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اظهارات تازه وزیر اقتصاد درباره میزان افزایش کالابرگ

وزیر اقتصاد گفت: میزان افزایش اعتبار کالابرگ تا آخر هفته مشخص می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۶۷۴۸
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شارژ کالابرگ

به گزارش تابناک، وزیر اقتصاد با اشاره به شناسایی ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر که سطح درآمدی آن‌ها از یک رقمی پایین‌تر است و فاقد ملک و خودرو هستند، گفت: این افراد در قالب فرم تاییدیه که ارائه خواهد شد، مبلغ کالابرگ آن‌ها افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: امیدواریم رقم آن تا آخر هفته نهایی شود، زیرا مربوط به بحث تامین بودجه است و رقم کالابرگ هر فرد با توجه به بودجه مشخص خواهد شد.

وزیر اقتصاد گفت: عدد قطعی نمی‌توانم بگویم و باید مشخص شود، اما امیدواریم ۳۰۰ هزار تومان شود.

منبع: صداوسیما

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