این وزیر امور اقتصاد و دارایی در یک گفت وگوی تلویزیونی گفته بود با توجه به تاکید رئیس جمهور به دنبال آن هستیم که برای اقشاری از مردم افزایش کالابرگ را داشته باشیم و در حال برنامه‌ریزی مربوط به این موضوع هستیم. برای دهک‌های میانی نیز طرح «اعتبار ملی» را درنظر گفته‌ایم.

طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از ۸۷ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در کشور مشمول دریافت کالابرگ هستند. دولت درصدد است که مبلغ کالابرگ را برای تمام دهک‌های درآمدی افزایش دهد ولی تحقق این امر منوط به تأمین منابع لازم است.

گفتنی است؛ حساب سرپرستان خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی آن‌ها ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶ است در تاریخ ۲۵ شهریور ماه و خانوارهایی که رقم انتهای کدملی‌ آنها ۷ و ۸ و ۹ است، پنجم مهر ماه شارژ می‌شود.

خانوارها توجه داشته باشند که مهلت استفاده از اعتبار کالابرگ مرداد، یک ماهه است و تا پایان شهریور ماه فرصت دارند اعتبار مرداد را خرج و نسبت به خرید مایحتاج مورد نیاز خود اقدام کنند.
منبع: ایسنا

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