فردا شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵ کالابرگ سرپرست خانوار‌های با کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ فردا شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵ کالابرگ سرپرست خانوارهای با کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ می‌شود.

یارانه غیرنقدی تیر ماه بدون تغییر در مبلغ به ازای هر نفر یک میلیون تومان واریز شده است.

دولت در حال رایزنی برای تامین اعتبار افزایش مبلغ کالابرگ است. در این راستا بعضی از نهادهای متولی حذف برخی خانوارها از لیست مشمولان یارانه نقدی و غیرنقدی را مطرح کرده‌اند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال تامین شدن منابع بدون حذف خانوارها از مشمولان کالابرگ است.

اعتبار کالابرگ تیر ماه تا پایان مرداد ماه خواهد بود و خانوارها می‌توانند در این مدت از کالاهای اعلام شده که شامل برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات، خرما، شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو) و انواع میوه و سبزیجات است، خریداری کنند.