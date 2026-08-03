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اعلام زمان شارژ کالابرگ جدید

مرحله جدید طرح کالابرگ با شارژ اعتبار کالابرگ برای افرادی که کد ملی آنها با اعداد ۰، ۱ یا ۲ تمام می‌شود در روز ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۲۴
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4498 بازدید
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۵
شارژ کالابرگ

مرحله جدید طرح کالابرگ با شارژ اعتبار کالابرگ برای افرادی که کد ملی آنها با اعداد ۰، ۱ یا ۲ تمام می‌شود در روز ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد؛ کالابرگ سایر افراد در روزهای ۲۰ و ۲۵ مرداد شارژ می‌شود.

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کالابرگ کالابرگ الکترونیک شارژ کالابرگ دهک بندی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Germany
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
3
9
پاسخ
جشن و شادی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
1
18
پاسخ
این کالا برگ هرروز بیشتر آب میره و کوچیک کوچیکتر میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
1
6
پاسخ
به دولت پیغام بدهید کالا برگ را از ریالی به کالایی کند مثلا مرغ یا گوشت را برای هر نفر و یا روغن و برنج و .... به مقدار بدهد . اینطوری راحت تر است در هنگام گرفتن مازاد مقدار وزنی نرخ روز کالا را از خریدار اخذ نمایند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
فرقی نداره
چون
به ازای هر نفر
یک بال مرغ با پوست اشانتیون
پنج قاشق برنج
یک قاشق روغن
یک قاشق چای خوری شکر
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
0
3
پاسخ
ساچ ا واااو...قراره 5 دلار کالابرگ بهمون بدن، قبل از عید 7 دلار بود یعنی معادلش الانش میشه 1/400
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