امروز کالابرگ این افراد شارژ شد

امروز (پنجشنبه)، حساب سرپرستان خانوارهایی که رقم آخر کد ملی آنها ۷ ، ۸ و ۹ است، شارژ ‌شد و این اعتبار یک میلیونی برای تهیه مایحتاج زندگی، یک ماه قابل استفاده است.

با شارژ شدن اعتبار کالابرگ سرپرستان خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی آنها ۷ ، ۸ و ۹ است، امکان خرید از تمام فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌های طرف قرارداد با سامانه کالابرگ فراهم شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ این خانوارها می توانند در کنار خانواده های نیروهای مسلح و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی به فروشگاه‌های متصل به کالابرگ مراجعه و از اعتبار خود استفاده کنند.

با شارژ اعتبار آخرین گروه از مرحله سیزدهم اجرای طرح کالابرگ، امروز (پنجشنبه)، حساب سرپرستان خانوارهایی که رقم آخر کد ملی آنها ۷ ، ۸ و ۹ است، شارژ ‌شد و این اعتبار یک میلیونی برای تهیه مایحتاج زندگی، یک ماه قابل استفاده است. مرحله سیزدهم، نخستین دوره‌ای بود که تغییر زمان شارژ اعتبار این سه گروه اعمال شد و واریز اعتبار آنها به پنجم ماه بعد موکول شد.

سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی آنها ۰ ، ۱ و ۲ بود به همراه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیروهای مسلح، پیش از این در تاریخ ۱۵ مرداد و سپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ بود در تاریخ ۲۵ مرداد اعتبار کالابرگ خود را دریافت کردند.

