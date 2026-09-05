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زمان شارژ کالابرگ اعلام شد+ جزئیات

کالابرگ خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی سرپرست آنها ۰، ۱ و ۲ است و نیز خانوارهای حمایتی و نیروهای مسلح در این تاریخ شارژ می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۲۹۲۸
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1487 بازدید
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۵
کالابرگ

 بر اساس اعلام زمان‌بندی جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فردا یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ کالابرگ خانواری که رقم انتهای کد ملی سرپرست آنها ۰، ۱ و ۲ است و نیز خانوارهای حمایتی و نیروهای مسلح، شارژ می‌شود.

به گزارش تابناک؛ بر اساس زمان‌بندی اعلام شده از سوی وزارت رفاه، پنجم، پانزدهم و بیست‌وپنجم هر ماه، کمک معیشتی دولت به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

این مبلغ به ازای هر نفر یک میلیون تومان بوده و هنوز تغییر در مبلغ کالابرگ به وجود نیامده است. در این راستا احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش مبلغ کالابرگ عنوان کرد، این امر بستگی به بودجه دولت دارد. اما اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر این است که بتوانند در شرایط فعلی نرخ تورم، کمک کنند.

به گفته این مقام عالی وزارت، محدود بودن منابع مالی در واقع اجرایی شدن این مسئله را به عقب انداخته است.

اعتبار این کمک معیشت یک ماهه بوده و شارژ شهریور ماه تا پایان مهر ماه امکان خرید دارد.
منبع: مهر

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Finland
|
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
0
5
پاسخ
فقط 0 و 1 و 2؟ بقیه هم رو هم حواله میدید به ماه بعد؟
ناشناس
|
Canada
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
1
6
پاسخ
یک ماه رو که خوردید یک برنامه بزارید کد ها تغییر کنه زمانشون چه گناهی کردیم باید آخر باشیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
ما همه جا که قرعه کشی بود آخر بودیم اینجا را شانس آورده ایم که یک است یعنی اول بعضی ها هم چشم دیدن این شانس ما را ندارند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
کجا یک ماه رو خوردن؟ 25 ماه قبل شد 5 این ماه بعد دوباره برگشت 25 هر ماه . یعنی این ماه 2 بار معیشتی میگیری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
0
3
پاسخ
من و این همه خوشبختی محاله محاله محاله
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