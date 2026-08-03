اعلام زمان شارژ کالابرگ جدید
مرحله جدید طرح کالابرگ با شارژ اعتبار کالابرگ برای افرادی که کد ملی آنها با اعداد ۰، ۱ یا ۲ تمام میشود در روز ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۲۴| |
4498 بازدید
مرحله جدید طرح کالابرگ با شارژ اعتبار کالابرگ برای افرادی که کد ملی آنها با اعداد ۰، ۱ یا ۲ تمام میشود در روز ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.
به گزارش تابناک به نقل از اعتماد؛ کالابرگ سایر افراد در روزهای ۲۰ و ۲۵ مرداد شارژ میشود.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
به دولت پیغام بدهید کالا برگ را از ریالی به کالایی کند مثلا مرغ یا گوشت را برای هر نفر و یا روغن و برنج و .... به مقدار بدهد . اینطوری راحت تر است در هنگام گرفتن مازاد مقدار وزنی نرخ روز کالا را از خریدار اخذ نمایند
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
چون
به ازای هر نفر
یک بال مرغ با پوست اشانتیون
پنج قاشق برنج
یک قاشق روغن
یک قاشق چای خوری شکر