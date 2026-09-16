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افزایش رقم کالابرگ قطعی شد

با این که اصل افزایش اعتبار رقم کالابرگ از سوی رئیس‌جمهوری قطعی اعلام شده، جزئیات اجرای آن مشخص نیست. مهم‌ترین پرسش این است که چه دهک‌هایی مشمول افزایش کالابرگ خواهند شد و میزان اعتبار جدید برای هر خانواده چقدر است؟
کد خبر: ۱۳۹۴۶۰۴
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1604 بازدید
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۵
افزایش کالابرگ

 به گزارش تابناک؛ در شرایطی که افزایش قیمت کالاهای اساسی فشار بیشتری بر قدرت خرید خانوارها وارد کرده است، دولت از افزایش اعتبار کالابرگ خبر داده است؛ افزایشی که رئیس‌جمهوری آن را قطعی اعلام کرده و سخنگوی دولت نیز از احتمال اجرای آن از نیمه مهرماه برای گروه‌های آسیب‌پذیر خبر داده است. با این حال، رقم جدید کالابرگ و دامنه شمول آن هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده و مشخص نیست آیا اعتبار جدید برای همه مشمولان به یک میزان افزایش خواهد یافت یا تمرکز بیشتری بر دهک‌های پایین درآمدی خواهد داشت. 

 کالابرگ در ماه‌های گذشته به یکی از ابزارهای دولت برای حمایت از معیشت خانوارها تبدیل شده است؛ اما همزمان با افزایش هزینه کالاهای اساسی، این پرسش مطرح شده که آیا اعتبار فعلی می‌تواند همچنان بخش قابل توجهی از هزینه سبد مصرفی خانوار را پوشش دهد یا نیاز به افزایش آن وجود دارد.


رئیس‌جمهوری: رقم کالابرگ قطعا افزایش می‌یابد

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، در نشست با جمعی از بازنشستگان، افزایش رقم کالابرگ را قطعی اعلام کرد. وی این موضوع را در کنار سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه معیشت و بهداشت و درمان مطرح کرد و بر ضرورت کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها تاکید داشت.

پس از این اظهارات، فاطمه مهاجرانی - سخنگوی دولت - نیز درباره افزایش اعتبار کالابرگ اعلام کرد که دولت نسبت به افزایش قیمت‌ها آگاه است و با توجه به وعده رئیس‌جمهوری برای افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با افزایش تورم، این افزایش انجام خواهد شد. دولت امیدوار است افزایش مبلغ کالابرگ از نیمه مهرماه برای گروه‌های آسیب‌پذیر اجرایی شود.

در حالی که اصل افزایش اعتبار از سوی رئیس‌جمهوری قطعی اعلام شده، هنوز جزئیات اجرای آن مشخص نیست. مهم‌ترین پرسش این است که چه دهک‌هایی مشمول افزایش خواهند شد و میزان اعتبار جدید برای هر خانوار چقدر خواهد بود. تأکید سخنگوی دولت بر اجرای افزایش برای «گروه‌های آسیب‌پذیر» این احتمال را مطرح کرده که افزایش اعتبار برای همه دهک‌ها به یک میزان نباشد. گزارش‌هایی نیز درباره بررسی افزایش پلکانی اعتبار کالابرگ برای دهک‌های پایین درآمدی منتشر شده است.

بر اساس این سناریو، ممکن است منابع بیشتری به خانوارهای کم‌برخوردار اختصاص یابد و میزان افزایش اعتبار برای دهک‌های پایین بیشتر از دهک‌های بالاتر باشد. با این حال، این موضوع تاکنون به‌عنوان تصمیم نهایی دولت اعلام نشده و برای مشخص شدن نحوه اجرای طرح باید منتظر اعلام رسمی جزئیات بود.
 منبع: ایسنا

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افزایش کالابرگ کالاهای اساسی اعتبار کالابرگ کالابرگ معیشت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
3
6
پاسخ
من و اینهمه خوشبختی ، محاله محاله محاله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
0
14
پاسخ
نمی دانم قطعاً رقم کالابرگ افزایش می یابد یا نه؟

ولی می دانم قطعاً قیمت اجناس افزایش می یابد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
آی گفتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
2
9
پاسخ
آخ جون

من رفتم ازدواج کنم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
0
1
پاسخ
حالا هر روز میگن تا یک مقداری افزایش بدن. البته در قبال هر ریال افزایش چند ریال روی کالاها می گذارند تا ضرر که نه سود هم بکنند.
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