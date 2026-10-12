شوک خوداظهاری در طرح جدید کالابرگ!

با آغاز فرایند خوداظهاری حدود ۴۰ میلیون نفر برای بررسی وضعیت اقتصادی خانوارها و افزایش احتمالی حمایت‌های معیشتی، ابهاماتی درباره نحوه ثبت اطلاعات، اختلال سامانه و پیامدهای ثبت نکردن اطلاعات مطرح شده است؛ در این میان، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت که عدم ثبت اطلاعات به‌معنای حذف نیست و در صورت نیاز، مهلت خوداظهاری تمدید خواهد شد.

به گزارش تابناک؛ افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی که پیش‌تر اجرای آن از نیمه مهرماه وعده داده شده بود، ابتدا برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی اجرایی شد. بر این اساس، اعتبار کالابرگ این خانوارها از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

در این باره، یعقوب اندایش، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - ۱۸ مهرماه از افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ حدود ۱۱ میلیون نفر از مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی خبر داد و گفته بود که اعتبار کالابرگ این افراد افزایش یافته و حساب آنها شارژ شده است.

آغاز خوداظهاری ۴۰ میلیون نفر برای بررسی وضعیت اقتصادی خانوارها

هم‌زمان با افزایش اعتبار کالابرگ مددجویان ، سازمان برنامه و بودجه کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: افزایش کالابرگ برای حدود ۴۰ میلیون نفر از هموطنان که مشمولاین طرح هستند، پس از تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست انجام می‌شود و مهلت ثبت‌نام متقاضیان تا ساعت ۲۴ سه‌شنبه (۲۱ مهرماه) است. بنابراین، سرپرستان خانوارهای مشمول، لازم است با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir، فرم خوداظهاری و ثبت درخواست خود را تکمیل کنند.

با این حال، آغاز این فرایند و ارسال پیامک‌های اطلاع‌رسانی به مشمولان با ابهاماتی همراه بود. در همین زمینه، حسن نوروزی - رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها - در گفت‌وگویی درباره جزئیات خوداظهاری و نحوه اجرای آن به ارائه توضیحاتی پرداخت.

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نوروزی در پاسخ به این پرسش که چرا فرایند خوداظهاری در دستور کار قرار گرفته است؟ گفت: هدف از این اقدام، ثبت اطلاعات افراد و خانوارهاست تا بر اساس داده‌های دریافتی، در ادامه امکان بازنگری در جامعه مشمولان و غیرمشمولان طرح فراهم شود.

وی درباره گروه‌های دریافت‌کننده پیامک نیز توضیح داد که ارسال پیامک‌ها بر اساس اطلاعات موجود و با در نظر گرفتن دهک‌های درآمدی انجام شده و پیامک‌های مربوط به این طرح با سرشماره Yaraneh.ir برای حدود ۴۰ میلیون نفر ارسال شده است.

مهلت ارسال پیامک‌ها و ابهام در ثبت درخواست

از روز گذشته برخی متقاضیان با مراجعه به نشانی اعلام‌شده با خطاهای سامانه مواجه شدند که درباره علت این اختلال مسعود بیگلریان، معاون توسعه زیرساخت دولت هوشمند سازمان فناوری اطلاعات ایران، توضیح داد: بروز اختلال موقت در خدمات‌رسانی سامانه‌های مرتبط با پنجره واحد دولت هوشمند، ناشی از مشکلات شبکه‌ای است. اقدامات لازم برای برطرف شدن این اختلال در حال انجام است و روند بازگشت خدمات به وضعیت عادی در حال پیگیری است. همچنین تعدادی از افراد اعلام کردند که از محل دقیق ثبت درخواست و نحوه تکمیل فرم خوداظهاری اطلاع ندارند. در این میان، برخی مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز از دریافت نکردن پیامک خبر دادند.

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در واکنش به این مشکلات اعلام کرد: افرادی که هنوز پیامک دریافت نکرده‌اند، منتظر بمانند؛ چراکه فرایند ارسال پیامک‌ها تا پایان امروز ادامه خواهد داشت.

چه اطلاعاتی در فرم خوداظهاری درخواست می‌شود؟

به گفته نوروزی، در فرم خوداظهاری اطلاعاتی درباره وضعیت املاک و خودرو، مجموع درآمد ماهانه خانوار، وضعیت شغلی سرپرست خانوار و وجود بیماری‌های پرهزینه درخواست می‌شود. این اطلاعات قرار است مبنایی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها و شناسایی افرادی باشد که به حمایت‌های بیشتری نیاز دارند.

احتمال حذف وجود دارد؟

یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده میان متقاضیان، احتمال حذف شدنشان از طرح افزایش اعتبار کالابرگ در صورت ثبت نکردن اطلاعات در مهلت تعیین‌شده است؛ موضوعی که رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها آن را رد کرد.

نوروزی تاکید کرد که هدف از اجرای این طرح، محروم کردن بخشی از جامعه از حمایت‌ها به دلیل محدودیت زمانی نیست. در صورتی که تعداد افرادی که به هر دلیل موفق به ثبت اطلاعات خود نشده‌اند از حد مشخصی فراتر برود، امکان تمدید مهلت خوداظهاری وجود خواهد داشت.

ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف

با وجود آغاز فرایند خوداظهاری، اختلال‌های سامانه و نبود راهنمای روشن برای برخی متقاضیان، از جمله چالش‌های اجرای این طرح به شمار می‌رود. این مشکلات به‌ویژه برای افرادی که آشنایی کمتری با خدمات الکترونیکی دارند، می‌تواند روند ثبت اطلاعات را دشوار کند. از این‌رو، انتشار راهنمای دقیق درباره مراحل ثبت درخواست، اعلام نشانی رسمی سامانه، نحوه پیگیری وضعیت درخواست و اطلاع‌رسانی شفاف درباره مهلت ثبت اطلاعات و احتمال تمدید آن، می‌تواند به کاهش سردرگمی متقاضیان کمک کند.

منبع: ایسنا