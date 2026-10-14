ثبت نام افزایش کالابرگ نوبت بندی شد

به گزارش تابناک؛ رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره نام نویسی و ثبت درخواست سرپرستان خانواری که پیام دریافت کرده اند اعلام کرد: مراجعه به درگاه دولت الکترونیک برای ثبت نام در طرح افزایش اعتبار کالابرگ بر اساس رقم آخر کدملی سرپرستان خانوار نوبت بندی شده است.

وی گفت: فقط سرپرستان خانواری که پیامک دریافت کرده‌اند به سامانه مراجعه کنند.

جدول زمان‌بندی مراجعه به درگاه دولت الکترونیک بر اساس رقم آخر کد ملی سرپرستان خانوار بوده و ارقام صفر و یک (چهارشنبه ۲۲ مهر)، دو، سه و چهار (پنجشنبه ۲۳ مهر) و ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ روز (جمعه ۲۴ مهر) به سامانه مراجعه کنند.

مردم نگرانی نداشته باشند زیرا تا زمانی که خوداظهاری همه ثبت نشود، مهلت تمدید خواهد شد.

پس از ثبت‌نام موفق، نیازی به مراجعه مجدد و چک کردن سامانه نیست.