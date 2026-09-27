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شارژ کالابرگ این افراد آغاز شد

کالابرگ الکترونیکی سرپرستان خانوار که رقم آخر کد ملی آن‌ها ۷، ۸ و ۹ است، امروز شارژ می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۶۱۶۸
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کالابرگ

به گزارش تابناک؛ واریز مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی شهریورماه، امروز برای گروه تازه‌ای از سرپرستان خانوار آغاز شد.

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: اعتبار مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی سرپرستان خانوار که رقم آخر کد ملی آن‌ها ۷، ۸ و ۹ است، از امروز شارژ می‌شود.

به گفته وی، پیش از این، اعتبار سرپرستان خانوار با کدهای ملی ۰ تا ۶ شارژ شده بود. مهلت استفاده از این کالابرگ‌های یک‌میلیون تومانی، یک‌ماه است و تمامی هموطنان می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های سراسر کشور، نسبت به خرید اقلام مورد نیاز خود اقدام کنند.

مبلغ کالابرگ و وعده افزایش آن

مبلغ اعتبار این طرح به ازای هر نفر یک میلیون تومان است و بنا بر گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، قرار است این مبلغ حداقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

اعتبار این کمک معیشت یک‌ماهه است؛ همچنین شارژ شهریورماه تا پایان مهرماه معتبر است.

اقلام مشمول طرح کالابرگ

اقلام مشمول طرح کالابرگ شامل برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات، خرما، شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو)، انواع میوه و سبزیجات است.
منبع: تسنیم

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