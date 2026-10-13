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خبرهای تازه برای معترضان کالابرگ

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: پیش‌بینی می‌شود مهلت ثبت اطلاعات برای افزایش رقم کالابرگ تمدید شود.
کد خبر: ۱۳۹۸۵۳۵
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1652 بازدید
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۵
افزایش اعتبار کالابرگ

به گزارش تابناک؛ محمود ملکوتی‌خواه درباره تصمیم دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ گفت: در دولت و کمیسیون اقتصادی، موضوع اصل افزایش اعتبار کالابرگ با حضور دستگاه‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و درباره آن تصمیم‌گیری شد. همچنین در آیین‌نامه تدوین‌شده، تعیین نحوه شناسایی مشمولان، تأمین منابع و زمان اجرای طرح به دستگاه‌های ذی‌ربط واگذار شده است.

او افزود: با توجه به اینکه مسئولیت اجرای این طرح به دستگاه متولی سپرده شده است، زمان ابلاغ و اجرای آن نیز بر اساس تشخیص دستگاه مربوطه و با توجه به وضعیت منابع و اطلاعات مورد نیاز تعیین خواهد شد.

ملکوتی‌خواه درباره احتمال تمدید مهلت ثبت اطلاعات خانوارها گفت: بر اساس اعلام سازمان فناوری اطلاعات، حدود ۴۰ میلیون مراجعه به درگاه ثبت شده است؛ در حالی‌که اقدام مورد نظر باید از سوی سرپرستان خانوار انجام می‌شد. حجم بالای مراجعات باعث شد درگاه نتواند پاسخگوی تقاضا باشد و قطعی‌هایی رخ دهد که بابت این موضوع از مردم عذرخواهی می‌کنیم.

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود مهلت ثبت اطلاعات تمدید شود، گفت: ابتدا باید تا پایان روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه، یعنی آخرین مهلتی که پیش‌تر اطلاع‌رسانی شده بود، بررسی کنیم چه نسبتی از جامعه هدف موفق به ثبت اطلاعات خود شده‌اند. پس از آن، درباره مراحل بعدی ثبت‌نام و اطلاع‌رسانی تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی افزود: ابتدا باید اطلاعات افرادی که فرم مربوطه را تکمیل کرده‌اند، بررسی و ثبت شود تا پرداخت اعتبار برای آنها انجام گیرد. سپس اطلاع‌رسانی مرحله بعد صورت می‌گیرد تا افرادی که در مرحله نخست موفق به تکمیل اطلاعات نشده‌اند، فرصت انجام این کار را داشته باشند.

ملکوتی‌خواه در پاسخ به این پرسش که آیا افرادی که در مهلت اولیه موفق به تأیید اطلاعات خود نشده‌اند، در مراحل بعدی امکان تکمیل اطلاعات و برخورداری از افزایش اعتبار کالابرگ را خواهند داشت، گفت: این امکان در چارچوب مراحل بعدی ثبت اطلاعات قابل پیگیری است.

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: افراد باید اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند. پس از پاسخ‌گویی به شش سئوال و تکمیل مراحل مربوطه، سامانه پیام موفقیت‌آمیز بودن ثبت اطلاعات را به فرد نمایش می‌دهد و پرداخت اعتبار برای این افراد، پس از ثبت اطلاعات انجام خواهد شد.

 منبع: تسنیم

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
0
4
پاسخ
سلام راستی آزمایی 40 میلیون نفر مشمول افزایش کالابرگ برعهده کیست؟
رسول
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
0
5
پاسخ
این هم یک حقه حیله است مثل سهام عدالت بی عدالتی است که ملیونهاانسان واجدشرایط جامانده بیش از۱۵سال سامانه بسته است خداشاهداست دولت بهترازمردم بی پناه میدانند بس کنین تورابه هردینی که اعتقاددارین خیلی ازمردم یامتوجه نبوده یاامکان ثبت بلدنیستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
0
3
پاسخ
این افزایش مبلغ کالابرگ شامل من کارمند مستاجر با 34 میلیون حقوق نمی شود آنوقت بعضی ها با داشتن خودرو شاسی هیوندایی و ویلا وخانه گرانبها می شود معنای عدالت رو هم فهمیدیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
0
5
پاسخ
عملکرد بسیار ضعیف است
بی نام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
0
2
پاسخ
مردم را مسخره کرده اید.یه روز میگید تمدید شد یه روز تکذیب میکنید.پیرزن یا پیر مرد چه گناهی کردن.بسه دیگه
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