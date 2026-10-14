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ثبت نام افزایش کالابرگ نوبت بندی شد

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران: مراجعه به درگاه دولت الکترونیک برای ثبت نام در طرح افزایش اعتبار کالابرگ بر اساس رقم آخر کدملی سرپرستان خانوار نوبت بندی شده است.
کد خبر: ۱۳۹۸۶۸۱
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1322 بازدید
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۸
خوداظهاری

به گزارش تابناک؛ رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره نام نویسی و ثبت درخواست سرپرستان خانواری که پیام دریافت کرده اند اعلام کرد: مراجعه به درگاه دولت الکترونیک برای ثبت نام در طرح افزایش اعتبار کالابرگ بر اساس رقم آخر کدملی سرپرستان خانوار نوبت بندی شده است.

وی گفت: فقط سرپرستان خانواری که پیامک دریافت کرده‌اند به سامانه مراجعه کنند.

جدول زمان‌بندی مراجعه به درگاه دولت الکترونیک بر اساس رقم آخر کد ملی سرپرستان خانوار بوده و ارقام صفر و یک (چهارشنبه ۲۲ مهر)، دو، سه و چهار (پنجشنبه ۲۳ مهر) و ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ روز (جمعه ۲۴ مهر) به سامانه مراجعه کنند.

مردم نگرانی نداشته باشند زیرا تا زمانی که خوداظهاری همه ثبت نشود، مهلت تمدید خواهد شد.

پس از ثبت‌نام موفق، نیازی به مراجعه مجدد و چک کردن سامانه نیست.

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خوداظهاری سازمان فناوری اطلاعات اعتبار کالابرگ سرپرستان خانوار طرح افزایش اعتبار کالابرگ ثبت نام
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
1
پاسخ
فقط میشه گفت واقعا شرم آوره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
1
پاسخ
من و اینهمه خوشبختی محاله محاله محاله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
1
پاسخ
هر دم از این باغ بری می رسد

تازه تر از تازه تری می رسد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
چه خوب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
میدری تشکر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
من کالابرگ دوست دارم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
0
پاسخ
بیشتر کافی نت ها روزهای جمعه تعطیل هستند
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
0
1
پاسخ
نون کافی نت ها تو روغن افتاد
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