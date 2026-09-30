اظهارات تازه وزیر اقتصاد درباره میزان افزایش کالابرگ

به گزارش تابناک، وزیر اقتصاد با اشاره به شناسایی ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر که سطح درآمدی آن‌ها از یک رقمی پایین‌تر است و فاقد ملک و خودرو هستند، گفت: این افراد در قالب فرم تاییدیه که ارائه خواهد شد، مبلغ کالابرگ آن‌ها افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: امیدواریم رقم آن تا آخر هفته نهایی شود، زیرا مربوط به بحث تامین بودجه است و رقم کالابرگ هر فرد با توجه به بودجه مشخص خواهد شد.

وزیر اقتصاد گفت: عدد قطعی نمی‌توانم بگویم و باید مشخص شود، اما امیدواریم ۳۰۰ هزار تومان شود.

منبع: صداوسیما