اعلام زمان شارژ کالابرگ جدید

مرحله جدید طرح کالابرگ با شارژ اعتبار کالابرگ برای افرادی که کد ملی آنها با اعداد ۰، ۱ یا ۲ تمام می‌شود در روز ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.

مرحله جدید طرح کالابرگ با شارژ اعتبار کالابرگ برای افرادی که کد ملی آنها با اعداد ۰، ۱ یا ۲ تمام می‌شود در روز ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد؛ کالابرگ سایر افراد در روزهای ۲۰ و ۲۵ مرداد شارژ می‌شود.