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خبر جدید از افزایش اعتبار کالابرگ

ارسال پیامک ثبت‌نام برای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی به سرپرستان خانوار آغاز شده است. این پیامک‌ها با سرشماره Yaraneh-IRI و از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ارسال می‌شوند.
کد خبر: ۱۳۹۸۴۷۳
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کالابرگ

به گزارش تابناک، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با ارسال پیامک به سرپرستان خانوار، از آن‌ها خواسته است برای ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ به سامانه پنجره ملی خدمات هوشمند مراجعه کنند.

این پیامک‌ها با سرشماره Yaraneh-IRI ارسال می‌شوند و هدف از آن‌ها اطلاع‌رسانی درباره فرایند ثبت‌نام متقاضیان افزایش اعتبار کالابرگ عنوان شده است.

 

پیامک افزایش کالابرگ برای سرپرستان خانوار ارسال شد
بر اساس اطلاعات منتشرشده، سرپرستان خانوار در پیامک دریافتی به مراجعه به سامانه پنجره ملی خدمات هوشمند به آدرس https://my.gov.ir هدایت شده‌اند تا درخواست خود را برای افزایش اعتبار کالابرگ ثبت کنند.

دریافت پیامک به‌تنهایی به معنای واریز اعتبار جدید نیست و متقاضیان باید مطابق دستورالعمل اعلام‌شده، مراحل ثبت درخواست را دنبال کنند.

متقاضیان افزایش کالابرگ به چه نکاتی توجه کنند؟
سرپرستان خانوار برای پیگیری درخواست خود باید از مسیر رسمی معرفی‌شده در پیامک استفاده کنند و پیش از وارد کردن اطلاعات شخصی یا بانکی، از معتبر بودن نشانی سامانه اطمینان داشته باشند.

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سازمان هدفمندی یارانه ها کالابرگ افزایش کالابرگ اعتبار کالابرگ ارسال پیامک سرپرستان خانوار
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